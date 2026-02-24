https://sarabic.ae/20260224/5-تحولات-كبرى-تعيد-تشكيل-قطاع-الطاقة-المغربي-في-2026-1110682089.html

5 تحولات كبرى تعيد تشكيل قطاع الطاقة المغربي في 2026

سبوتنيك عربي

يمرّ قطاع الطاقة المغربي في عام 2026، بمنعطف استراتيجي حاسم، يتسارع خلاله تنفيذ مشروعات عملاقة في الغاز الطبيعي والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى الهيدروجين... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

وينظر إلى عام 2026 أنه سيحمل تغيرا في المشهد الطاقي للمغرب، وسيكون مدفوعا بافتتاح بُنى تحتية استراتيجية ومشروعات صناعية وطاقة نظيفة، وسط رهانات حكومية على تعزيز أمن الطاقة وتنويع مصادر التزود.وتشير خارطة المشاريع المرتقبة في المغرب عام 2026، أنها لن تتوقف عند الإنتاج فقط، بل ستمتد لتشمل التصنيع والخدمات اللوجستية، وهذا سيعزز مكانة المملكة المغربية.التحولات الـ5 الكبرى التي ستعيد تشكيل قطاع الطاقة المغربي في 2026 هي:افتتاح ميناء الناظور وأول محطة لاستيراد الغاز المساليعد افتتاح ميناء الناظور، غرب البحر المتوسط، أحد أبرز تحولات قطاع الطاقة في المغرب، حيث تستعد المملكة لتشغيل ميناء إستراتيجي جديد يعزّز مكانتها التنافسية التجارية والطاقية في حوض البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب ميناء طنجة.ويُرتقب أن يبدأ الميناء العمل بنهاية 2026 باستثمارات حكومية تقارب 40 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، مع توقع جذب استثمارات خاصة بالقيمة نفسها.تسريع مشروعات الهيدروجين الأخضريشكّل الهيدروجين الأخضر الركيزة المحورية في "رؤية المغرب الطاقية" لعام 2026، حيث تدخل المملكة مرحلة التنفيذ الفعلي عبر 6 مشروعات كبرى وُضعت على سكة الإنجاز بعد اختيار 5 تحالفات محلية ودولية للدخول في مفاوضات متقدمة لإنتاج الأمونيا الخضراء والوقود الاصطناعي والفولاذ الأخضر.وتشمل التحالفات التي تم اختيارها شركات أمريكية وإسبانية وألمانية وصينية وخليجية، من بينها شركة سعودية، وشركة "طاقة" الإماراتية، و"أكسيونا" الإسبانية، بما يعكس تنوع الشراكات وثقلها المالي والتقني.تشغيل مصنع بطاريات باستثمارات ضخمةيقترب التشغيل الفعلي لأول مصنع من نوع "غيغافاكتوري" لبطاريات السيارات الكهربائية في القارة الأفريقية، ويُقام هذا المشروع الاستراتيجي بمدينة القنيطرة باستثمارات ضخمة تبلغ 5.6 مليار دولار، بقيادة شركة "غوشن هاي-تك" الصينية الرائدة في مجال تخزين الطاقة.ويكتسب المشروع أهمية مضاعفة في السياق الصناعي المغربي، نظرًا لوجود قاعدة تصنيع سيارات راسخة تضم عمالقة مثل "رينو" و"ستيلانتيس"، ما يفتح آفاقًا واسعة للتكامل الصناعي، ويجذب استثمارات تكميلية في مجالات الشحن الكهربائي، وإعادة تدوير البطاريات، وتطوير أنظمة إدارة الطاقة، ليشكل بذلك حجر أساس في بناء منظومة مغربية متكاملة للتنقّل النظيف والطاقة المتجددة، بحسب متابعة منصة "الطاقة" المتخصصة.زيادة قدرات الطاقة المتجددة والكهرباءكشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب ليلى بنعلي، عن إضافة أكثر من 1700 ميغاواط من القدرات المتجددة في الآونة الأخيرة، لترتفع القدرة الإجمالية للكهرباء إلى نحو 12 غيغاواط، منها 5.6 غيغاواط من مصادر نظيفة.وبحسب منصة "الطاقة"، من المتوقع أن تصل حصة الطاقة إلى 50% بحلول 2028، قبل بلوغ الهدف الرسمي في 2030، مدعومة بتسريع ربط المشروعات بالشبكة الوطنية.مشروع الغاز المسال في تندرارةيعد هذا المشروع مخصصًا لتلبية احتياجات داخلية محددة، ولا تتجاوز طاقته الأولية 100 مليون متر مكعب سنويًا، وبسبب حجمه الإنتاجي المحدود لن تكون المغرب مصدرة بهذا المشروع، ولكنه يحمل أهمية إستراتيجية بوصفه تجربة أولى في مجال إسالة الغاز محليًا، ودعم أمن الإمدادات في مناطق معينة.وبدأت شركتا "ساوند إنرجي" البريطانية و"مانا إنرجي" التشغيل التجريبي في ديسمبر/ كانون الأول 2025، تمهيدًا للانتقال إلى التشغيل الكامل خلال 2026، وسط متابعة حكومية دقيقة.بمبادرة إماراتية... محطة طاقة شمسية تضيء 28 ألف منزل في "أرض الصومال"6 دول عربية تقود طفرة لتخزين الكهرباء... كيف تغير ميزان الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

