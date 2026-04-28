عالم اَثار: 20% من كنوز سوريا الأثرية كشف عنها.. والباقي ينتظر من يزيح عنه التراب

سبوتنيك عربي

في ظل الأنباء الواردة حول استئناف التعاون السوري -الروسي لترميم "قوس النصر" في تدمر، صرح عالم الآثار السوري والمدير العام الأسبق للمديرية العامة للآثار... 28.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-28T12:13+0000

وقال جاموس في حديث حصري لإذاعة "سبوتنيك": "هذه الخطط لا تقتصر على قوس النصر فحسب، بل تشمل أيضا ترميم معبدي "بل" و"بعل شمين"، والشارع المستقيم، والمسرح الأثري، إضافة إلى "وادي القبور". رمزية قوس النصر وعبقرية العمارة السورية وعن القيمة التاريخية لقوس النصر، قال جاموس: "منذ العصور البرونزية وصولا إلى العصر الحديث، تكاد لا تخلو مدينة من قوس نصر، وجميعها مستوحاة من الفن المعماري السوري القديم"، مبينا أن "قوس النصر في تدمر هو بوابة ذات ثلاثة مداخل تعلوها أقواس حجرية مزينة بنقوش نباتية بديعة. بناه الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس بين عامي 113 و200 ميلادي، ليربط الشارع المستقيم بمعبد بل، وليظل رمزا للنصر والشموخ". وأكد جاموس، أن "عظمة تدمر تكمن في تمازج عمارتها الشرقية المحلية مع التأثيرات اليونانية والرومانية والفارسية، مما منحها هوية حضارية فريدة لا مثيل لها في العالم". البصمة الروسية: "التعريفة التدمرية" وكشف جاموس عن الدور التاريخي للعلماء الروس في دراسة تدمر، مشيرا إلى "الاكتشاف المهم الذي حققه الباحث الروسي سيميون لازاريف عام 1881، حيث كشف عن "التعريفة التدمرية"، موضحا أن "هذه الوثيقة الفريدة المحفوظة اليوم في متحف الإرميتاج ليست مجرد نقش، بل هي قانون تجاري يثبت أن تدمر كانت منطقة تجارة حرة على طريق الحرير تربط الشرق بالغرب منذ 2000 عام". وأضاف: "متحف "الإرميتاج" أرسل نسخة طبق الأصل من هذه اللوحة إلى سوريا عام 2010، وهي معروضة الآن في حديقة المتحف الوطني بدمشق".مستقبل الاستكشاف في سوريا وبحسب جاموس، "لم تكشف سوريا حتى الآن سوى عن 20% من آثارها، بينما لا تزال الـ 80% المتبقية تنتظر من يزيح عنها التراب"، وختم بالقول: "حلمي أن تعود سوريا مركزا للأمن والأمان، ومنارة للمبدعين والبعثات الأثرية الدولية لاستكمال البحث".

