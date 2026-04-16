روسيا وسوريا تستأنفان التعاون في مشروع ترميم قوس النصر في تدمر

عربي
ترامب يعلن اتفاق لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
08:30 GMT
30 د
روسيا والعالم
روسيا تسعى لحل دبلوماسي بين واشنطن و طهران يحقق استقرار المنطقة العربية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:03 GMT
13 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:03 GMT
14 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:18 GMT
12 د
مساحة حرة
المغرب... كيف ينعكس عزوف الشباب عن الزواج على البنية الاجتماعية والديموغرافية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
12:03 GMT
10 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
12:13 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
12:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
توتر غير مسبوق في العلاقات التركية الإسرائيلية، كيف يتم احتواءه؟
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
16:53 GMT
6 د
بلا قيود
خبير: الحشود الأمريكية في الشرق الأوسط ليست من أجل الحرب بل لعقد صفقة
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل ألهمت روايات دوستويوفسكي في نشأة أدب الديستوبيا في روسيا ؟
08:31 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر... شريحة محمول لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الرقمي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
لقاء سبوتنيك
تركيا بين دورها كوسيط لحل أزمة الشرق الأوسط والتصعيد في الخطاب مع إسرائيل
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
انعقاد مؤتمر برلين حول السودان بدون الحكومة السودانية
11:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مسابقة جمال للإبل في السعودية
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:13 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل تستخدم الولايات المتحدة الذكاء الاصطناعي في حصار مضيق هرمز
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:17 GMT
25 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
خبير: على روسيا أن تقصف مصانع المسيرات لأنها أمام تصعيد خطير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العراق على صفيح ساخن: هل تُسقط حرب إيران حظوظ المالكي في رئاسة الوزراء؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم العربي بين "جواز المرور الطبقي" وأزمة الهوية..
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260416/روسيا-وسوريا-تستأنفان-التعاون-في-مشروع-ترميم-قوس-النصر-في-تدمر-1112616945.html
روسيا وسوريا تستأنفان التعاون في مشروع ترميم قوس النصر في تدمر
روسيا وسوريا تستأنفان التعاون في مشروع ترميم قوس النصر في تدمر
سبوتنيك عربي
استأنف خبراء روس وسوريون الاتصالات حول مشروع ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت، بحسب ما أفادت به إدارة مدينة سانت بطرسبورغ. 16.04.2026, سبوتنيك عربي
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100255888_0:0:1016:573_1920x0_80_0_0_97a7be6374a5ac6ccc28396913b69fa1.jpg
وجاء في بيان الخدمة الصحفية لإدارة مدينة سانت بطرسبرغ: "ناقش خبراء روس وممثلون عن وزارة الثقافة السورية استئناف التعاون في مشروع ترميم قوس النصر في تدمر خلال أول اجتماع عبر الإنترنت منذ تغيير السلطة في سوريا".وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن "المشاركين الروس والسوريين في الاجتماع أعربوا عن رغبتهم في استئناف التواصل بشأن المشروع. واتفق الطرفان على أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ستكون إعداد واعتماد مسودات اتفاقيات تعاون جديدة".وأفاد البيان الصحفي: "إن المرممين الروس على أتم الاستعداد لاستئناف أعمال ترميم القوس فور التوصل إلى الاتفاقات النهائية. وقد نُفذ مشروع الترميم بشكل مشترك بين خبراء روس وسوريين. واتفق الطرفان على أن تتولى روسيا وسوريا أيضًا أعمال الترميم المادي للمشروع".وفجّر مسلحون قوس النصر في تدمر، في مايو/أيار 2015، ما أدى إلى انهياره وتدمير الجزء المركزي منه بالكامل. ولم يتبق منه سوى الدعامات الخارجية للأجزاء الجانبية، بينما تضررت الدعامات الداخلية والكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تُشكل القباب. وفُقدت بعض العناصر بشكل نهائي.وفي مارس/آذار 2022، وقّع معهد تاريخ الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الذي أجرى أبحاثا حول آثار تدمر ووضع النموذج ثلاثي الأبعاد الأكثر شمولا لحالة الموقع المدرج على قائمة اليونسكو، اتفاقية مع دائرة الآثار والمتاحف في سوريا لترميم قوس النصر. إلا أن المشروع توقف بعد تغير الأوضاع السياسية في سوريا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/07/1100255888_179:0:1006:620_1920x0_80_0_0_f7201d7be22b7f985d01ce0032ec897f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
© Sputnik . Министерство обороны РФ6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية
6 يونيو 2016. المجمع التاريخي والمعماري لمدينة تدمر القديمة في محافظة حمص السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.04.2026
© Sputnik . Министерство обороны РФ
تابعنا عبر
استأنف خبراء روس وسوريون الاتصالات حول مشروع ترميم قوس النصر في مدينة تدمر الأثرية، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت، بحسب ما أفادت به إدارة مدينة سانت بطرسبورغ.
وجاء في بيان الخدمة الصحفية لإدارة مدينة سانت بطرسبرغ: "ناقش خبراء روس وممثلون عن وزارة الثقافة السورية استئناف التعاون في مشروع ترميم قوس النصر في تدمر خلال أول اجتماع عبر الإنترنت منذ تغيير السلطة في سوريا".

ووفقًا للخدمة الصحفية، حضر الاجتماع كل من ميخائيل بيوتروفسكي، المدير العام لمتحف الإرميتاج الحكومي، وناتاليا سولوفييفا، مديرة مركز إنقاذ الآثار في معهد الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم ومديرة المشروع. وكان من بين المشاركين السوريين مسعود بدوي، مدير إدارة الآثار والمتاحف السورية، ولينا قطيفان، مديرة إدارة مواقع التراث الثقافي العالمي.

وأشارت الخدمة الصحفية إلى أن "المشاركين الروس والسوريين في الاجتماع أعربوا عن رغبتهم في استئناف التواصل بشأن المشروع. واتفق الطرفان على أن الخطوة الأولى في هذا الاتجاه ستكون إعداد واعتماد مسودات اتفاقيات تعاون جديدة".

وخلال الاجتماع، أطلع الجانب السوري نظراءه الروس على الوضع الراهن لحفظ المواقع التراثية في تدمر. ووفقًا للبيان الصحفي، فقد تم توقيع عدد من الاتفاقيات بشأن ترميم المعالم الأثرية مع دول أجنبية ومنظمات حكومية دولية، إلا أن أياً منها لا يشمل قوس النصر.

وأفاد البيان الصحفي: "إن المرممين الروس على أتم الاستعداد لاستئناف أعمال ترميم القوس فور التوصل إلى الاتفاقات النهائية. وقد نُفذ مشروع الترميم بشكل مشترك بين خبراء روس وسوريين. واتفق الطرفان على أن تتولى روسيا وسوريا أيضًا أعمال الترميم المادي للمشروع".
وفجّر مسلحون قوس النصر في تدمر، في مايو/أيار 2015، ما أدى إلى انهياره وتدمير الجزء المركزي منه بالكامل. ولم يتبق منه سوى الدعامات الخارجية للأجزاء الجانبية، بينما تضررت الدعامات الداخلية والكتل الحجرية المنحوتة التي كانت تُشكل القباب. وفُقدت بعض العناصر بشكل نهائي.
وفي مارس/آذار 2022، وقّع معهد تاريخ الثقافة المادية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، الذي أجرى أبحاثا حول آثار تدمر ووضع النموذج ثلاثي الأبعاد الأكثر شمولا لحالة الموقع المدرج على قائمة اليونسكو، اتفاقية مع دائرة الآثار والمتاحف في سوريا لترميم قوس النصر. إلا أن المشروع توقف بعد تغير الأوضاع السياسية في سوريا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала