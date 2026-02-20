https://sarabic.ae/20260220/بمبادرة-إماراتية-محطة-طاقة-شمسية-تضيء-28-ألف-منزل-في-أرض-الصومال--1110570517.html

بمبادرة إماراتية... محطة طاقة شمسية تضيء 28 ألف منزل في "أرض الصومال"

بمبادرة إماراتية... محطة طاقة شمسية تضيء 28 ألف منزل في "أرض الصومال"

دشّنت شركة "غلوبال ساوث يوتيليتيز" الإماراتية، التابعة لـ"ريسورسز إنفستمنت" في أبوظبي، محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 5 ميغاواط في مدينة بربرة بإقليم "أرض... 20.02.2026

وتُعد المحطة الجديدة حجر الزاوية في مبادرة "بربرة الخضراء"، التي أُطلقت رسميًا خلال المناسبة، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على وقود الديزل المستورد، الذي يشكل نحو 80% من إنتاج الكهرباء في المدينة واستبداله تدريجيًا بنظام متكامل يعتمد على الطاقة الشمسية مدعومًا بأنظمة تخزين البطاريات، مع الاحتفاظ بالديزل كمصدر احتياطي استراتيجي فقط، بحسب ماذكرت منصة "الطاقة" المتخصصة.ووفقًا للبيانات المعلنة، من المتوقع أن تولد المحطة نحو 10 آلاف ميغاواط/ ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، ما يكفي لتزويد نحو 28 ألف منزل بالطاقة الكهربائية كل عام.ويدعم المشروع بنية تحتية تشمل 11.2 كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء بجهد 33 كيلوفولت، إضافة إلى محطات فرعية، لضمان استقرار الشبكة وتقليل الفاقد الفني. وتأتي الخطوة ضمن حضور الاستثمارات الإماراتية المتنامي في قطاع الطاقة المتجددة بأفريقيا، حيث تملك الشركة الإماراتية حصة 45% في شركة بربرة للكهرباء، المزود الوحيد للكهرباء في الإقليم. وتدير الشركة حاليًا قدرات شمسية إجمالية تصل إلى 20.38 ميغاواط، مع 2 ميغاواط/ ساعة من سعة تخزين البطاريات، وتخطط لمضاعفة هذه القدرات بحلول عام 2027، بحسب المنصة. وكان مجلس الوزراء الصومالي، أصدر منتصف الشهر الماضي، قرارًا رسميًا يؤكد فيه التزامه الدستوري بحماية سيادة البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها ونظامها الدستوري.ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية، "يسري هذا القرار على جميع الاتفاقيات والترتيبات التعاونية المتعلقة بموانئ بربرة وبوساسو وكيسمايو"، مشيرة إلى أن هذا القرار "جاء بعد تقييم دقيق للتطورات الأخيرة، واستند إلى تقارير موثوقة وأدلة دامغة تشير إلى أعمال تُعتبر ضارة باستقلال الصومال ووحدته الوطنية وسيادته السياسية".وفي الـ6 من يناير/ كانون الثاني 2026، قام وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، بأول زيارة رسمية بعد اعتراف إسرائيل بإقليم "أرض الصومال" كـ"دولة ذات سيادة".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، اعتراف إسرائيل بـ"أرض الصومال دولة مستقلة وذات سيادة".يذكر أن الصومال، فقد فعليا وحدته كدولة مركزية عام 1991، عقب سقوط حكومة سياد بري. وتسيطر الحكومة الفيدرالية المعترف بها دوليًا على العاصمة مقديشو وبعض المناطق الأخرى، فيما تعمل إدارة إقليم "أرض الصومال"، في الشمال منذ عام 1991، بشكل مستقل، دون أن تحظى باعتراف دولي كدولة مستقلة.

