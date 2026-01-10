7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
11:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "تشيبوراشكا 2" يحقق إنجازا عالميا ويتصدر المركز الثالث في إيرادات شباك التذاكر
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
أهداف زيارة وزير الخارجية السعودي لواشنطن تزامنا مع التوترات جنوب اليمن
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
مخطط بريطاني- فرنسي لإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260110/7-دول-عربية-تعزز-مكانتها-ضمن-صادرات-المعادن-في-أفريقيا-1109086773.html
7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا
7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا
سبوتنيك عربي
تواصل 7 دول عربية تعزيز حضورها في سوق المعادن الأفريقي، مساهمة بشكل كبير في تدفقات الإيرادات الحيوية التي تحتاجها القارة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية. 10.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-10T12:46+0000
2026-01-10T12:46+0000
اقتصاد
مصر
أخبار المغرب اليوم
أخبار السودان اليوم
الجزائر
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098575323_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0ae523a1d48b4cc4d9e3b9a5e9abb55.jpg
وتستفيد كل من مصر والمغرب والسودان والصومال والجزائر وليبيا وتونس من وفرة المعادن الأفريقية، التي تشمل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والمنغنيز، والغرافيت، ومعادن مجموعة البلاتين، فضلا عن المعادن الأرضية النادرة، ما يتيح لها فرصا كبيرة في التصدير والنمو الاقتصادي.ورغم أن معظم المعادن الأفريقية يتم تصديرها دون معالجة، ما يقلل من القيمة المضافة، فإن الدول العربية السبعة نجحت في إيجاد موطئ قدم مهم ضمن الأسواق الأفريقية، مسهمة في دعم اقتصاداتها الوطنية وتحقيق أرباح تصديرية ملحوظة، وفقا لمنصة "الطاقة".وتستمر صادرات المعادن في تحقيق عوائد مرتفعة، إذ تراوحت إيرادات بعض الدول بين 1 و15 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادة الطلب العالمي على المعادن الحيوية، ما يمنح هذه الدول فرصًا أكبر لتوسيع صادراتها مستقبلا. وفي ظل نمو قطاع المعادن الأفريقي وتسارع الطلب على المعادن الحيوية، تمتلك الدول العربية السبعة القدرة على تعزيز موقعها التنافسي، مع إمكانية الاستثمار في إضافة القيمة محليا لتصبح جزءا من صناعة التعدين المستدام والتحول الأخضر في القارة.
https://sarabic.ae/20251231/4-دول-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-10-دول-مصدرة-للنفط-الخام-في-2025-1108756753.html
مصر
أخبار المغرب اليوم
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0b/1098575323_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_3df2d27ebda0c37abce201b1fa3e6942.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم
اقتصاد, مصر, أخبار المغرب اليوم, أخبار السودان اليوم, الجزائر, أخبار ليبيا اليوم

7 دول عربية تعزز مكانتها ضمن صادرات المعادن في أفريقيا

12:46 GMT 10.01.2026
© Photo / Unsplash /USGS معادن نادرة
معادن نادرة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2026
© Photo / Unsplash /USGS
تابعنا عبر
تواصل 7 دول عربية تعزيز حضورها في سوق المعادن الأفريقي، مساهمة بشكل كبير في تدفقات الإيرادات الحيوية التي تحتاجها القارة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وتستفيد كل من مصر والمغرب والسودان والصومال والجزائر وليبيا وتونس من وفرة المعادن الأفريقية، التي تشمل الليثيوم، والكوبالت، والنيكل، والمنغنيز، والغرافيت، ومعادن مجموعة البلاتين، فضلا عن المعادن الأرضية النادرة، ما يتيح لها فرصا كبيرة في التصدير والنمو الاقتصادي.
ورغم أن معظم المعادن الأفريقية يتم تصديرها دون معالجة، ما يقلل من القيمة المضافة، فإن الدول العربية السبعة نجحت في إيجاد موطئ قدم مهم ضمن الأسواق الأفريقية، مسهمة في دعم اقتصاداتها الوطنية وتحقيق أرباح تصديرية ملحوظة، وفقا لمنصة "الطاقة".
منصة حفر للتنقيب عن النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2025
4 دول عربية ضمن قائمة أكبر 10 دول مصدرة للنفط الخام في 2025
31 ديسمبر 2025, 08:10 GMT
وتستمر صادرات المعادن في تحقيق عوائد مرتفعة، إذ تراوحت إيرادات بعض الدول بين 1 و15 مليار دولار في 2024، مع توقعات بزيادة الطلب العالمي على المعادن الحيوية، ما يمنح هذه الدول فرصًا أكبر لتوسيع صادراتها مستقبلا.
وفي ظل نمو قطاع المعادن الأفريقي وتسارع الطلب على المعادن الحيوية، تمتلك الدول العربية السبعة القدرة على تعزيز موقعها التنافسي، مع إمكانية الاستثمار في إضافة القيمة محليا لتصبح جزءا من صناعة التعدين المستدام والتحول الأخضر في القارة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала