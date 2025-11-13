https://sarabic.ae/20251113/دمشق-تكشف-هوية-التماثيل-المسروقة-من-المتحف-الوطني--1107075651.html
دمشق تكشف هوية التماثيل المسروقة من المتحف الوطني
دمشق تكشف هوية التماثيل المسروقة من المتحف الوطني
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة الثقافة السورية، اليوم الأربعاء، مواصفات تفصيلية لستة من التماثيل المفقودة، من المتحف الوطني وسط العاصمة السورية دمشق، وذلك بهدف تسهيل عملية التعقب... 13.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-13T12:27+0000
2025-11-13T12:27+0000
2025-11-13T12:34+0000
أخبار سوريا اليوم
المتحف الوطني السوري
كنوز أثرية
سرقة
دمشق
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104573/22/1045732249_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_107451dc0788d2c3c08511a25cc163b4.jpg
وقدمت الوزارة في بيان لها، "وصفًا للتماثيل الستة، من نوع "فينوس" المصنوعة من الرخام والمرمر والجص، كانت محفوظة في قاعات المتح"، وفقًا لما ذكرته "سانا". ودعت الوزارة، جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل سوريا وخارجها إلى "التعاون وتقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها"، مؤكدة أن "حماية التراث السوري هي مسؤولية وطنية وجماعية".وكان تعرض المتحف الوطني في دمشق لعملية سرقة مساء الأثنين الماضي، حيث أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، فتح تحقيق في حادثة السرقة، التي طالت عددًا من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين قولهم إن لصوصاً اقتحموا المتحف الوطني ليل الأحد الماضي وسرقوا ستة تماثيل رخامية تعود للعصر الروماني، وتم اكتشاف السرقة صباح أمس الإثنين بعد العثور على باب قسم الآثار الكلاسيكية محطماً.ويعتبر المتحف الوطني بدمشق إحدى الوجهات الأكثر زيارة في سورية عموماً ومدينة دمشق خصوصاً، وذلك لغنى المعروضات التي تغطى آلافاً من السنين تمثل بعضاً من تاريخ سورية. ولذلك ينظر الباحثون والدارسون العرب والأجانب إلى هذا المتحف على أنه مرجع توثيقي وتاريخي وحضاري مهم ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب بل وعلى المستوى العالمي أيضا.
https://sarabic.ae/20251111/تحقيق-أمني-عاجل-في-سرقة-تماثيل-أثرية-رومانية-من-المتحف-الوطني-بدمشق-1106985380.html
https://sarabic.ae/20250819/حجر-أثري-يثير-الجدل-في-سوريا--1103933752.html
https://sarabic.ae/20250527/اليونسكو-تدرس-مساعدة-سوريا-لحماية-آثارها-المعرضة-للخطر-1101039551.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104573/22/1045732249_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7a6f20a636576eac6a8adbe0e8f3ebaa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, المتحف الوطني السوري, كنوز أثرية, سرقة, دمشق
أخبار سوريا اليوم, المتحف الوطني السوري, كنوز أثرية, سرقة, دمشق
دمشق تكشف هوية التماثيل المسروقة من المتحف الوطني
12:27 GMT 13.11.2025 (تم التحديث: 12:34 GMT 13.11.2025)
كشفت وزارة الثقافة السورية، اليوم الأربعاء، مواصفات تفصيلية لستة من التماثيل المفقودة، من المتحف الوطني وسط العاصمة السورية دمشق، وذلك بهدف تسهيل عملية التعقب والمساعدة في استعادتها.
وقدمت الوزارة في بيان لها، "وصفًا للتماثيل الستة، من نوع "فينوس" المصنوعة من الرخام والمرمر والجص، كانت محفوظة في قاعات المتح"، وفقًا لما ذكرته "سانا".
وبحسب البيان، تنوعت أوصاف التماثيل بين "فينوس رخامية مرممة ومكسورة عند الأقدام، وأخرى من المرمر بحالة ناقصة، بالإضافة إلى تمثال جصي لامرأة واقفة يمثل نموذجًا من فنون النحت الأنثوي في العصور الكلاسيكية".
ودعت الوزارة، جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل سوريا وخارجها إلى "التعاون وتقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها"، مؤكدة أن "حماية التراث السوري
هي مسؤولية وطنية وجماعية".
وأعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف، في بيان لها، الأثنين الماضي، أنها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة، باشرت فتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات حادثة فقدان عدد من المعروضات من داخل المتحف الوطني بدمشق.
وكان تعرض المتحف الوطني في دمشق لعملية سرقة مساء الأثنين الماضي، حيث أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، فتح تحقيق في حادثة السرقة، التي طالت عددًا من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين قولهم إن لصوصاً اقتحموا المتحف الوطني ليل الأحد الماضي وسرقوا ستة تماثيل رخامية تعود للعصر الروماني
، وتم اكتشاف السرقة صباح أمس الإثنين بعد العثور على باب قسم الآثار الكلاسيكية محطماً.
ويعتبر المتحف الوطني بدمشق إحدى الوجهات الأكثر زيارة في سورية عموماً ومدينة دمشق خصوصاً، وذلك لغنى المعروضات
التي تغطى آلافاً من السنين تمثل بعضاً من تاريخ سورية.
وهو وأحد أهم المتاحف العربية، فهو أكبرها وأقدمها وأشهرها ويشكل بأقسامه وحدائقه الواسعة متاحف عديدة ضمن متحف واحد، كما ويضم أبرز الآثار السورية المكتشفة في القرن العشرين.
ولذلك ينظر الباحثون والدارسون العرب والأجانب إلى هذا المتحف
على أنه مرجع توثيقي وتاريخي وحضاري مهم ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب بل وعلى المستوى العالمي أيضا.