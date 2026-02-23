https://sarabic.ae/20260223/4-مشروعات-عملاقة-وإعادة-هيكلة-شاملة-الكويت-تعيد-رسم-خريطة-الطاقة-في-2026-1110648676.html

4 مشاريع عملاقة وإعادة هيكلة شاملة... الكويت تعيد رسم خريطة الطاقة في 2026

4 مشاريع عملاقة وإعادة هيكلة شاملة... الكويت تعيد رسم خريطة الطاقة في 2026

يمر قطاع الطاقة الكويتي في عام 2026 بمنعطف حاسم، تلتقي فيه الطموحات الإنتاجية في الإنتاج مع التحولات المؤسساتية، ويأتي هذا التحوّل في ظل سباق إقليمي محموم...

يجسّد العام 2026 بحسب الخطط المعلنة انتقالا من مرحلة التصميم الاستراتيجي إلى مرحلة التنفيذ، من خلال حزمة مشروعات كبرى تشمل الاستكشاف البحري، وتطوير البنية التحتية للغاز والكهرباء، الطاقة المتجددة.ويتزامن هذا التحول مع جهود حثيثة تبذلها الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية النفطية إلى مستويات مستهدفة، وتحسين كفاءة سلسلة القيمة، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، ويجري ذلك بالتوازي مع إصلاحات تنظيمية ومؤسسية تهدف إلى ترشيد الإنفاق، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات الحكومية.وهذه الـ 4 مشاريع العملاقة هي: استكشاف النفط البحري وزيادة الإنتاجيعد استكشاف النفط البحري أحد أساسات قطاع الطاقة الكويتي في عام 2026، وذلك في ظل خطط تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميًا، تمهيدا للوصول إلى طاقة إنتاجية بنحو 4 ملايين برميل على المدى المتوسط، بحسب الاستراتيجية النفطية لعام 2040. وتكشف بيانات شركة نفط الكويت أن قطاع الطاقة في البلاد سيشهد خلال عام 2026 تحوّلاً رقمياً ملحوظاً، مع الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الجيولوجية الضخمة، وذلك لتعزيز دقة عمليات الحفر، وتخفيض المخاطر التشغيلية في البيئات البحرية المعقدة، ورفع المردودية الإنتاجية بشكل عام.محطة معالجة الغاز قرب مصفاة الزوريحتل مشروع محطة معالجة الغاز مكانة محورية في مسيرة قطاع الطاقة الكويتي لعام 2026، إذ يشكّل حلقة وصل حيوية بين إنتاج الغاز البحري والاحتياجات المحلية، ويعزز التكامل التشغيلي بين أنشطة المنبع (الاستخراج) والمصب (التكرير والتوزيع).ويُعد المشروع نقلة نوعية في إدارة الغاز الكويتي، إذ يحوّله من مادة تُحرق أو تُصدّر خاماً إلى مورد ذي قيمة مضافة عالية يدخل في سلسلة القيمة المحلية. وينسجم هذا التحوّل مع توجهات الدولة لتنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك المحلي.محطة الخيران للكهرباءتعد محطة الخيران من أبرز ركائز التحول في قطاع الطاقة الكويتي خلال عام 2026، في إطار رؤية الدولة لتأمين إمدادات مستدامة من الكهرباء والمياه عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعتمد نموذجا تكامليا متكامنا.ويجسّد المشروع تحوّلا في السياسات الحكومية نحو توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل المعرفة التقنية، وتحسين إدارة الأصول على المدى الطويل، وتعزيز الكفاءة المؤسسية.مجمع الشقايا للطاقة الشمسيةيمثّل مجمع الشقايا، حجر الزاوية في التحوّل الطاقي الذي يشهده قطاع الطاقة الكويتي، باعتباره أحد أضخم مشروعات الطاقة المتجددة التي تعوّل عليها الكويت، لتنويع مزيجها الطاقي وتقليل الاعتماد التدريجي على الوقود الأحفوري.ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية أوسع تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول منتصف القرن الحالي في عام 2050، تماشيًا مع التزامات الكويت المناخية الدولية.وقد شهد عام 2025 الخطوة التنفيذية الأولى في هذا المسار، بدمج شركة الصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" ضمن شركة "البترول الوطنية الكويتية"، في إطار خطة هيكلية معتمدة من "مؤسسة البترول الكويتية" تهدف إلى توحيد الأنشطة التكريرية والبتروكيماوية تحت مظلة تشغيلية واحدة، بما يسهم في ترشيد الإنفاق، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على الصعيد العالمي.ومن المنتظر استكمال هذه العملية خلال 2026، بما يمنح الشركات النفطية مرونة أكبر، وقدرة أعلى على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وصولًا للدمج الكامل بنهاية 2028.

