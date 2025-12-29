https://sarabic.ae/20251229/طالب-صيني-يلفت-الأنظار-بإرسال-روبوته-لاستلام-شهادة-تخرجه-بدلا-عنه-فيديو-1108707802.html
الطالب، الذي طوّر الروبوت ضمن مشروع تخرجه النهائي، جعله يصعد إلى منصة الحفل ويمشي على خشبة المسرح، حيث تسلّم شهادة التخرج وصافح أعضاء الهيئة التعليمية وسط دهشة وإعجاب الحضور.
الصين
الطالب، الذي طوّر الروبوت ضمن مشروع تخرجه النهائي، جعله يصعد إلى منصة الحفل ويمشي على خشبة المسرح، حيث تسلّم شهادة التخرج وصافح أعضاء الهيئة التعليمية وسط دهشة وإعجاب الحضور.
وشهد الحفل في الصين لحظة لافتة عندما مثل الروبوت صاحبه في مراسم التخرج، ما أثار تفاعلا واسعا ونقاشات حول الإبداع التكنولوجي ودور الذكاء الاصطناعي والروبوتات في مستقبل التعليم.