عالم اَثار: 20% من كنوز سوريا الأثرية كشف عنها.. والباقي ينتظر من يزيح عنه التراب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
تغير المناخ والهجرات الجماعية وعالم أحياء الكيمياء وقتلته الثورة
09:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
09:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
09:42 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:48 GMT
8 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
16:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تعيش مرحلة مقامرة نووية تضعها في مرمى النيران الروسية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
نبض افريقيا
موريشيوس تمهل بريطانيا حتى يوليو لتسليم جزر تشاغوس
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
10:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
10:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
11:03 GMT
19 د
روسيا والعالم
كيف ساعدت روسيا الجزائر للتخلص من أثار الاستعمار الفرنسي؟
11:22 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
11:52 GMT
8 د
خطوط التماس
التحولات الجيوسياسية في سورية خلال الخمسينيات
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق القطري الباكستاني سيعيد رسم معادلة الأمن في الخليج
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
كيف ساعد الفيلق الروسي حكومة مالي في مواجهة الهجمات؟ يجيب خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح قرارات "المجلس الوزاري" في تحييد العراق عن الصراع بالمنطقة؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260428/عالم-اَثار-20-من-كنوز-سوريا-الأثرية-كشف-عنها-والباقي-ينتظر-من-يزيح-عنه-التراب--1112941312.html
عالم اَثار: 20% من كنوز سوريا الأثرية كشف عنها.. والباقي ينتظر من يزيح عنه التراب
سبوتنيك عربي
في ظل الأنباء الواردة حول استئناف التعاون السوري -الروسي لترميم "قوس النصر" في تدمر، صرح عالم الآثار السوري والمدير العام الأسبق للمديرية العامة للآثار... 28.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
تدمر
تدمر التاريخية
موقع أثري
يونيسكو
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112941120_0:177:1080:785_1920x0_80_0_0_8243fb92fad7a3a19832fa0ffecceb78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1c/1112941120_0:76:1080:886_1920x0_80_0_0_df1137c624b2ed960f269071f49f9190.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار سوريا اليوم, تدمر, تدمر التاريخية, موقع أثري, يونيسكو, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار سوريا اليوم, تدمر, تدمر التاريخية, موقع أثري, يونيسكو, تقارير سبوتنيك, حصري

عالم اَثار: 20% من كنوز سوريا الأثرية كشف عنها.. والباقي ينتظر من يزيح عنه التراب

© Sputnikعالم الآثار السوري الدكتور بسام جاموس
عالم الآثار السوري الدكتور بسام جاموس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
في ظل الأنباء الواردة حول استئناف التعاون السوري -الروسي لترميم "قوس النصر" في تدمر، صرح عالم الآثار السوري والمدير العام الأسبق للمديرية العامة للآثار والمتاحف، الدكتور بسام جاموس، أن هناك خططا مؤسسية ودولية تقودها وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار لإعادة إعمار المواقع المتضررة جراء الأزمة.
وقال جاموس في حديث حصري لإذاعة "سبوتنيك": "هذه الخطط لا تقتصر على قوس النصر فحسب، بل تشمل أيضا ترميم معبدي "بل" و"بعل شمين"، والشارع المستقيم، والمسرح الأثري، إضافة إلى "وادي القبور".
وأعرب جاموس عن أمله، أن "يعود الألق إلى مدينة تدمر قريبا بجهود المديرية العامة للآثار وبالتنسيق مع المجتمع المحلي والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة "يونسكو".
6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
روسيا وسوريا تستأنفان التعاون في مشروع ترميم قوس النصر في تدمر
16 أبريل, 16:20 GMT
وتابع: "نتطلع إلى تعاون مشترك مع كافة المراكز العلمية العالمية للحفاظ على تراث تدمر؛ فهو ليس ملكا لأمة واحدة، بل هو إرث للبشرية جمعاء. إن حماية هذا التراث هي حماية للهوية الإنسانية".

رمزية قوس النصر وعبقرية العمارة السورية

وعن القيمة التاريخية لقوس النصر، قال جاموس: "منذ العصور البرونزية وصولا إلى العصر الحديث، تكاد لا تخلو مدينة من قوس نصر، وجميعها مستوحاة من الفن المعماري السوري القديم"، مبينا أن "قوس النصر في تدمر هو بوابة ذات ثلاثة مداخل تعلوها أقواس حجرية مزينة بنقوش نباتية بديعة. بناه الإمبراطور سيبتيموس سيفيروس بين عامي 113 و200 ميلادي، ليربط الشارع المستقيم بمعبد بل، وليظل رمزا للنصر والشموخ".
وأكد جاموس، أن "عظمة تدمر تكمن في تمازج عمارتها الشرقية المحلية مع التأثيرات اليونانية والرومانية والفارسية، مما منحها هوية حضارية فريدة لا مثيل لها في العالم".
تدمر-قوس النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2022
علماء روس يكملون عمليات الدراسة والبحث عن "قوس النصر" في تدمر وسط سوريا
11 نوفمبر 2022, 14:12 GMT

البصمة الروسية: "التعريفة التدمرية"

وكشف جاموس عن الدور التاريخي للعلماء الروس في دراسة تدمر، مشيرا إلى "الاكتشاف المهم الذي حققه الباحث الروسي سيميون لازاريف عام 1881، حيث كشف عن "التعريفة التدمرية"، موضحا أن "هذه الوثيقة الفريدة المحفوظة اليوم في متحف الإرميتاج ليست مجرد نقش، بل هي قانون تجاري يثبت أن تدمر كانت منطقة تجارة حرة على طريق الحرير تربط الشرق بالغرب منذ 2000 عام".
وأضاف: "متحف "الإرميتاج" أرسل نسخة طبق الأصل من هذه اللوحة إلى سوريا عام 2010، وهي معروضة الآن في حديقة المتحف الوطني بدمشق".
التنقيب عن الاثار يستنزف تاريخ سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2025
بين مزادات إلكترونية و"تنقيب داشر"... حمى الثراء السريع تستنزف كنوز سوريا
3 يوليو 2025, 14:13 GMT

مستقبل الاستكشاف في سوريا

وشكر جاموس، متحف "الإرميتاج" والبعثات الروسية التي عملت في مواقع سورية مختلفة"، مشيرا إلى أنه "قبل الأزمة كان هناك ما بين 60 إلى 70 بعثة دولية تجعل من تدمر مركزا للحوار الحضاري".
وبحسب جاموس، "لم تكشف سوريا حتى الآن سوى عن 20% من آثارها، بينما لا تزال الـ 80% المتبقية تنتظر من يزيح عنها التراب"، وختم بالقول: "حلمي أن تعود سوريا مركزا للأمن والأمان، ومنارة للمبدعين والبعثات الأثرية الدولية لاستكمال البحث".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала