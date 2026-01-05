https://sarabic.ae/20260105/على-طريقة-أفلام-هوليودلصان-يسرقان-محل-مجوهرات-في-تركيافيديو-1108936270.html
على طريقة أفلام هوليود..لصان يسرقان محل مجوهرات في تركيا..فيديو
على طريقة أفلام هوليود..لصان يسرقان محل مجوهرات في تركيا..فيديو
سبوتنيك عربي
تعرض محل مجوهرات يملكه شاب سوري لعملية سطو مسلح في ولاية هاتاي جنوب تركيا، حيث أقدم لصان مسلحان على اقتحام المحل وسرقة كمية من الذهب تحت تهديد السلاح. 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T15:12+0000
2026-01-05T15:12+0000
2026-01-05T15:12+0000
أخبار تركيا اليوم
مجتمع
نادي الفيديو
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108936345_0:0:541:304_1920x0_80_0_0_ac8b1c0d567260fb714787608cdd54e0.jpg
وأظهر مقطع مصور متداول لحظات تنفيذ السرقة التي استغرقت دقائق قليلة، إذ دخل الجانيان المحل وأجبرا المتواجدين داخله على الامتثال لأوامرهما، قبل أن يقوما بجمع المجوهرات ووضعها في كيس كان بحوزتهما. ولم تسفر عملية السطو عن أي إصابات، إذ كان صاحب المحل وأربعة أشخاص آخرين متواجدين داخله قد التزموا بأوامر اللصين وبقوا خلف الطاولة أثناء قيام أحدهما بجمع الذهب.1200 شجرة عيد ميلاد تزين نهر موسكو وتضفي أجواء احتفالية ساحرة...فيديوطالب صيني يلفت الأنظار بإرسال روبوته لاستلام شهادة تخرجه بدلا عنه... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/05/1108936345_122:0:535:310_1920x0_80_0_0_36abe34367d8086806c77e6786470870.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, نادي الفيديو, العالم, أخبار العالم الآن
على طريقة أفلام هوليود..لصان يسرقان محل مجوهرات في تركيا..فيديو
تعرض محل مجوهرات يملكه شاب سوري لعملية سطو مسلح في ولاية هاتاي جنوب تركيا، حيث أقدم لصان مسلحان على اقتحام المحل وسرقة كمية من الذهب تحت تهديد السلاح.
وأظهر مقطع مصور متداول لحظات تنفيذ السرقة التي استغرقت دقائق قليلة، إذ دخل الجانيان المحل وأجبرا المتواجدين داخله على الامتثال لأوامرهما، قبل أن يقوما بجمع المجوهرات ووضعها في كيس كان بحوزتهما.
وذكرت وسائل إعلام تركية أن المحل يعود لشاب سوري يدعى زاهر، مشيرة إلى أن قيمة المسروقات تقدر بنحو ثلاثة كيلوغرامات من الذهب.
وعقب الحادثة، حضرت قوات الشرطة إلى المكان فور تلقيها بلاغا من صاحب المحل، وبدأت تحقيقاتها لتحديد هوية اللصين اللذين نفذا الجريمة وهما يرتديان خوذًا لإخفاء ملامحهما.
ولم تسفر عملية السطو عن أي إصابات، إذ كان صاحب المحل وأربعة أشخاص آخرين متواجدين داخله قد التزموا بأوامر اللصين وبقوا خلف الطاولة أثناء قيام أحدهما بجمع الذهب.