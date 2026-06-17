نقش في الحجر يروي قصة لعبة منسية داخل حمام مغربي قديم

عربي
بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
أزمة دولية حول دفع الضرائب في عصر الذكاء الاصطناعي... كيف تربح الصين مونديال 2026 وهي خارج المنافسة؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
جدلية السلام مع إسرائيل تقسم المكونات اللبنانية... كيف تنظر دول الخليج للاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
هل تتحول تونس لمنصة عبور لمنتجات روسيا والاتحاد الأوراسي إلى أفريقيا؟
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
البنك الدولي يقول إن مصر وتونس مرشحة لتحسن أوضاعها المالية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
10:00 GMT
123 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
16:21 GMT
10 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا تستطيع إنهاء الاحتكار الأمريكي للقضية الفلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
الرئيس الفلسطيني يطرح خارطة طريق انتخابية بعد عقدين من الجمود
08:31 GMT
29 د
من الملعب
المغرب يكشف عيوب البرازيل... وألمانيا مرشحة للذهاب بعيدا
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
09:30 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
12:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
12:32 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:03 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
16:20 GMT
40 د
مرايا العلوم
شرائح تقرأ الأفكار.. هل تسبق الصين العالم إلى عصر الدماغ الرقمي؟
18:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260617/نقش-في-الحجر-يروي-قصة-لعبة-منسية-داخل-حمام-مغربي-قديم-1114438544.html
نقش في الحجر يروي قصة لعبة منسية داخل حمام مغربي قديم
نقش في الحجر يروي قصة لعبة منسية داخل حمام مغربي قديم
سبوتنيك عربي
عثر فريق من علماء الآثار على لوحة لعبة نادرة منحوتة في حجر داخل حمّام، يعود إلى العصر الإسلامي المبكر في موقع "وليلي" ( أحد أهم المواقع الأثرية ) أو... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T13:42+0000
2026-06-17T14:11+0000
أخبار المغرب اليوم
حمام
اكتشاف أثري
لوحة
ألعاب
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114438137_116:0:585:264_1920x0_80_0_0_1d36a7b4b9907c9170c438c82e441d22.jpg
ووفقًا لدراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "دراسات ليبية"، عُثر على لوح اللعبة منحوتًا على شكل درج حجري يؤدي إلى بركة داخل حمام بُني في أواخر القرن الثامن/ التاسع الميلادي، وأظهر التحليل الأثري أن الحمام ربما تم التخلي عنه بحلول القرن العاشر/ الحادي عشر على الأكثر، ما يوفر سياقًا زمنيًا نادرًا وموثوقًا لتأريخ اللوحة.وتتكوّن اللوحة من ثلاثة صفوف تحتوي على ما لا يقل عن 13 حفرة صغيرة محفورة في الحجر، ضمن كتلة حجرية معاد استخدامها في أعلى درجة تؤدي إلى حوض الغطس البارد، وتبلغ أبعادها نحو 34 × 9.5 سنتيمتر، ويشير تصميمها إلى أنها كانت مهيأة للعب بين شخصين يجلسان وجهاً لوجه داخل فضاء الحمّام.في المقابل، استبعدت الدراسة فرضية أن تكون اللوحة مخصصة للعبة "المانكالا"، مشيرة إلى أن الفتحات ضحلة وصغيرة ولا تسمح باستخدام عدة قطع لعب، إضافة إلى أن التوزيع غير المنتظم للثقوب لا يتوافق مع قواعد تلك اللعبة.الأهمية العلمية للاكتشاف لا تقتصر على تحديد نوع اللعبة فقط، بل تمتد إلى فهم أعمق للحياة الاجتماعية في تلك الفترة، إذ أن وجود اللوحة داخل حمّام عام أو شبه عام يشير إلى أن اللعب لم يكن نشاطًا هامشيًا، بل جزءًا من التجربة الاجتماعية المرتبطة بأماكن الاستحمام والتجمع.كما تشير المعطيات الأثرية داخل الموقع إلى وجود روابط ثقافية وتجارية واسعة مع المشرق الإسلامي، تتجلى في العثور على عملات مستوردة وزجاج وفخار ذي طابع شرقي، ما يدعم فرضية انتقال أنماط اللعب عبر شبكات التبادل في العالم الإسلامي المبكر.ويخلص الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف لا يقدّم فقط أقدم شاهد مادي محتمل على لعبة "التافل" أو "السيج" في شمال إفريقيا، بل يفتح أيضًا نافذة على طبيعة الترفيه والتفاعل الاجتماعي في بدايات العصر الإسلامي، حيث تداخلت الحياة اليومية مع فضاءات عامة مثل الحمّامات، في سياق حضاري أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا.
https://sarabic.ae/20260529/بوجلود-و-سبع-بولبطاينما-هي-أغرب-طقوس-العيد-في-المغرب-1113876001.html
https://sarabic.ae/20260410/علماء-يعيدون-إحياء-وجه-امرأة-عاشت-في-المغرب-قبل-أكثر-من-6-آلاف-عام-فيديو-1112442111.html
https://sarabic.ae/20260428/عالم-اَثار-20-من-كنوز-سوريا-الأثرية-كشف-عنها-والباقي-ينتظر-من-يزيح-عنه-التراب--1112941312.html
أخبار المغرب اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/11/1114438137_175:0:527:264_1920x0_80_0_0_9946386fc6600d43c0725ceef91f24da.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار المغرب اليوم, حمام, اكتشاف أثري, لوحة, ألعاب, العالم العربي
أخبار المغرب اليوم, حمام, اكتشاف أثري, لوحة, ألعاب, العالم العربي

نقش في الحجر يروي قصة لعبة منسية داخل حمام مغربي قديم

13:42 GMT 17.06.2026 (تم التحديث: 14:11 GMT 17.06.2026)
© Photo / social mediaنقش في الحجر يروي قصة لعبة منسية في قلب حمّام مغربي قديم
نقش في الحجر يروي قصة لعبة منسية في قلب حمّام مغربي قديم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Photo / social media
تابعنا عبر
عثر فريق من علماء الآثار على لوحة لعبة نادرة منحوتة في حجر داخل حمّام، يعود إلى العصر الإسلامي المبكر في موقع "وليلي" ( أحد أهم المواقع الأثرية ) أو "فولوبيليس" باللاتينية في المغرب، في اكتشاف أثري يُقدّر عمره نحو 1200 عامًا قد يعيد رسم ملامح تاريخ الترفيه في شمال أفريقيا.
ووفقًا لدراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "دراسات ليبية"، عُثر على لوح اللعبة منحوتًا على شكل درج حجري يؤدي إلى بركة داخل حمام بُني في أواخر القرن الثامن/ التاسع الميلادي، وأظهر التحليل الأثري أن الحمام ربما تم التخلي عنه بحلول القرن العاشر/ الحادي عشر على الأكثر، ما يوفر سياقًا زمنيًا نادرًا وموثوقًا لتأريخ اللوحة.
وجاء هذا الاكتشاف، على يد تيم بن من جامعة "ريدينغ"، وكوريساند فينويك من كلية لندن الجامعية، وحسن ليماني من المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث في المغرب، حيث جرى توثيق اللوحة لأول مرة بشكل علمي دقيق في سياقها المعماري الأصلي.
الرباط - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
"بوجلود" و "سبع بولبطاين"...ما هي أغرب طقوس العيد في المغرب
29 مايو, 19:41 GMT
وتتكوّن اللوحة من ثلاثة صفوف تحتوي على ما لا يقل عن 13 حفرة صغيرة محفورة في الحجر، ضمن كتلة حجرية معاد استخدامها في أعلى درجة تؤدي إلى حوض الغطس البارد، وتبلغ أبعادها نحو 34 × 9.5 سنتيمتر، ويشير تصميمها إلى أنها كانت مهيأة للعب بين شخصين يجلسان وجهاً لوجه داخل فضاء الحمّام.

ويعتقد الباحثون أن اللوحة كانت تُستخدم في لعبة استراتيجية من ألعاب القتال المعروفة تاريخيًا باسم "التافل" أو "السيج"، وهي ألعاب يقوم فيها اللاعبان بتحريك القطع بهدف محاصرة قطع الخصم أو التقاطها. وإذا تأكد هذا التفسير، فإن اللوحة تمثل أقدم دليل معروف على ممارسة هذه اللعبة في شمال إفريقيا.

في المقابل، استبعدت الدراسة فرضية أن تكون اللوحة مخصصة للعبة "المانكالا"، مشيرة إلى أن الفتحات ضحلة وصغيرة ولا تسمح باستخدام عدة قطع لعب، إضافة إلى أن التوزيع غير المنتظم للثقوب لا يتوافق مع قواعد تلك اللعبة.
امرأة عاشت في المغرب قبل أكثر من 6 آلاف عام - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2026
مجتمع
علماء يعيدون إحياء وجه امرأة عاشت في المغرب قبل أكثر من 6 آلاف عام.. فيديو
10 أبريل, 07:59 GMT
الأهمية العلمية للاكتشاف لا تقتصر على تحديد نوع اللعبة فقط، بل تمتد إلى فهم أعمق للحياة الاجتماعية في تلك الفترة، إذ أن وجود اللوحة داخل حمّام عام أو شبه عام يشير إلى أن اللعب لم يكن نشاطًا هامشيًا، بل جزءًا من التجربة الاجتماعية المرتبطة بأماكن الاستحمام والتجمع.

ويرجّح الباحثون أيضًا أن موقع "وليلي"، الذي يُعد من أهم المواقع الأثرية في المغرب، كان مرتبطًا بمحيط سياسي ونخبوي، قد يصل إلى احتمال ارتباطه بمقرات سكنية تعود إلى فترة حكم إدريس، مؤسس الدولة الإدريسية في المغرب.

كما تشير المعطيات الأثرية داخل الموقع إلى وجود روابط ثقافية وتجارية واسعة مع المشرق الإسلامي، تتجلى في العثور على عملات مستوردة وزجاج وفخار ذي طابع شرقي، ما يدعم فرضية انتقال أنماط اللعب عبر شبكات التبادل في العالم الإسلامي المبكر.
عالم الآثار السوري الدكتور بسام جاموس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
عالم اَثار: 20% من كنوز سوريا الأثرية كشف عنها.. والباقي ينتظر من يزيح عنه التراب
28 أبريل, 12:13 GMT
وتبين الدراسة أن وضع اللوحة في مكان بارز داخل الحمّام، على مرأى من الداخلين والخارجين، قد يعكس قبولًا اجتماعيًا لممارسة الألعاب داخل هذه الفضاءات، بل وربما اعتبارها جزءًا من الحياة اليومية في تلك البيئة.
ويخلص الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف لا يقدّم فقط أقدم شاهد مادي محتمل على لعبة "التافل" أو "السيج" في شمال إفريقيا، بل يفتح أيضًا نافذة على طبيعة الترفيه والتفاعل الاجتماعي في بدايات العصر الإسلامي، حيث تداخلت الحياة اليومية مع فضاءات عامة مثل الحمّامات، في سياق حضاري أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала