"مجلس السلام" يعطي "حماس" مهلة لنزع السلاح... ما إمكانية التنفيذ وتداعيات الرفض؟

"مجلس السلام" يعطي "حماس" مهلة لنزع السلاح... ما إمكانية التنفيذ وتداعيات الرفض؟

سبوتنيك عربي

في خضم الضغوط الدولية والإسرائيلية لسحب سلاح "حماس" في قطاع غزة، منحت "هيئة السلام" التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحركة مهلة حتى نهاية الأسبوع...

2026-04-07T20:12+0000

2026-04-07T20:12+0000

2026-04-07T20:12+0000

العالم العربي

العالم

حصري

تقارير سبوتنيك

حركة حماس

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

وبحسب التقارير، التقى نيكولاي ملادينوف رئيس الهيئة وفدا من حركة حماس، وأبلغهم رغبته في التوصل لاتفاق قبل نهاية الأسبوع الجاري، مع الحديث عن تعديلات طفيفة على الاقتراح المقدم لنزع السلاح.وطرح البعض تساؤلات بشأن إمكانية قبول حركة حماس مقترح سحب السلاح في صيغته الحالية، خاصة في ظل اشتراطها تنفيذ البنود المتعلقة بإسرائيل من الانسحاب وإعادة الإعمار، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية، فيما يهدد المجلس حماس بتعليق تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ.تبني الموقف الإسرائيليقال المحلل السياسي الفلسطيني نعمان توفيق العابد، إن مجلس السلام الدولي لا يزال يتبنى الموقف الإسرائيلي في القضايا المتعلقة بكيفية وأولويات تنفيذ اتفاقية قمة شرم الشيخ، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق كانت تمثل بالنسبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته مجرد عملية لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، دون الالتزام بتنفيذ باقي بنودها.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، كان من الخطأ الحديث عن الانتقال إلى المرحلة الثانية قبل استكمال تنفيذ بنود المرحلة الأولى، خاصة من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن الفصائل في قطاع غزة طبقت المرحلة بكل بنودها، بينما لم تنفذ إسرائيل حتى البروتوكولات الإنسانية المتعلقة بتوزيع المساعدات وفتح المعابر.وأضاف "أن الاعتداءات الإسرائيلية لم تتوقف منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث سقط نحو ألف شهيد وأكثر من ألفي جريح منذ إبرام الاتفاقية إلى الآن، بالإضافة إلى استمرار إغلاق المعابر بشكل يخالف التفاهمات المفترضة".وأوضح العابد أن العنوان الأساسي لإسرائيل في المرحلة الثانية يتمحور حول نزع سلاح قطاع غزة والفصائل الفلسطينية، مشددا على أنه لا يجوز القبول بجعل الأجندة الإسرائيلية هي المحرك الأساسي لمراحل التنفيذ.وأشار إلى أن المسؤولية تقع على عاتق مجلس السلام الدولي لفرض تطبيق المرحلة الأولى على إسرائيل، والتفاوض على مجمل بنود المرحلة الثانية وتطبيقها بشكل كامل، بدلاً من التركيز حصرا على المطالب الموجهة للفصائل الفلسطينية.ويرى أنه من المستحيل الحديث عن تسليم سلاح حركة حماس في وقت لم تتحمل فيه لجنة التكنوقراط مسؤولياتها في القطاع، ومع غياب تشكيل قوات الفصل الدولية، واستمرار احتلال إسرائيل لنحو 55% من مساحة قطاع غزة دون وجود جداول زمنية واضحة للانسحاب.وشدد العابد على أن كل هذه القضايا مترابطة ببعضها البعض، حيث لا يمكن الحديث عن سحب السلاح في ظل غياب توافق فلسطيني ودولي حول طبيعة العملية، وما إذا كانت تجميدا أم نزعًا للسلاح، وآليات التسليم، معتبرا أنه لا يحق لمجلس السلام أو أي جهة أخرى تناول هذا الملف بمعزل عن الحل الشامل والارتباطات الميدانية والسياسية القائمة.خرق الاتفاقمن جانبه أكد الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني الدكتور ماهر صافي، أن المهلة التي منحها مجلس السلام لحركة حماس لنزع سلاحها تصطدم بمشكلة أساسية، تكمن في استمرار إسرائيل بخرق الاتفاق الموقع في شرم الشيخ.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، حجة الحركة في عدم تسليم السلاح تعود لفشل إسرائيل في الالتزام بالمرحلة الأولى من المقترح الذي يتضمن عشرين بندا، أبرزها تشغيل معبر رفح في كلا الاتجاهين، وإدخال 600 شاحنة يوميًا إلى قطاع غزة، ووقف إطلاق النار الكامل للتمهيد للدخول في المرحلة الثانية.وأضاف أن الوساطة المصرية القطرية التركية تبذل جهودًا حثيثة الآن لوقف هذه الخروقات، بهدف تجنيب قطاع غزة جولة جديدة من العمليات العسكرية الشاملة.وشدد المحلل السياسي على أنه من الصعب على حماس القبول بتسليم سلاحها مقابل وعود بإعمار غزة، وإدارة حكومة تكنوقراط دون وجود مسار سياسي واضح، مؤكدًا أن الرفض يعني غالبًا عودة الحرب بشكل أوسع وبغطاء أمريكي، مع استمرار الحصار وتأجيل عملية الإعمار.ويرى أن فشل مسار تسليم السلاح هو تحديدًا ما يسعى إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يرغب في البقاء في منصبه، وعدم إنهاء الحرب بشكل كلي حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في نهاية عام 2026.يذكر أن في شهر فبراير/ شباط الماضي، حذر وزير شؤون مجلس الوزراء الإسرائيلي، يوسي فوكس، من أن إسرائيل ستعود للحرب في غزة، في حال لم يتم نزع سلاح حركة "حماس" الفلسطينية خلال 60 يوما.وقال فوكس في كلمته أمام مؤتمر مجموعة "بشيفا" في القدس آنذاك، إن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، هي من طلبت هذه المهلة، وأن بلاده تحترم ذلك".وفي منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وافق مجلس الأمن الدولي على قرار اقترحته الولايات المتحدة لدعم خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتسوية في قطاع غزة. وصوّت 13 عضوًا من أصل 15 عضوًا في المجلس لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتقترح خطة الولايات المتحدة لغزة إدارة دولية مؤقتة للقطاع، وإنشاء "مجلس سلام" برئاسة ترامب. كما تنص على تفويض عسكري لقوة استقرار دولية، تُنشر بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.

غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وائل مجدي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106558693_0:0:960:960_100x100_80_0_0_d437e7fc90fed1e597a6601f966188c7.jpg

العالم العربي, العالم, حصري, تقارير سبوتنيك, حركة حماس, غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل