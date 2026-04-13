الخارجية الروسية: هناك تساؤلات كثيرة بشأن أهداف "مجلس السلام" في ظل تأزم الأوضاع بالشرق الأوسط

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
08:42 GMT
18 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
09:33 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:52 GMT
8 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:33 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:53 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
محادثات إسلام أباد.. مطالبات إيرانية بهدنة في لبنان و رفع تجميد الأصول و تحذيرات أمريكية من ضربات جديدة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير: سوريا ستصل الشرق بالغرب في هذه الحالة
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
09:03 GMT
22 د
من الملعب
ربع نهائي ساخن جدا في دوري أبطال أوروبا، ولهيب التحكيم يعصف بالكرة المصرية والسعودية!
09:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
لماذا يتركز نصف نفط العالم في الشرق الأوسط؟
10:29 GMT
29 د
صدى الحياة
المغرب يطلق أول قانون للسيادة الطاقوية.. والمواطن من "أسير الفاتورة" إلى "تاجر الكيلوواط"
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
11:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:47 GMT
13 د
خطوط التماس
ظروف سيطرة الدولة العثمانية على الأقطار العربية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
القاهرة تطالب بدور عربي في مباحثات باكستان بين إيران وأمريكا
16:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
16:33 GMT
25 د
عالم سبوتنيك
نهاية المفاوضات بين إيران وأمريكا دون التوصل لاتفاق.. والعراق ينتخب نزار آميدي رئيسا جديدا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
بوتين يعلن عن هدنة مؤقتة بمناسبة عيد الفصح، هل ستؤثر على مجرى العمليات الميدانية؟.. خبير يجيب
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
الخارجية الروسية: هناك تساؤلات كثيرة بشأن أهداف "مجلس السلام" في ظل تأزم الأوضاع بالشرق الأوسط
الخارجية الروسية: هناك تساؤلات كثيرة بشأن أهداف "مجلس السلام" في ظل تأزم الأوضاع بالشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، بأن هناك تساؤلات متزايدة تثار حول الأهداف والمهام الحقيقية لـ "مجلس السلام". 13.04.2026, سبوتنيك عربي
2026-04-13T00:39+0000
2026-04-13T00:39+0000
وقال لوغفينوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، في وقت مبكر من صباح الاثنين، إنه "على خلفية تدهور الوضع في الشرق الأوسط تثار تساؤلات متزايدة حول الأهداف والمهام الحقيقية لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآليات عمله الميدانية، حتى لدى الدول التي انضمت إليه رسميا. وبالمناسبة هناك العديد من الوفود التي فضلت اختيار صفة مراقب".وذكر أن "الإسرائيليين يواصلون أنشطتهم القتالية في قطاع غزة، ويفرضون قيود كبيرة على إدخال المساعدات الإنسانية، بينما تشهد الضفة الغربية بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بمعدلات قياسية".وأشار المسؤول الروسي إلى أن عنف المستوطنين وتطرفهم وصلا إلى مستويات طارئة.وأضاف لوغفينوف قائلا: "على الرغم من فترة الأعياد الدينية الكبرى مثل عيد الفطر نهاية شهر رمضان، وعيد الفصح إلا أنه يتم انتهاك الوضع القائم ومنع الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس".وتابع مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف "وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، فإن لبنان يواجه خطر تكرار مصير قطاع غزة. كما لا يزال التوتر مستمرا في جنوب سوريا، بما في ذلك محافظة السويداء ومرتفعات الجولان".وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيّد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر. وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
سبوتنيك عربي
أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة
أخبار روسيا اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة

الخارجية الروسية: هناك تساؤلات كثيرة بشأن أهداف "مجلس السلام" في ظل تأزم الأوضاع بالشرق الأوسط

00:39 GMT 13.04.2026
صرح مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف، بأن هناك تساؤلات متزايدة تثار حول الأهداف والمهام الحقيقية لـ "مجلس السلام".
وقال لوغفينوف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، في وقت مبكر من صباح الاثنين، إنه "على خلفية تدهور الوضع في الشرق الأوسط تثار تساؤلات متزايدة حول الأهداف والمهام الحقيقية لمجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وآليات عمله الميدانية، حتى لدى الدول التي انضمت إليه رسميا. وبالمناسبة هناك العديد من الوفود التي فضلت اختيار صفة مراقب".
كتائب القسام تنتشر في خان يونس جنوبي قطاع غزة لتسليم 3 أسرى إسرائيليين إلى الصليب الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2026
"مجلس السلام" يعطي "حماس" مهلة لنزع السلاح... ما إمكانية التنفيذ وتداعيات الرفض؟
7 أبريل, 20:12 GMT
وذكر أن "الإسرائيليين يواصلون أنشطتهم القتالية في قطاع غزة، ويفرضون قيود كبيرة على إدخال المساعدات الإنسانية، بينما تشهد الضفة الغربية بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بمعدلات قياسية".
وأشار المسؤول الروسي إلى أن عنف المستوطنين وتطرفهم وصلا إلى مستويات طارئة.
وأضاف لوغفينوف قائلا: "على الرغم من فترة الأعياد الدينية الكبرى مثل عيد الفطر نهاية شهر رمضان، وعيد الفصح إلا أنه يتم انتهاك الوضع القائم ومنع الوصول إلى الأماكن المقدسة في القدس".
وتابع مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، كيريل لوغفينوف "وبحسب الأمين العام للأمم المتحدة، فإن لبنان يواجه خطر تكرار مصير قطاع غزة. كما لا يزال التوتر مستمرا في جنوب سوريا، بما في ذلك محافظة السويداء ومرتفعات الجولان".

وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة لدعم "خطة ترامب" الشاملة لتسوية الوضع في قطاع غزة، حيث أيّد القرار 13 عضوًا من أصل 15، فيما امتنعت كل من روسيا والصين عن التصويت.
وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
وتقترح الخطة الأمريكية لغزة فرض إدارة دولية مؤقتة على القطاع، وإنشاء "مجلس السلام" برئاسة ترامب، إضافة إلى منح تفويض باستخدام القوة لقوات دولية لتحقيق الاستقرار، يتم نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
