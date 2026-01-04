1200 شجرة عيد ميلاد تزين نهر موسكو وتضفي أجواء احتفالية ساحرة...فيديو

https://sarabic.ae/20260104/-1200-شجرة-عيد-ميلاد-تزين-نهر-موسكو-وتضفي-أجواء-احتفالية-ساحرةفيديو--1108913313.html
في مشهد احتفالي لافت، اصطف نحو 1200 شجرة عيد ميلاد على امتداد نهر موسكو، مضفية أجواء ساحرة تعكس روح الفرح والاحتفال في العاصمة الروسية. وقد تحولت ضفاف النهر... 04.01.2026
وجذبت هذه المبادرة أعدادا كبيرة من سكان موسكو وزوارها، الذين توافدوا للاستمتاع بالمشهد الاحتفالي والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء مليئة بالبهجة.وتعكس هذه الزينة الاحتفالية اهتمام المدينة بتوفير تجربة مميزة لسكانها وزوارها على حد سواء، كما تسهم في تنشيط الحركة السياحية خلال فصل الشتاء، مؤكدة مكانة موسكو كوجهة تجمع بين سحر الشتاء وروح الاحتفال.
في مشهد احتفالي لافت، اصطف نحو 1200 شجرة عيد ميلاد على امتداد نهر موسكو، مضفية أجواء ساحرة تعكس روح الفرح والاحتفال في العاصمة الروسية. وقد تحولت ضفاف النهر إلى لوحة شتوية جذابة تزينها الأضواء والزينة المتلألئة.
وجذبت هذه المبادرة أعدادا كبيرة من سكان موسكو وزوارها، الذين توافدوا للاستمتاع بالمشهد الاحتفالي والتقاط الصور التذكارية وسط أجواء مليئة بالبهجة.
وتأتي هذه الفعالية ضمن الاحتفالات التي تشهدها موسكو بالسنة الجديدة، حيث تحرص السلطات المحلية على تعزيز المظاهر الجمالية ونشر أجواء الفرح في الأماكن العامة. ويُعد نهر موسكو من أبرز المواقع التي تشهد فعاليات موسمية متنوعة.
وتعكس هذه الزينة الاحتفالية اهتمام المدينة بتوفير تجربة مميزة لسكانها وزوارها على حد سواء، كما تسهم في تنشيط الحركة السياحية خلال فصل الشتاء، مؤكدة مكانة موسكو كوجهة تجمع بين سحر الشتاء وروح الاحتفال.