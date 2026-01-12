https://sarabic.ae/20260112/منصة-حفر-عملاقة-تستأنف-عملياتها-في-الشرق-الأوسط-1109154498.html
عادت منصة الحفر البحرية "بيرو نيغرو 7" للعمل في المملكة العربية السعودية، بعد تعليق دام عاما كاملا. 12.01.2026, سبوتنيك عربي
وكانت شركة "سايبم" الإيطالية حصلت على تمديد لعقد تشغيل المنصة، في يونيو/ حزيران 2023، لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم تعليق العمل به مؤقتا لمدة 12 شهرا في عام 2024، على أن يستأنف الآن، ما يمدّد العقد حتى عام 2034.وتعد المنصة وحدة حفر بحرية متنقلة مثلثة الشكل ذاتية الرفع، مزودة بأرجل مستقلة، والقادرة على العمل في أعماق تصل إلى 375 قدما، وحفر آبار يصل عمقها إلى 9100 متر، وهي من طراز "بيكر باسيفيك 375"، وفقا لموقع "Offshore Energy".وكانت شركة "أرامكو" السعودية أعلنت عن استئناف تشغيل منصات بحرية إضافية تحت إدارة شركات محلية، مثل "سينرجي شيب أرابيا"، بما يرفع معدل تشغيل قطاع الحفر البحري إلى 100% خلال الربع الثاني من 2026، بعد أن تأثرت المنصات بعقود التعليق في 2024.وتسهم هذه الخطوة في دعم جهود المملكة لتعزيز إنتاج الطاقة والحفر البحري، في وقت تشهد فيه السوق العربية انتعاشا ملحوظا بعد فترة من التباطؤ.
عادت منصة الحفر البحرية "بيرو نيغرو 7" للعمل في المملكة العربية السعودية، بعد تعليق دام عاما كاملا.
وكانت شركة "سايبم" الإيطالية حصلت على تمديد لعقد تشغيل المنصة، في يونيو/ حزيران 2023، لمدة 10 سنوات، قبل أن يتم تعليق العمل به مؤقتا لمدة 12 شهرا في عام 2024، على أن يستأنف الآن، ما يمدّد العقد حتى عام 2034.
وقالت "سايبم" في بيان لها، إن "استئناف أنشطة منصة الحفر البحرية "بيرو نيغرو 7" يمثل مؤشرا ملموسا على تعافي أنشطة الحفر في الشرق الأوسط، الذي يعد أحد الأسواق الرئيسية للشركة".
وتعد المنصة وحدة حفر بحرية متنقلة مثلثة الشكل ذاتية الرفع، مزودة بأرجل مستقلة، والقادرة على العمل في أعماق تصل إلى 375 قدما، وحفر آبار يصل عمقها إلى 9100 متر، وهي من طراز "بيكر باسيفيك 375"، وفقا لموقع
"Offshore Energy".
وكانت شركة "أرامكو" السعودية أعلنت عن استئناف تشغيل منصات بحرية إضافية تحت إدارة شركات محلية، مثل "سينرجي شيب أرابيا"، بما يرفع معدل تشغيل قطاع الحفر البحري إلى 100% خلال الربع الثاني من 2026، بعد أن تأثرت المنصات بعقود التعليق في 2024.
وتسهم هذه الخطوة في دعم جهود المملكة لتعزيز إنتاج الطاقة والحفر البحري، في وقت تشهد فيه السوق العربية انتعاشا ملحوظا بعد فترة من التباطؤ.