دمشق تكشف هوية التماثيل المسروقة من المتحف الوطني

كشفت وزارة الثقافة السورية، اليوم الأربعاء، مواصفات تفصيلية لستة من التماثيل المفقودة، من المتحف الوطني وسط العاصمة السورية دمشق، وذلك بهدف تسهيل عملية التعقب... 13.11.2025, سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم

المتحف الوطني السوري

كنوز أثرية

سرقة

دمشق

وقدمت الوزارة في بيان لها، "وصفًا للتماثيل الستة، من نوع "فينوس" المصنوعة من الرخام والمرمر والجص، كانت محفوظة في قاعات المتح"، وفقًا لما ذكرته "سانا". ودعت الوزارة، جميع الجهات الرسمية والأفراد داخل سوريا وخارجها إلى "التعاون وتقديم أي معلومات قد تساعد في تحديد أماكن وجود القطع أو استعادتها"، مؤكدة أن "حماية التراث السوري هي مسؤولية وطنية وجماعية".وكان تعرض المتحف الوطني في دمشق لعملية سرقة مساء الأثنين الماضي، حيث أكد قائد الأمن الداخلي في محافظة دمشق العميد أسامة محمد خير عاتكة، فتح تحقيق في حادثة السرقة، التي طالت عددًا من التماثيل الأثرية والمقتنيات النادرة.وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء أمريكية عن مسؤولين قولهم إن لصوصاً اقتحموا المتحف الوطني ليل الأحد الماضي وسرقوا ستة تماثيل رخامية تعود للعصر الروماني، وتم اكتشاف السرقة صباح أمس الإثنين بعد العثور على باب قسم الآثار الكلاسيكية محطماً.ويعتبر المتحف الوطني بدمشق إحدى الوجهات الأكثر زيارة في سورية عموماً ومدينة دمشق خصوصاً، وذلك لغنى المعروضات التي تغطى آلافاً من السنين تمثل بعضاً من تاريخ سورية. ولذلك ينظر الباحثون والدارسون العرب والأجانب إلى هذا المتحف على أنه مرجع توثيقي وتاريخي وحضاري مهم ليس على مستوى منطقة الشرق الأوسط فحسب بل وعلى المستوى العالمي أيضا.

