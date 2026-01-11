https://sarabic.ae/20260111/إنجاز-غير-مسبوق-في-الطاقة-النظيفة-الصين-تبني-أول-محطة-كهربائية-في-السماء-فيديو--1109137805.html
إنجاز غير مسبوق في الطاقة النظيفة.. الصين تبني أول محطة كهربائية في السماء.. فيديو
في خطوة وصفت بالثورية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، كشفت وسائل إعلام عن نجاح الصين في تشغيل نظام "S2000" الرائد، كأول محطة طاقة تعمل بالرياح على ارتفاعات...
على طريقة أفلام هوليود..لصان يسرقان محل مجوهرات في تركيا..فيديومبان تتمايل إثر زلزال عنيف ضرب المكسيك... فيديو
في خطوة وصفت بالثورية في مسار التحول نحو الطاقة النظيفة، كشفت وسائل إعلام عن نجاح الصين في تشغيل نظام "S2000" الرائد، كأول محطة طاقة تعمل بالرياح على ارتفاعات شاهقة تصل إلى 2000 متر وبقدرة إنتاجية تبلغ مستوى الميغاواط، مع ربطها فعليًا بالشبكة الكهربائية.
ويمثل هذا المشروع إنجازا تقنيا غير مسبوق، إذ يفتح آفاقا جديدة لاستغلال طاقة الرياح في المناطق الجبلية والمرتفعة التي كانت تعد سابقا بيئات صعبة وغير ملائمة لمثل هذه المشاريع، بسبب التحديات المناخية واللوجستية.
ويعتمد نظام "S2000" على تقنيات متقدمة تمكنه من العمل بكفاءة عالية في ظروف الارتفاعات الشاهقة، بما في ذلك مقاومة الرياح القوية والتغيرات الحادة في درجات الحرارة، الأمر الذي يعزز استقرار الإنتاج ويضمن استدامة التشغيل.
ويرى خبراء في قطاع الطاقة أن هذا الإنجاز قد يحدث تحولا في معادلة توليد الطاقة المتجددة عالميًا، حيث يمهّد الطريق للاستثمار في موارد الرياح غير المستغلة، ويسهم في تسريع الجهود الدولية للحد من الانبعاثات الكربونية وتحقيق أهداف الحياد المناخي.