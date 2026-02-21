https://sarabic.ae/20260221/كيف-حرك-الخليج-قطاع-الطاقة-في-أفريقيا-6-فرص-استثنائية-تنهض-بالقارة-السمراء-1110594283.html

كيف حرك الخليج قطاع الطاقة في أفريقيا... 6 فرص استثنائية تنهض بالقارة السمراء

كيف حرك الخليج قطاع الطاقة في أفريقيا... 6 فرص استثنائية تنهض بالقارة السمراء

سبوتنيك عربي

تتجه استثمارات الخليج في أفريقيا نحو مرحلة جديدة تتجاوز التمويل التقليدي لمشروعات الطاقة المتجددة، لتشمل 6 فرص استثنائية قادرة على إحداث نقلة نوعية في قطاع... 21.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-21T06:57+0000

2026-02-21T06:57+0000

2026-02-21T06:57+0000

أفريقيا

اقتصاد

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110594123_0:0:1929:1086_1920x0_80_0_0_5e1cfc167c9ef312d7530526973a2af8.jpg

وتعكس هذه المسارات الستة تحولا في الرؤية الخليجية، من تمويل مشروعات منفردة، إلى بناء منظومة طاقة متكاملة تدعم التنمية المستدامة، وتعزز مكانة أفريقيا في خريطة الطاقة العالمية، وفقا لتقرير صادر عن فرقة العمل المعنية بالهواء النظيف (CATF).1) البنية التحتية للكهرباءتمثل شبكات النقل والتوزيع حجر الأساس للتحول، إذ لا يحصل سوى 43% من سكان أفريقيا على الكهرباء، مع فجوات حادة بين المدن والريف.وتحتاج القارة إلى استثمارات تُقدّر بـ400 مليار دولار حتى عام 2050، وفق تقديرات شركة ماكنزي، ما يفتح الباب أمام تمويل خليجي يعزز الربط الإقليمي ويجذب القطاع الخاص.2) الربط الصناعي والرقمييمكن توجيه التمويل نحو دمج الطاقة النظيفة في المناطق الصناعية ومراكز البيانات، كما حدث في شراكة شركة "G42" الإماراتية مع شركة "مايكروسوفت" الأمريكية لإنشاء مركز بيانات في كينيا يعمل بالطاقة الحرارية الأرضية.3) الطاقة الحرارية الأرضيةتمتلك دول أفريقية مثل كينيا وإثيوبيا ومصر موارد واعدة، وتبرز محطة أولكاريا في كينيا نموذجا ناجحا.كما دخلت شركة "مصدر" الإماراتية في شراكة لتطوير مشروع "سوسوا" بقدرة 300 ميغاواط، ما يعزز فرص التوسع الخليجي في هذا المسار المستقر منخفض الانبعاثات.4) خفض انبعاثات الميثانيسهم الاستثمار في تقنيات الحد من الميثان، خاصة في قطاع النفط والغاز، في تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة الإنتاج، مستفيدا من خبرات شركات مثل "أرامكو" و"أدنوك".5) الطاقة النوويةيشكل نموذج محطة "براكة" للطاقة النووية في الإمارات مثالا يمكن تكراره أفريقيا، خاصة مع طموحات دول عدة لزيادة الاعتماد على الطاقة النووية بحلول 2050.6) المعادن الحيويةتملك أفريقيا نصف الإمدادات العالمية من الكوبالت والمنغنيز، لكن معظمها يتم تصديره خاما.وهنا تبرز فرصة خليجية للاستثمار في التكرير وسلاسل القيمة، خاصة مع توسع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في شراكات التعدين داخل الكونغو وغينيا وزامبيا.وبين تمويل الشبكات، وتطوير التقنيات، وبناء سلاسل قيمة جديدة، تبدو الاستثمارات الخليجية مرشحة للانتقال من دعم مشروعات منفردة إلى بناء منظومة طاقة أفريقية متكاملة تعزز التنمية وتدعم التحول العالمي منخفض الكربون.

https://sarabic.ae/20260111/إنجاز-غير-مسبوق-في-الطاقة-النظيفة-الصين-تبني-أول-محطة-كهربائية-في-السماء-فيديو--1109137805.html

https://sarabic.ae/20250929/قصة-نجاح-من-قلب-الصحراء-خطوة-جزائرية-مهمة-في-قطاع-الطاقة-النظيفة------1105388836.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أفريقيا, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار