تقارير: الولايات المتحدة تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
10:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
14:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:53 GMT
7 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:26 GMT
7 د
الإنسان والثقافة
عندما تروي الغابة الروسية حكاياتها للصحراء العربية:سحر الادب المشترك
16:33 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
17:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
موسكو تؤكد أن أوروبا تستبعد نفسها من عملية المفاوضات بشأن أوكرانيا، هنغاريا تتعهد بعرقلة أي دعم مالي لكييف
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
09:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشارك السلطة الفلسطينية في إدارة قطاع غزة
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
10:33 GMT
7 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:40 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
14:30 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
15:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
15:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
16:00 GMT
22 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
16:23 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
17:03 GMT
45 د
عالم سبوتنيك
المجر وسلوفاكيا يستعدان لقطع الكهرباء عن أوكرانيا.. إدانات لتصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل ستؤثر مناورات ثلاث قوى نووية على التوازن الاستراتيجي العالمي؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260223/تقارير-الولايات-المتحدة-تحشد-16-سفينة-حربية-ونحو-40-ألف-جندي-في-الشرق-الأوسط-1110646456.html
تقارير: الولايات المتحدة تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط
تقارير: الولايات المتحدة تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة حشدت ما وصفته بـ"أسطول ضخم" يضم 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي، إضافة إلى سبعة أجنحة جوية تضم كل منها نحو 70... 23.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-23T02:35+0000
2026-02-23T02:35+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_d1f9b3af261cda522888ed0e7a0c576d.jpg
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في موافقة طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية.وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة كانت تمتلك بالفعل خمسة أجنحة جوية في قواعد عسكرية بالأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات، قبل أن تضيف جناحين إضافيين على متن حاملتي الطائرات "جيرالد فورد وإبراهام لينكولن".وبحسب بيانات، استضافت قاعدة قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن ما لا يقل عن 66 طائرة مقاتلة، بينها طائرات من طراز F-35 وF-15وA-10، إضافة إلى طائرات للحرب الإلكترونية وطائرات نقل، كما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة في عدد الطائرات المقاتلة بقاعدة جوية في السعودية.
https://sarabic.ae/20260219/إعلام-الولايات-المتحدة-تنشر-أكبر-قوة-جوية-أمريكية-في-الشرق-الأوسط-منذ-غزو-العراق-1110512797.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/1d/1070647527_72:0:2803:2048_1920x0_80_0_0_cac9df49ee4f4b0f7c87474938f47e93.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

تقارير: الولايات المتحدة تحشد 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي في الشرق الأوسط

02:35 GMT 23.02.2026
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarletonمجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Petty Officer 3rd Class Jason Tarleton
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، أن الولايات المتحدة حشدت ما وصفته بـ"أسطول ضخم" يضم 16 سفينة حربية ونحو 40 ألف جندي، إضافة إلى سبعة أجنحة جوية تضم كل منها نحو 70 طائرة في منطقة الشرق الأوسط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقًا أن "أسطولًا ضخمًا" يتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في موافقة طهران على التفاوض بشأن اتفاق "عادل ومنصف" يتضمن الإلغاء الكامل للأسلحة النووية.
في المقابل، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على تمسك بلاده بحقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى مواجهة عسكرية.
مقاتلات إف-35أ - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
إعلام: الولايات المتحدة تنشر أكبر قوة جوية أمريكية في الشرق الأوسط منذ غزو العراق
19 فبراير, 02:59 GMT
وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الولايات المتحدة كانت تمتلك بالفعل خمسة أجنحة جوية في قواعد عسكرية بالأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات، قبل أن تضيف جناحين إضافيين على متن حاملتي الطائرات "جيرالد فورد وإبراهام لينكولن".
وبحسب بيانات، استضافت قاعدة قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن ما لا يقل عن 66 طائرة مقاتلة، بينها طائرات من طراز F-35 وF-15وA-10، إضافة إلى طائرات للحرب الإلكترونية وطائرات نقل، كما أظهرت بيانات الأقمار الصناعية زيادة في عدد الطائرات المقاتلة بقاعدة جوية في السعودية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала