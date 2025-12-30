عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251230/سخالين-الروسية-تستقبل-نهاية-2025-قبل-الجميع-فيديو-1108736427.html
"سخالين" الروسية تستقبل نهاية 2025 قبل الجميع... فيديو
"سخالين" الروسية تستقبل نهاية 2025 قبل الجميع... فيديو
سبوتنيك عربي
تستعد بعض دول ومناطق العالم لوداع عام 2025، واستقبال العام الجديد في وقت مبكر مقارنة بغيرها، نتيجة وقوعها ضمن مناطق زمنية متقدمة على خط التوقيت العالمي. 30.12.2025
2025-12-30T18:46+0000
2025-12-30T18:46+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
العالم
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1e/1108736703_0:13:477:281_1920x0_80_0_0_9987d371579c7fd6dad449d9ff103a38.jpg
وتعد جزيرة "سخالين" الروسية، الواقعة في أقصى شرق البلاد، من أوائل المناطق التي دخلت اليوم الأخير من عام 2025، قبل معظم دول العالم، مستفيدة من فارق التوقيت الكبير.كما تلحق بها كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث تشهد مدن مثل أوكلاند وسيدني احتفالات ضخمة تتصدر التغطيات العالمية مع عروض ضوئية مبهرة على معالمها الشهيرة.وتستمر موجة الاحتفالات بالانتقال تدريجيا نحو الغرب، في مشهد سنوي يعكس تنوع الثقافات واختلاف التوقيت، بينما يشترك العالم في لحظة الأمل ببداية عام جديد.خلال ثانيتين.. قطار مغناطيسي صيني يحطم كل الأرقام القياسية.. فيديوطالب صيني يلفت الأنظار بإرسال روبوته لاستلام شهادة تخرجه بدلا عنه... فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تستعد بعض دول ومناطق العالم لوداع عام 2025، واستقبال العام الجديد في وقت مبكر مقارنة بغيرها، نتيجة وقوعها ضمن مناطق زمنية متقدمة على خط التوقيت العالمي.
وتعد جزيرة "سخالين" الروسية، الواقعة في أقصى شرق البلاد، من أوائل المناطق التي دخلت اليوم الأخير من عام 2025، قبل معظم دول العالم، مستفيدة من فارق التوقيت الكبير.
كما تعتبر جزر كيريباتي، وتحديدا جزيرة كيريتيماتي، من أوائل المناطق التي تحتفل رسميًا بحلول العام الجديد، حيث تنطلق الاحتفالات والألعاب النارية قبل ساعات طويلة من بقية دول العالم.
كما تلحق بها كل من نيوزيلندا وأستراليا، حيث تشهد مدن مثل أوكلاند وسيدني احتفالات ضخمة تتصدر التغطيات العالمية مع عروض ضوئية مبهرة على معالمها الشهيرة.

كما تشمل قائمة الدول التي تستقبل العام الجديد مبكرا أجزاء من روسيا، إضافة إلى اليابان وكوريا الجنوبية، التي تتميز بطقوس ثقافية وتقاليد خاصة بهذه المناسبة.

وتستمر موجة الاحتفالات بالانتقال تدريجيا نحو الغرب، في مشهد سنوي يعكس تنوع الثقافات واختلاف التوقيت، بينما يشترك العالم في لحظة الأمل ببداية عام جديد.
خلال ثانيتين.. قطار مغناطيسي صيني يحطم كل الأرقام القياسية.. فيديو
طالب صيني يلفت الأنظار بإرسال روبوته لاستلام شهادة تخرجه بدلا عنه... فيديو
