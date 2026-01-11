https://sarabic.ae/20260111/أرخص-المواني-العربية-لتصدير-الهيدروجين-1109131176.html

أرخص المواني العربية لتصدير الهيدروجين

أرخص المواني العربية لتصدير الهيدروجين

لم تعد تكلفة تصدير الهيدروجين والأمونيا من المواني العربية مسألة فنية هامشية، بل أصبحت عاملًا حاسما في سباق إقليمي وعالمي تبلغ استثماراته تريليونات الدولارات،... 11.01.2026, سبوتنيك عربي

وتتحدد القدرة التنافسية ليس فقط بتكلفة الإنتاج، بل أيضا بكفاءة سلاسل التوريد، وتكاليف النقل الداخلي، ورسوم المواني، وزمن الرحلات البحرية، فضلًا عن التأمين والمخاطر الجيوسياسية التي قد ترفع السعر النهائي للطن المُصدر.ووفقا لبيانات وحدة أبحاث الطاقة في واشنطن، يمكن أن تصل الفروق في تكلفة التصدير بين المواني العربية إلى نسب كبيرة، حتى مع تقارب تكلفة الإنتاج، ما يجعل اختيار الميناء عاملًا فاصلًا للمستثمرين والمشترين على حد سواء.ويأتي في الفئة الثانية، المواني القائمة القابلة للتكيف، مثل "الفجيرة" في الإمارات، "العين السخنة" في مصر، "طنجة" المتوسط في المغرب، و"ينبع" في السعودية، وهي مواني تمتلك بنية تحتية لوجستية قائمة وتحتاج لاستثمارات إضافية لتخصصها في الهيدروجين ومشتقاته.فيما تصنف المواني ذات الإمكانات المستقبلية ضمن الفئة الثالثة، مثل "صلالة" في عمان و"الناظور"غرب المتوسط في المغرب، المرتبطة بمشروعات لم تنفذ بالكامل بعد.بالنسبة لأوروبا، تميل الكفة إلى "طنجة" المتوسط في المغرب، يليه "العين السخنة" في مصر، بفضل قصر المسافة أو العبور عبر قناة السويس.أما على مستوى المنافسة العالمية والأسواق الآسيوية، فتبرز "نيوم" و"الدقم" بوصفهما الأقل تكلفة هيكليا، نتيجة التكامل الرأسي وانخفاض تكلفة الإنتاج.وبينت وحدة أبحاث الطاقة أن سباق المواني العربية لا ينتج فائزا وحيدا، بل يشكل شبكة لوجستية مرنة تجعل العالم العربي قلب تجارة الطاقة النظيفة، كمصدر إنتاج ومركز للتصدير والتصنيع واللوجستيات للهيدروجين الأخضر خلال العقود المقبلة.

