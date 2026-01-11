أرخص المواني العربية لتصدير الهيدروجين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:48 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ليالي الشتاء الساحرة.. الميلاد ورأس السنة في أدب روسيا
10:29 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير من أوسلو الى وفاة عرفات
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
الصومال تدين زيارة وزير خارجية إسرائيل الى إقليم أرض الصومال وتعلن احتفاظها بحق الرد
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
17:03 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
ضربة عسكرية روسية لمواقع حيوية أوكرانية باستخدام صاروخ "أوريشنيك" ردا على الهجوم الإرهابي على مقر إقامة بوتين
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مآلات اشتباكات حلب بين القوات السورية وقوات "قسد"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260111/أرخص-المواني-العربية-لتصدير-الهيدروجين-1109131176.html
أرخص المواني العربية لتصدير الهيدروجين
أرخص المواني العربية لتصدير الهيدروجين
سبوتنيك عربي
لم تعد تكلفة تصدير الهيدروجين والأمونيا من المواني العربية مسألة فنية هامشية، بل أصبحت عاملًا حاسما في سباق إقليمي وعالمي تبلغ استثماراته تريليونات الدولارات،... 11.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-11T16:31+0000
2026-01-11T16:55+0000
موانئ
الهيدروجين
تصدير
اقتصاد
العالم العربي
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100695840_0:99:1888:1161_1920x0_80_0_0_a2062bccef59207ae5b574ae517abd9a.jpg
وتتحدد القدرة التنافسية ليس فقط بتكلفة الإنتاج، بل أيضا بكفاءة سلاسل التوريد، وتكاليف النقل الداخلي، ورسوم المواني، وزمن الرحلات البحرية، فضلًا عن التأمين والمخاطر الجيوسياسية التي قد ترفع السعر النهائي للطن المُصدر.ووفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، يمكن أن تصل الفروق في تكلفة التصدير بين المواني العربية إلى نسب كبيرة، حتى مع تقارب تكلفة الإنتاج، ما يجعل اختيار الميناء عاملًا فاصلًا للمستثمرين والمشترين على حد سواء.ويأتي في الفئة الثانية، المواني القائمة القابلة للتكيف، مثل "الفجيرة" في الإمارات، "العين السخنة" في مصر، "طنجة" المتوسط في المغرب، و"ينبع" في السعودية، وهي مواني تمتلك بنية تحتية لوجستية قائمة وتحتاج لاستثمارات إضافية لتخصصها في الهيدروجين ومشتقاته.فيما تصنف المواني ذات الإمكانات المستقبلية ضمن الفئة الثالثة، مثل "صلالة" في عمان و"الناظور"غرب المتوسط في المغرب، المرتبطة بمشروعات لم تنفذ بالكامل بعد.بالنسبة لأوروبا، تميل الكفة إلى "طنجة" المتوسط في المغرب، يليه "العين السخنة" في مصر، بفضل قصر المسافة أو العبور عبر قناة السويس.أما على مستوى المنافسة العالمية والأسواق الآسيوية، فتبرز "نيوم" و"الدقم" بوصفهما الأقل تكلفة هيكليا، نتيجة التكامل الرأسي وانخفاض تكلفة الإنتاج.وبينت وحدة أبحاث الطاقة أن سباق المواني العربية لا ينتج فائزا وحيدا، بل يشكل شبكة لوجستية مرنة تجعل العالم العربي قلب تجارة الطاقة النظيفة، كمصدر إنتاج ومركز للتصدير والتصنيع واللوجستيات للهيدروجين الأخضر خلال العقود المقبلة.
https://sarabic.ae/20251209/سكك-وحدود-وموانئ-بوابة-العراق-الكبرى-نحو-أوروبا-تقترب-من-الاكتمال-1107938703.html
https://sarabic.ae/20250515/سوريا-توقع-مذكرة-تفاهم-مع-موانئ-دبي-العالمية-لتطوير-ميناء-طرطوس-1100593467.html
https://sarabic.ae/20241028/3-دول-عربية-تترشح-لأفضلية-تصدير-الهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1094236934.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/12/1100695840_106:0:1783:1258_1920x0_80_0_0_5857054ca4805a9c0ed00ec29ff56149.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
موانئ, الهيدروجين, تصدير, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن
موانئ, الهيدروجين, تصدير, اقتصاد, العالم العربي, أخبار العالم الآن

أرخص المواني العربية لتصدير الهيدروجين

16:31 GMT 11.01.2026 (تم التحديث: 16:55 GMT 11.01.2026)
© Photo / Unsplash/ Kurt Cotoagaميناء
ميناء - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
© Photo / Unsplash/ Kurt Cotoaga
تابعنا عبر
لم تعد تكلفة تصدير الهيدروجين والأمونيا من المواني العربية مسألة فنية هامشية، بل أصبحت عاملًا حاسما في سباق إقليمي وعالمي تبلغ استثماراته تريليونات الدولارات، مع تحوّل الوقود الأخضر من خيار مستقبلي إلى سلعة طاقة ناشئة ذات طلب متسارع.
وتتحدد القدرة التنافسية ليس فقط بتكلفة الإنتاج، بل أيضا بكفاءة سلاسل التوريد، وتكاليف النقل الداخلي، ورسوم المواني، وزمن الرحلات البحرية، فضلًا عن التأمين والمخاطر الجيوسياسية التي قد ترفع السعر النهائي للطن المُصدر.

وباتت المنافسة تتركز على الأرصفة البحرية، إذ تلعب المواني دور حلقة الوصل بين الإنتاج الرخيص والأسواق البعيدة، ما يفسر تسارع الاستثمارات في تطوير موانٍ جديدة أو تكييف القائمة لتصدير هذا الوقود الجديد.

ميناء الواصلية الواقع في محافظة البصرة في جنوب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2025
سكك وحدود وموانئ… بوابة العراق الكبرى نحو أوروبا تقترب من الاكتمال
9 ديسمبر 2025, 11:00 GMT
ووفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، يمكن أن تصل الفروق في تكلفة التصدير بين المواني العربية إلى نسب كبيرة، حتى مع تقارب تكلفة الإنتاج، ما يجعل اختيار الميناء عاملًا فاصلًا للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

ويمكن تقسيم المواني المرشحة لتصدير الهيدروجين إلى ثلاث فئات رئيسية، مثل المواني الجديدة المخصصة للهيدروجين، كميناء "نيوم" في السعودية وميناء "الدقم" في سلطنة عمان، حيث تُنفّذ البنية التحتية من البداية لدعم الإنتاج والتسييل والتصدير ضمن منظومة واحدة.

ويأتي في الفئة الثانية، المواني القائمة القابلة للتكيف، مثل "الفجيرة" في الإمارات، "العين السخنة" في مصر، "طنجة" المتوسط في المغرب، و"ينبع" في السعودية، وهي مواني تمتلك بنية تحتية لوجستية قائمة وتحتاج لاستثمارات إضافية لتخصصها في الهيدروجين ومشتقاته.
علماء من جامعة ولاية سيفاستوبول يكتشفون أطلال ميناء روماني قديم في مياه طرطوس السورية، بقايا الأسوار الدفاعية القديمة لجزيرة أرفارد. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
سوريا توقع مذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس
15 مايو 2025, 22:57 GMT
فيما تصنف المواني ذات الإمكانات المستقبلية ضمن الفئة الثالثة، مثل "صلالة" في عمان و"الناظور"غرب المتوسط في المغرب، المرتبطة بمشروعات لم تنفذ بالكامل بعد.

وتكشف المقارنة عن أن أرخص المواني العربية في تكلفة تصدير الهيدروجين لا يمكن حسمها بميناء واحد مطلقا، بل ترتبط بالسوق المستهدفة.

بالنسبة لأوروبا، تميل الكفة إلى "طنجة" المتوسط في المغرب، يليه "العين السخنة" في مصر، بفضل قصر المسافة أو العبور عبر قناة السويس.
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.10.2024
3 دول عربية تترشح لأفضلية تصدير الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
28 أكتوبر 2024, 09:40 GMT
أما على مستوى المنافسة العالمية والأسواق الآسيوية، فتبرز "نيوم" و"الدقم" بوصفهما الأقل تكلفة هيكليا، نتيجة التكامل الرأسي وانخفاض تكلفة الإنتاج.
وفي المحصلة أن سباق أرخص المواني العربية في تكلفة تصدير الهيدروجين لا ينتج فائزا واحدا، بل شبكة لوجستية مرنة تضع العالم العربي في قلب تجارة الطاقة النظيفة، ليس فقط بوصفه مصدر إنتاج، بل مركز تصدير وتصنيع ولوجستيات للهيدروجين الأخضر في العقود المقبلة.
وبينت وحدة أبحاث الطاقة أن سباق المواني العربية لا ينتج فائزا وحيدا، بل يشكل شبكة لوجستية مرنة تجعل العالم العربي قلب تجارة الطاقة النظيفة، كمصدر إنتاج ومركز للتصدير والتصنيع واللوجستيات للهيدروجين الأخضر خلال العقود المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала