بث مباشر... بوتين يقدم جوائز الدولة في يوم "حماة الوطن"
روسيا
أخبار روسيا اليوم
4 مشاريع عملاقة وإعادة هيكلة شاملة... الكويت تعيد رسم خريطة الطاقة في 2026

07:58 GMT 23.02.2026 (تم التحديث: 07:59 GMT 23.02.2026)
محطة طاقة شمسية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
يمر قطاع الطاقة الكويتي في عام 2026 بمنعطف حاسم، تلتقي فيه الطموحات الإنتاجية في الإنتاج مع التحولات المؤسساتية، ويأتي هذا التحوّل في ظل سباق إقليمي محموم لتعزيز القدرات في مجالات النفط والغاز والكهرباء، مع سعي حثيث لتحقيق توازن دقيق بين ضمان أمن الطاقة ومتطلبات الاستدامة البيئية على المدى الطويل.
يجسّد العام 2026 بحسب الخطط المعلنة انتقالا من مرحلة التصميم الاستراتيجي إلى مرحلة التنفيذ، من خلال حزمة مشروعات كبرى تشمل الاستكشاف البحري، وتطوير البنية التحتية للغاز والكهرباء، الطاقة المتجددة.
وتتزامن هذه التحركات مع سعي قطاع الطاقة الكويتي لرفع الطاقة الإنتاجية النفطية، وتحسين كفاءة سلسلة القيمة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، بالتوازي مع إصلاحات تنظيمية تستهدف ترشيد التكاليف وتعزيز الحوكمة داخل الشركات الحكومية.
ويتزامن هذا التحول مع جهود حثيثة تبذلها الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية النفطية إلى مستويات مستهدفة، وتحسين كفاءة سلسلة القيمة، وتعظيم العائد الاقتصادي من الموارد الطبيعية، ويجري ذلك بالتوازي مع إصلاحات تنظيمية ومؤسسية تهدف إلى ترشيد الإنفاق، وتعزيز معايير الحوكمة والشفافية داخل الشركات الحكومية.
وهذه التطورات لا تنفصل عن متغيرات سوق الطاقة العالمية، حيث تراهن الكويت على مزيج متوازن من النفط والغاز والطاقة النظيفة، بما يضمن مرونة الاقتصاد الوطني، ويعزز موقع البلاد بوصفها موردًا موثوقًا للطاقة خلال العقود المقبلة.
وهذه الـ 4 مشاريع العملاقة هي:
استكشاف النفط البحري وزيادة الإنتاج.
محطة معالجة الغاز قرب مصفاة الزور.
محطة الخيران للكهرباء.
مجمع الشقايا للطاقة الشمسية.
أنابيب غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
الجزائر تعيد بعث مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء... رهانات الطاقة وتحولات الاقتصاد الإقليمي
21 فبراير, 11:13 GMT

استكشاف النفط البحري وزيادة الإنتاج

يعد استكشاف النفط البحري أحد أساسات قطاع الطاقة الكويتي في عام 2026، وذلك في ظل خطط تهدف إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.2 مليون برميل يوميًا، تمهيدا للوصول إلى طاقة إنتاجية بنحو 4 ملايين برميل على المدى المتوسط، بحسب الاستراتيجية النفطية لعام 2040.
ويستند هذا التوجّه إلى استغلال الموارد غير المطورة حتى الآن، مستفيدًا من النجاحات اللافتة التي حققتها عمليات الاستكشاف البحري الحديثة، والتي أثبتت وجود مكامن نفطية تتميّز بجدوى اقتصادية مرتفعة ونوعية نفطية تتوافق مع متطلبات الأسواق العالمية.
وتكشف بيانات شركة نفط الكويت أن قطاع الطاقة في البلاد سيشهد خلال عام 2026 تحوّلاً رقمياً ملحوظاً، مع الاعتماد المتزايد على التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الجيولوجية الضخمة، وذلك لتعزيز دقة عمليات الحفر، وتخفيض المخاطر التشغيلية في البيئات البحرية المعقدة، ورفع المردودية الإنتاجية بشكل عام.

محطة معالجة الغاز قرب مصفاة الزور

يحتل مشروع محطة معالجة الغاز مكانة محورية في مسيرة قطاع الطاقة الكويتي لعام 2026، إذ يشكّل حلقة وصل حيوية بين إنتاج الغاز البحري والاحتياجات المحلية، ويعزز التكامل التشغيلي بين أنشطة المنبع (الاستخراج) والمصب (التكرير والتوزيع).
ويهدف المشروع إلى معالجة ما يقارب 632 مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي، إلى جانب كميات من المكثفات الهيدروكربونية، بما يضمن توفير إمدادات موثوقة لعمليات حقن الآبار لتعزيز استخراج النفط ودعم إنتاج الحقول القائمة.
ويُعد المشروع نقلة نوعية في إدارة الغاز الكويتي، إذ يحوّله من مادة تُحرق أو تُصدّر خاماً إلى مورد ذي قيمة مضافة عالية يدخل في سلسلة القيمة المحلية. وينسجم هذا التحوّل مع توجهات الدولة لتنويع مصادر الطاقة وترشيد الاستهلاك المحلي.
طواحين هواء - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2026
كيف حرك الخليج قطاع الطاقة في أفريقيا... 6 فرص استثنائية تنهض بالقارة السمراء
21 فبراير, 06:57 GMT

محطة الخيران للكهرباء

تعد محطة الخيران من أبرز ركائز التحول في قطاع الطاقة الكويتي خلال عام 2026، في إطار رؤية الدولة لتأمين إمدادات مستدامة من الكهرباء والمياه عبر شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص تعتمد نموذجا تكامليا متكامنا.
وتقع المحطة جنوب مدينة الكويت، وهدفت إلى مواكبة النمو السكاني والتوسع العمراني المتسارع، من خلال إضافة طاقات إنتاجية كبيرة تخفف الضغط على الشبكة الوطنية خلال فترات الذروة الصيفية الحرجة.
ويجسّد المشروع تحوّلا في السياسات الحكومية نحو توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وجذب استثمارات نوعية تسهم في نقل المعرفة التقنية، وتحسين إدارة الأصول على المدى الطويل، وتعزيز الكفاءة المؤسسية.

مجمع الشقايا للطاقة الشمسية

يمثّل مجمع الشقايا، حجر الزاوية في التحوّل الطاقي الذي يشهده قطاع الطاقة الكويتي، باعتباره أحد أضخم مشروعات الطاقة المتجددة التي تعوّل عليها الكويت، لتنويع مزيجها الطاقي وتقليل الاعتماد التدريجي على الوقود الأحفوري.
وانطلقت المرحلة الأولى من محطة الشقايا للطاقة المتجددة كمشروع رائد يجمع بين تقنيات متعددة في موقع واحد، تشمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة.
ويأتي المشروع ضمن إستراتيجية أوسع تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 50% بحلول منتصف القرن الحالي في عام 2050، تماشيًا مع التزامات الكويت المناخية الدولية.
حقل الطاقة الشمسية في منطقة (حسياء الصناعية) في ريف حمص الجنوبي وسط البلاد - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
أكثر الدول العربية استيرادا لألواح الطاقة الشمسية... كيف حققت الجزائر والعراق طفرة في القطاع؟
15 فبراير, 16:28 GMT
تُعَدّ إعادة الهيكلة المؤسسية ركيزة محورية ضمن رؤية قطاع الطاقة الكويتي لعام 2026، حيث انطلقت عمليات دمج واسعة النطاق بين الشركات النفطية الحكومية بهدف تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط الهياكل الإدارية وتحقيق وفورات الحجم.
وقد شهد عام 2025 الخطوة التنفيذية الأولى في هذا المسار، بدمج شركة الصناعات البترولية المتكاملة "كيبك" ضمن شركة "البترول الوطنية الكويتية"، في إطار خطة هيكلية معتمدة من "مؤسسة البترول الكويتية" تهدف إلى توحيد الأنشطة التكريرية والبتروكيماوية تحت مظلة تشغيلية واحدة، بما يسهم في ترشيد الإنفاق، وتحسين سلاسل الإمداد، وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع على الصعيد العالمي.
وتقدّر مؤسسة البترول الكويتية الوفورات السنوية المتوقعة من إعادة هيكلة شركات النفط الكبرى في الدولة، بما يتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، نتيجة خفض التكاليف الإدارية والتشغيلية.
ومن المنتظر استكمال هذه العملية خلال 2026، بما يمنح الشركات النفطية مرونة أكبر، وقدرة أعلى على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، وتعظيم العائد الاقتصادي للدولة، وصولًا للدمج الكامل بنهاية 2028.
