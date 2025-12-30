https://sarabic.ae/20251230/سخالين-الروسية-تستقبل-نهاية-2025-قبل-الجميع-فيديو-1108736427.html
"سخالين" الروسية تستقبل نهاية 2025 قبل الجميع... فيديو
تستعد بعض دول ومناطق العالم لوداع عام 2025، واستقبال العام الجديد في وقت مبكر مقارنة بغيرها، نتيجة وقوعها ضمن مناطق زمنية متقدمة على خط التوقيت العالمي. 30.12.2025, سبوتنيك عربي
وتعد جزيرة "سخالين" الروسية، الواقعة في أقصى شرق البلاد، من أوائل المناطق التي دخلت اليوم الأخير من عام 2025، قبل معظم دول العالم، مستفيدة من فارق التوقيت الكبير.كما تلحق بها كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث تشهد مدن مثل أوكلاند وسيدني احتفالات ضخمة تتصدر التغطيات العالمية مع عروض ضوئية مبهرة على معالمها الشهيرة.وتستمر موجة الاحتفالات بالانتقال تدريجيا نحو الغرب، في مشهد سنوي يعكس تنوع الثقافات واختلاف التوقيت، بينما يشترك العالم في لحظة الأمل ببداية عام جديد.
وتعد جزيرة "سخالين" الروسية، الواقعة في أقصى شرق البلاد، من أوائل المناطق التي دخلت اليوم الأخير من عام 2025، قبل معظم دول العالم، مستفيدة من فارق التوقيت الكبير.
كما تعتبر جزر كيريباتي، وتحديدا جزيرة كيريتيماتي، من أوائل المناطق التي تحتفل رسميًا بحلول العام الجديد، حيث تنطلق الاحتفالات والألعاب النارية قبل ساعات طويلة من بقية دول العالم.
كما تلحق بها كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث تشهد مدن مثل أوكلاند وسيدني احتفالات ضخمة تتصدر التغطيات العالمية مع عروض ضوئية مبهرة على معالمها الشهيرة.
كما تشمل قائمة الدول التي تستقبل العام الجديد مبكرا أجزاء من روسيا، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، التي تتميز بطقوس ثقافية وتقاليد خاصة بهذه المناسبة.
وتستمر موجة الاحتفالات بالانتقال تدريجيا نحو الغرب، في مشهد سنوي يعكس تنوع الثقافات واختلاف التوقيت، بينما يشترك العالم في لحظة الأمل ببداية عام جديد.