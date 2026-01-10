https://sarabic.ae/20260110/7-دول-عربية-تعزز-مكانتها-ضمن-صادرات-المعادن-في-أفريقيا-1109086773.html
7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا
7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا
سبوتنيك عربي
تواصل 7 دول عربية تعزيز حضورها في سوق المعادن الأفريقي، مساهمة بشكل كبير في تدفقات الإيرادات الحيوية التي تحتاجها القارة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T12:46+0000
2026-01-10T12:46+0000
2026-01-10T12:46+0000
اقتصاد
مصر
أخبار المغرب اليوم
أخبار السودان اليوم
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098575323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0ae523a1d48b4cc4d9e3b9a5e9abb55.jpg
وتستفيد كل من مصر والمغرب والسودان والصومال والجزائر وليبيا وتونس من وفرة المعادن الأفريقية، التي تشمل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والمنغنيز، والغرافيت، ومعادن مجموعة البلاتين، فضلا عن المعادن الأرضية النادرة، ما يتيح لها فرصا كبيرة في التصدير والنمو الاقتصادي.ورغم أن معظم المعادن الأفريقية يتم تصديرها دون معالجة، ما يقلل من القيمة المضافة، فإن الدول العربية السبعة نجحت في إيجاد موطئ قدم مهم ضمن الأسواق الأفريقية، مسهمة في دعم اقتصاداتها الوطنية وتحقيق أرباح تصديرية ملحوظة، وفقا لمنصة "الطاقة".وتستمر صادرات المعادن في تحقيق عوائد مرتفعة، إذ تراوحت إيرادات بعض الدول بين 1 و15 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادة الطلب العالمي على المعادن الحيوية، ما يمنح هذه الدول فرصًا أكبر لتوسيع صادراتها مستقبلا. وفي ظل نمو قطاع المعادن الأفريقي وتسارع الطلب على المعادن الحيوية، تمتلك الدول العربية السبعة القدرة على تعزيز موقعها التنافسي، مع إمكانية الاستثمار في إضافة القيمة محليا لتصبح جزءا من صناعة التعدين المستدام والتحول الأخضر في القارة.
https://sarabic.ae/20251231/4-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-مصدرة-للنفط-الخام-في-2025-1108756753.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098575323_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_3df2d27ebda0c37abce201b1fa3e6942.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا
تواصل 7 دول عربية تعزيز حضورها في سوق المعادن الأفريقي، مساهمة بشكل كبير في تدفقات الإيرادات الحيوية التي تحتاجها القارة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتستفيد كل من مصر والمغرب والسودان والصومال والجزائر وليبيا وتونس من وفرة المعادن الأفريقية، التي تشمل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والمنغنيز، والغرافيت، ومعادن مجموعة البلاتين، فضلا عن المعادن الأرضية النادرة، ما يتيح لها فرصا كبيرة في التصدير والنمو الاقتصادي.
ورغم أن معظم المعادن الأفريقية يتم تصديرها دون معالجة، ما يقلل من القيمة المضافة، فإن الدول العربية السبعة نجحت في إيجاد موطئ قدم مهم ضمن الأسواق الأفريقية، مسهمة في دعم اقتصاداتها الوطنية وتحقيق أرباح تصديرية ملحوظة، وفقا لمنصة
"الطاقة".
31 ديسمبر 2025, 08:10 GMT
وتستمر صادرات المعادن في تحقيق عوائد مرتفعة، إذ تراوحت إيرادات بعض الدول بين 1 و15 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادة الطلب العالمي على المعادن الحيوية، ما يمنح هذه الدول فرصًا أكبر لتوسيع صادراتها مستقبلا.
وفي ظل نمو قطاع المعادن الأفريقي وتسارع الطلب على المعادن الحيوية، تمتلك الدول العربية السبعة القدرة على تعزيز موقعها التنافسي، مع إمكانية الاستثمار في إضافة القيمة محليا لتصبح جزءا من صناعة التعدين المستدام والتحول الأخضر في القارة.