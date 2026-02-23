https://sarabic.ae/20260223/تقارير-الولايات-المتحدة-تحشد-16-سفينة-حربية-ونحو-40-ألف-جندي-في-الشرق-الأوسط-1110646456.html
تقارير: الولايات المتحدة تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط
23.02.2026
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في موافقة طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية.وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة كانت تمتلك بالفعل خمسة أجنحة جوية في قواعد عسكرية بالأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات، قبل أن تضيف جناحين إضافيين على متن حاملتي الطائرات "جيرالد فورد وإبراهام لينكولن".وبحسب بيانات، استضافت قاعدة قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن ما لا يقل عن 66 طائرة مقاتلة، بينها طائرات من طراز F-35 وF-15وA-10، إضافة إلى طائرات للحرب الإلكترونية وطائرات نقل، كما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة في عدد الطائرات المقاتلة بقاعدة جوية في السعودية.
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة حشدت ما وصفته بـ"أسطول ضخم" يضم 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي، إضافة إلى سبعة أجنحة جوية تضم كل منها نحو 70 طائرة في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في موافقة طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية
.
في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية.
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة كانت تمتلك بالفعل خمسة أجنحة جوية في قواعد عسكرية بالأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات، قبل أن تضيف جناحين إضافيين على متن حاملتي الطائرا
ت "جيرالد فورد وإبراهام لينكولن".
وبحسب بيانات، استضافت قاعدة قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن ما لا يقل عن 66 طائرة مقاتلة، بينها طائرات من طراز F-35 وF-15وA-10، إضافة إلى طائرات للحرب الإلكترونية وطائرات نقل، كما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة في عدد الطائرات المقاتلة بقاعدة جوية في السعودية.