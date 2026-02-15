https://sarabic.ae/20260215/6-دول-عربية-تقود-طفرة-لتخزين-الكهرباء-كيف-تغير-ميزان-الطاقة-في-الشرق-الأوسط-وشمال-أفريقيا-1110377728.html
6 دول عربية تقود طفرة لتخزين الكهرباء... كيف تغير ميزان الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
6 دول عربية تقود طفرة لتخزين الكهرباء... كيف تغير ميزان الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
سبوتنيك عربي
تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مضاعفة سعة تخزين الكهرباء 6 مرات، لتصل إلى 156 غيغاواط/ ساعة بحلول 2030، مقابل 25 غيغاواط/ ساعة في 2025، مع هيمنة... 15.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-15T06:56+0000
2026-02-15T06:56+0000
2026-02-15T06:56+0000
مجتمع
مصر
السعودية
أخبار المغرب اليوم
سلطنة عمان
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110377572_0:165:1993:1286_1920x0_80_0_0_199547f73b550675fe731b61c653988a.jpg
السعودية:تعزز المملكة العربية السعودية موقعها كأكبر سوق إقليمي لبطاريات التخزين بعد تشغيل مشروعات بسعة 10.4 غيغاواط/ ساعة، وطرح مناقصات جديدة عبر مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة (REPDO)، ما يضع المملكة بين أكبر الأسواق العالمية في هذا القطاع، وفقا لتقرير موقع "Dii Desert Energy".الإمارات:تشهد الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مشروع ضخم تقوده "مصدر" بالتعاون مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" بقدرة 5.2 غيغاواط شمسية مدمجة مع 19 غيغاواط/ ساعة تخزين، إلى جانب توسعات في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وتشغيل مشروع حتا للتخزين الكهرومائي بالضخ.سلطنة عمان:دخلت سلطنة عمان مجال التخزين على نطاق المرافق العامة عبر مشروع عبري 3 بقدرة 500 ميغاواط شمسي مقترن ببطاريات بسعة 100 ميغاواط/ ساعة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في السلطنة.مصر: عززت جمهورية مصر العربية قدراتها بتشغيل مشروع "أبيدوس" لبطاريات التخزين بسعة 300 ميغاواط/ ساعة، مقترن بمحطة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، ليعد أول مشروع رئيسي من نوعه على مستوى المرافق العامة في البلاد.المغرب:فازت شركة "أكوا باور" السعودية بعقد تنفيذ مشروعَي نور ميدلت 2 ونور ميدلت 3 للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المغرب، بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية، مدعومة بنظام بطاريات تخزين بسعة 1.204 غيغاواط/ساعة.ويشكل المشروعان أول توسع رئيس في بطاريات تخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة في المغرب، ضمن خطط تعزيز استقرار الشبكة ودعم التوسع في الطاقة المتجددة.موريتانيا:وقّعت موريتانيا اتفاقية لتطوير مشروع طاقة هجينة بقدرة 220 ميغاواط (شمس ورياح) مدعوم ببطاريات بسعة 370 ميغاواط/ ساعة، في أول خطوة لتخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة في البلاد.ورغم الزخم المتصاعد، يشير التقرير إلى تحديات تشمل سلاسل التوريد وتقلب الأسعار وتحديث البنية التحتية للشبكات، ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في رسم ملامح ميزان الطاقة الجديد بالمنطقة.
https://sarabic.ae/20251221/3-دول-عربية-تقود-تخزين-الكهرباء-في-عام-2025-1108418097.html
https://sarabic.ae/20251127/5-بلدان-في-القائمة-أكبر-الدول-العربية-المصدرة-للكهرباء-ومعدات-التوليد-1107543998.html
مصر
السعودية
أخبار المغرب اليوم
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0f/1110377572_48:0:1819:1328_1920x0_80_0_0_50d522f26c5ef5b389aa161eba83c105.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, السعودية, أخبار المغرب اليوم, سلطنة عمان, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة
مصر, السعودية, أخبار المغرب اليوم, سلطنة عمان, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة
6 دول عربية تقود طفرة لتخزين الكهرباء... كيف تغير ميزان الطاقة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟
تتجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مضاعفة سعة تخزين الكهرباء 6 مرات، لتصل إلى 156 غيغاواط/ ساعة بحلول 2030، مقابل 25 غيغاواط/ ساعة في 2025، مع هيمنة متوقعة لبطاريات التخزين، التي قد تستحوذ على 73% من إجمالي السعة بنهاية العقد.
تعزز المملكة العربية السعودية موقعها كأكبر سوق إقليمي لبطاريات التخزين بعد تشغيل مشروعات بسعة 10.4 غيغاواط/ ساعة، وطرح مناقصات جديدة عبر مكتب تطوير مشروعات الطاقة المتجددة (REPDO)، ما يضع المملكة بين أكبر الأسواق العالمية في هذا القطاع، وفقا لتقرير موقع
"Dii Desert Energy".
تشهد الإمارات العربية المتحدة تنفيذ مشروع ضخم تقوده "مصدر" بالتعاون مع "شركة مياه وكهرباء الإمارات" بقدرة 5.2 غيغاواط شمسية مدمجة مع 19 غيغاواط/ ساعة تخزين، إلى جانب توسعات في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية وتشغيل مشروع حتا للتخزين الكهرومائي بالضخ.
21 ديسمبر 2025, 11:50 GMT
دخلت سلطنة عمان مجال التخزين على نطاق المرافق العامة عبر مشروع عبري 3 بقدرة 500 ميغاواط شمسي مقترن ببطاريات بسعة 100 ميغاواط/ ساعة، في خطوة تعد الأولى من نوعها في السلطنة.
عززت جمهورية مصر العربية قدراتها بتشغيل مشروع "أبيدوس" لبطاريات التخزين بسعة 300 ميغاواط/ ساعة، مقترن بمحطة شمسية بقدرة 500 ميغاواط، ليعد أول مشروع رئيسي من نوعه على مستوى المرافق العامة في البلاد.
27 نوفمبر 2025, 09:34 GMT
فازت شركة "أكوا باور" السعودية بعقد تنفيذ مشروعَي نور ميدلت 2 ونور ميدلت 3 للطاقة الشمسية الكهروضوئية في المغرب، بقدرة إجمالية تبلغ 800 ميغاواط من الطاقة الشمسية، مدعومة بنظام بطاريات تخزين بسعة 1.204 غيغاواط/ساعة.
ويشكل المشروعان أول توسع رئيس في بطاريات تخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة في المغرب، ضمن خطط تعزيز استقرار الشبكة ودعم التوسع في الطاقة المتجددة.
وقّعت موريتانيا اتفاقية لتطوير مشروع طاقة هجينة بقدرة 220 ميغاواط (شمس ورياح) مدعوم ببطاريات بسعة 370 ميغاواط/ ساعة، في أول خطوة لتخزين الكهرباء على نطاق المرافق العامة في البلاد.
ورغم الزخم المتصاعد، يشير التقرير إلى تحديات تشمل سلاسل التوريد وتقلب الأسعار وتحديث البنية التحتية للشبكات، ما يجعل السنوات المقبلة حاسمة في رسم ملامح ميزان الطاقة الجديد بالمنطقة.