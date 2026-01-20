عربي
"حماس": من مصلحة الحركة تسهيل وإنجاح عمل لجنة "إدارة غزة"
"حماس": من مصلحة الحركة تسهيل وإنجاح عمل لجنة "إدارة غزة"
سبوتنيك عربي
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت باتخاذ الإجراءات لتسهيل أعمال لجنة "إدارة غزة". 20.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-20T14:43+0000
2026-01-20T14:43+0000
حركة حماس
غزة
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097677586_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_783830bfd383fd32dcff2617bfb19d44.jpg
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، مساء اليوم الثلاثاء، على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إن الحركة شرعت باتخاذ إجراءات على المستويين اللوجستي والإداري لتسهيل عمل اللجنة وتسليمها مقاليد الأمور.وذكر حازم قاسم أن الحركة "لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها، لكنها تتوقع أداء مهنيا وفنيا مستقلا"، مشددا على أن "مصلحة حماس في غزة تتمثل في تسهيل وإنجاح عمل اللجنة لضمان تقديم الإغاثة والدعم للشعب الفلسطيني".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
أكدت حركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنها بدأت باتخاذ الإجراءات لتسهيل أعمال لجنة "إدارة غزة".
وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، مساء اليوم الثلاثاء، على حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، إن الحركة شرعت باتخاذ إجراءات على المستويين اللوجستي والإداري لتسهيل عمل اللجنة وتسليمها مقاليد الأمور.
وذكر حازم قاسم أن الحركة "لا تضع أي اشتراطات مسبقة لضمان تشكيل اللجنة أو بدء عملها، لكنها تتوقع أداء مهنيا وفنيا مستقلا"، مشددا على أن "مصلحة حماس في غزة تتمثل في تسهيل وإنجاح عمل اللجنة لضمان تقديم الإغاثة والدعم للشعب الفلسطيني".
فلسطينيون يسيرون في شارع محاط بمبان دمرت خلال عمليات جوية وبرية إسرائيلية في مدينة غزة، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.01.2026
"حماس": قصف إسرائيل منزل عائلة الحولي وسط غزة يعد خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار
15 يناير, 19:09 GMT
وأوضح المتحدث باسم "حماس" أن الحركة "تتحرك مع الوسطاء للضغط على الاحتلال من أجل السماح للجنة بالعمل ميدانيا داخل القطاع، حيث تواجه قضايا شائكة ومعقدة تتطلب مستوى عاليا من المهنية والكفاءة في إدارتها".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في وقت سابق، عن تشكيل "مجلس سلام" بشأن غزة، وضم المجلس وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومبعوث ترامب الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي والمستثمر جاريد كوشنر، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، ورئيس البنك الدولي أجاي بانجا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل.
وفي منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار اقترحته الولايات المتحدة، دعمًا للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتسوية النزاع في قطاع غزة. وصوّت لصالح القرار 13 عضوا من أصل 15 عضوا، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وتنصّ الخطة الأمريكية على إنشاء إدارة دولية مؤقتة لقطاع غزة وتشكيل "مجلس سلام" برئاسة ترامب، كما تتضمن تفويضا باستخدام القوة لقوات استقرار دولية من المقرر نشرها بالتنسيق مع إسرائيل ومصر.
