دمشق تكشف هوية التماثيل المسروقة من المتحف الوطني
دمشق تكشف هوية التماثيل المسروقة من المتحف الوطني
12:27 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 12:34 GMT 13.11.2025)
تابعنا عبر
كشفت وزارة الثقافة السورية، اليوم الأربعاء، مواصفات تفصيلية لستة من التماثيل المفقودة، من المتحف الوطني وسط العاصمة السورية دمشق، وذلك بهدف تسهيل عملية التعقب والمساعدة في استعادتها.
وقدمت الوزارة في بيان لها، "وصفًا للتماثيل الستة، من نوع "فينوس" المصنوعة من الرخام والمرمر والجص، كانت محفوظة في قاعات المتح"، وفقًا لما ذكرته "سانا".

وبحسب البيان، تنوعت أوصاف التماثيل بين "فينوس رخامية مرممة ومكسورة عند الأقدام، وأخرى من المرمر بحالة ناقصة، بالإضافة إلى تمثال جصي لامرأة واقفة يمثل نموذجًا من فنون النحت الأنثوي في العصور الكلاسيكية".

حجر أثري يثير الجدل في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
تحقيق أمني عاجل في سرقة تماثيل أثرية رومانية من المتحف الوطني بدمشق
11 نوفمبر, 17:42 GMT
ودعت الوزارة، جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل سوريا وخارجها إلى "التعاون وتقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها"، مؤكدة أن "حماية التراث السوري هي مسؤولية وطنية وجماعية".

وأعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف، في بيان لها، الأثنين الماضي، أنها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باشرت فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات حادثة فقدان عدد من المعروضات من داخل المتحف الوطني بدمشق.

وكان تعرض المتحف الوطني في دمشق لعملية سرقة مساء الأثنين الماضي، حيث أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، فتح تحقيق في حادثة السرقة، التي طالت عددًا من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.
حجر أثري يثير الجدل في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2025
حجر أثري يثير الجدل في سوريا
19 أغسطس, 19:21 GMT
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين قولهم إن لصوصاً اقتحموا المتحف الوطني ليل الأحد الماضي وسرقوا ستة تماثيل رخامية تعود للعصر الروماني، وتم اكتشاف السرقة صباح أمس الإثنين بعد العثور على باب قسم الآثار الكلاسيكية محطماً.
ويعتبر المتحف الوطني بدمشق إحدى الوجهات الأكثر زيارة في سورية عموماً ومدينة دمشق خصوصاً، وذلك لغنى المعروضات التي تغطى آلافاً من السنين تمثل بعضاً من تاريخ سورية.
6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
مجتمع
اليونسكو تدرس مساعدة سوريا لحماية آثارها المعرضة للخطر
27 مايو, 21:53 GMT

وهو وأحد أهم المتاحف العربية، فهو أكبرها وأقدمها وأشهرها ويشكل بأقسامه وحدائقه الواسعة متاحف عديدة ضمن متحف واحد، كما ويضم أبرز الآثار السورية المكتشفة في القرن العشرين.

ولذلك ينظر الباحثون والدارسون العرب والأجانب إلى هذا المتحف على أنه مرجع توثيقي وتاريخي وحضاري مهم ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب بل وعلى المستوى العالمي أيضا.
