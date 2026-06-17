https://sarabic.ae/20260617/نقش-في-الحجر-يروي-قصة-لعبة-منسية-داخل-حمام-مغربي-قديم-1114438544.html

نقش في الحجر يروي قصة لعبة منسية داخل حمام مغربي قديم

نقش في الحجر يروي قصة لعبة منسية داخل حمام مغربي قديم

سبوتنيك عربي

عثر فريق من علماء الآثار على لوحة لعبة نادرة منحوتة في حجر داخل حمّام، يعود إلى العصر الإسلامي المبكر في موقع "وليلي" ( أحد أهم المواقع الأثرية ) أو... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T13:42+0000

2026-06-17T13:42+0000

2026-06-17T14:11+0000

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ووفقًا لدراسة علمية حديثة نشرتها مجلة "دراسات ليبية"، عُثر على لوح اللعبة منحوتًا على شكل درج حجري يؤدي إلى بركة داخل حمام بُني في أواخر القرن الثامن/ التاسع الميلادي، وأظهر التحليل الأثري أن الحمام ربما تم التخلي عنه بحلول القرن العاشر/ الحادي عشر على الأكثر، ما يوفر سياقًا زمنيًا نادرًا وموثوقًا لتأريخ اللوحة.وتتكوّن اللوحة من ثلاثة صفوف تحتوي على ما لا يقل عن 13 حفرة صغيرة محفورة في الحجر، ضمن كتلة حجرية معاد استخدامها في أعلى درجة تؤدي إلى حوض الغطس البارد، وتبلغ أبعادها نحو 34 × 9.5 سنتيمتر، ويشير تصميمها إلى أنها كانت مهيأة للعب بين شخصين يجلسان وجهاً لوجه داخل فضاء الحمّام.في المقابل، استبعدت الدراسة فرضية أن تكون اللوحة مخصصة للعبة "المانكالا"، مشيرة إلى أن الفتحات ضحلة وصغيرة ولا تسمح باستخدام عدة قطع لعب، إضافة إلى أن التوزيع غير المنتظم للثقوب لا يتوافق مع قواعد تلك اللعبة.الأهمية العلمية للاكتشاف لا تقتصر على تحديد نوع اللعبة فقط، بل تمتد إلى فهم أعمق للحياة الاجتماعية في تلك الفترة، إذ أن وجود اللوحة داخل حمّام عام أو شبه عام يشير إلى أن اللعب لم يكن نشاطًا هامشيًا، بل جزءًا من التجربة الاجتماعية المرتبطة بأماكن الاستحمام والتجمع.كما تشير المعطيات الأثرية داخل الموقع إلى وجود روابط ثقافية وتجارية واسعة مع المشرق الإسلامي، تتجلى في العثور على عملات مستوردة وزجاج وفخار ذي طابع شرقي، ما يدعم فرضية انتقال أنماط اللعب عبر شبكات التبادل في العالم الإسلامي المبكر.ويخلص الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف لا يقدّم فقط أقدم شاهد مادي محتمل على لعبة "التافل" أو "السيج" في شمال إفريقيا، بل يفتح أيضًا نافذة على طبيعة الترفيه والتفاعل الاجتماعي في بدايات العصر الإسلامي، حيث تداخلت الحياة اليومية مع فضاءات عامة مثل الحمّامات، في سياق حضاري أكثر تعقيدًا مما كان يُعتقد سابقًا.

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أخبار المغرب اليوم, حمام, اكتشاف أثري, لوحة, ألعاب, العالم العربي