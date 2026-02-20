بمبادرة إماراتية... محطة طاقة شمسية تضيء 28 ألف منزل في "أرض الصومال"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
حصاد الأسبوع
لماذا الإعلام يسرب فكرة إنشاء منطقة منزوعة السلاح في شرق أوكرانيا؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
نتائج نارية في ملحق دوري أبطال أوروبا.. وقرعة الأميرة السمراء تضع الترجي التونسي في مواجهة الأهلي المصري
09:04 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
خطوط التماس
انتصار الثورة الكوبية ونتائجها
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
14:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
14:23 GMT
7 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
14:31 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:27 GMT
29 د
ملفات ساخنة
على وقع أزمة سياسية.. رئيس الحكومة العراقية يدعو للعمل برؤية موحدة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
16:30 GMT
22 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
16:52 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
17:03 GMT
21 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
دشّنت شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لـ"ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5 ميغاواط في مدينة بربرة بإقليم "أرض الصومال" (صوماليلاند)، في خطوة بارزة تعزز التحول نحو الطاقة النظيفة في المنطقة.
وتُعد المحطة الجديدة حجر الزاوية في مبادرة "بربرة الخضراء"، التي أُطلقت رسميًا خلال المناسبة، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على وقود الديزل المستورد، الذي يشكل نحو 80% من إنتاج الكهرباء في المدينة واستبداله تدريجيًا بنظام متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية مدعومًا بأنظمة تخزين البطاريات، مع الاحتفاظ بالديزل كمصدر احتياطي استراتيجي فقط، بحسب ماذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.
عاصمة الصومال مقديشو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
الحكومة الصومالية تعلن إلغاء جميع الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات
12 يناير, 15:53 GMT
ووفقًا للبيانات المعلنة، من المتوقع أن تولد المحطة نحو 10 آلاف ميغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل بالطاقة الكهربائية كل عام.
ويدعم المشروع بنية تحتية تشمل 11.2 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت، إضافة إلى محطات فرعية، لضمان استقرار الشبكة وتقليل الفاقد الفني.

ويُسهم التشغيل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 6890 طنًا متريًا سنويًا، ما يعزز الاستدامة البيئية ويحدّ من تقلبات تكاليف الوقود المستورد، ويتماشى مع استراتيجية أرض الصومال الوطنية لتوسيع الوصول إلى كهرباء موثوقة ومنخفضة التكلفة.

وتأتي الخطوة ضمن حضور الاستثمارات الإماراتية المتنامي في قطاع الطاقة المتجددة بأفريقيا، حيث تملك الشركة الإماراتية حصة 45% في شركة بربرة للكهرباء، المزود الوحيد للكهرباء في الإقليم.
مجلس السلم والأمن الأفريقي يعقد جلسة وزارية برئاسة وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2026
مجلس السلم والأمن الأفريقي يدعو إلى إلغاء الاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
12 فبراير, 14:12 GMT
وتدير الشركة حاليًا قدرات شمسية إجمالية تصل إلى 20.38 ميغاواط، مع 2 ميغاواط/ ساعة من سعة تخزين البطاريات، وتخطط لمضاعفة هذه القدرات بحلول عام 2027، بحسب المنصة.

وشارك علي الشمري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ"غلوبال ساوث يوتيليتيز" ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بربرة للكهرباء، في الفعاليات التي سبقت التدشين، مؤكدًا أن "الرؤية لا تقتصر على توفير طاقة نظيفة فحسب، بل تسعى إلى تحويل بربرة، باعتبارها ميناءً استراتيجيًا ومركزًا لوجستيًا رئيسيًا، إلى نموذج إقليمي للتنمية الاقتصادية المستدامة، مدعومة بطاقة موثوقة ومنخفضة التكلفة تدعم التجارة والنمو الصناعي".

مقديشو الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
مصر وتركيا تؤكدان رفضهما التام للاعتراف الإسرائيلي بـ"أرض الصومال"
13 يناير, 11:18 GMT
وكان مجلس الوزراء الصومالي، أصدر منتصف الشهر الماضي، قرارًا رسميًا يؤكد فيه التزامه الدستوري بحماية سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.
وأعلن المجلس، في بيانه، "إلغاء جميع الاتفاقيات المبرمة مع الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالمؤسسات الاتحادية والكيانات التابعة لها والولايات الأعضاء الاتحادية العاملة داخل جمهورية الصومال الاتحادية".
الصومال - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
مندوب الصومال في الاتحاد الأفريقي: اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال" ينذر بانهيار النظام العالمي
12 يناير, 12:49 GMT
ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، "يسري هذا القرار على جميع الاتفاقيات والترتيبات التعاونية المتعلقة بموانئ بربرة وبوساسو وكيسمايو"، مشيرة إلى أن هذا القرار "جاء بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، واستند إلى تقارير موثوقة وأدلة دامغة تشير إلى أعمال تُعتبر ضارة باستقلال الصومال ووحدته الوطنية وسيادته السياسية".

كما ألغى مجلس الوزراء الصومالي، جميع الاتفاقيات الثنائية القائمة بين حكومة الصومال الاتحادية وحكومة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني ​​والدفاعي، مؤكدًا أن "هذه الأعمال تُخالف المبادئ الأساسية للسيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري، كما هي منصوص عليها في الأطر الدولية والإقليمية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وميثاق جامعة الدول العربية، وجميعها أطراف في الصومال".

وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".
يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.
