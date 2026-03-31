أزمة الغذاء ونقص المساعدات يعمقان معاناة غزة مع استمرار الحرب على إيران

عربي
تغطية لليوم الـ32 للحرب على إيران.. ترامب يرغب بالتوصل لاتفاق وطهران تنفي وجود مفاوضات.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
09:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
10:30 GMT
30 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
11:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:49 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
لحماية عقلك.. لماذا يجب أن تتعلم العزف بعد سن الأربعين؟
12:03 GMT
25 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:28 GMT
19 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
حظر البرقع في بريطانيا: صعود الشعبوية أم نهاية التسامح الأوروبي؟ يكشف خبراء
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبيرة: دخول اليمن في المواجهة المباشرة ضد إسرائيل وأمريكا سيقلب موازين الحرب
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الإيكواس تعين وسيطا لإجراء حوار جديد مع النيجر ومالي وبوركينا فاسو
09:03 GMT
45 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:49 GMT
10 د
روسيا والعالم
روسيا والعالم العربي.. علاقات راسخة تقوم على التعاون والاحترام المتبادل
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
مفاجأة تاريخية محتملة في مصر... هل يوجد تمثال آخر لأبو الهول تحت الرمال؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
11:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الروك الروسي كمرآة للتحولات الاجتماعية عبر الزمن
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260331/أزمة-الغذاء-ونقص-المساعدات-يعمقان-معاناة-غزة-مع-استمرار-الحرب-على-إيران-1112127112.html
أزمة الغذاء ونقص المساعدات يعمقان معاناة غزة مع استمرار الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
يشهد قطاع غزة أزمة غذائية حادة، ونقصا في السلع الأساسية، وتعاني العديد من الأسواق في خان يونس ووسط غزة، من نقص شديد في الخضروات والمعلبات والوقود. 31.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار فلسطين اليوم
قطاع غزة
العالم
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1f/1112126218_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_1bf8df26d879cb93cb85d11d6bec5d43.jpg
يسابق المواطنون الزمن لتأمين ما يمكن من المواد الغذائية الأساسية خوفا من انقطاع سلاسل الإمداد العالمية نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.تداعيات الحرب على إيران تعمق أزمة الغذاء في غزةولم تنجو غزة بعد من حصار مستمر على دخول المساعدات من خلال المعابر، حتى تدخل في حالة من المعاناة الجديدة من توسع الحرب الإقليمية، وقد سجلت أسعار المواد الغذائية في القطاع ارتفاعا غير مسبوق، حيث زاد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تقارب 12% نتيجة تقليص الإمدادات عبر المعابر.وفي مدينة غزة يحاول المواطن أحمد إسماعيل شراء بعض المواد الغذائية والمعلبات، لكن رفوف المحال التجارية تبدو شبه خالية من السلع نتيجة شرائها من قبل المواطنين بكميات كبيرة.ويقول المواطن أحمد إسماعيل لوكالة "سبوتنيك": "كل شيء ينقصنا ولا نجد ما نشتريه، والمتوفر نجده بسعر مرتفع جدا، فما زلنا في الحرب وتداعياتها وتزداد سوءا مع مرور الأيام، وأحاول إيجاد ما اشتريه لعائلتي لكن أين، وكما ترى الأسواق شبه فارغة، ونطالب بتغير الواقع الذي نعيش فيه، ونريد حالة أفضل من هذه الحالة، اليوم عمري 40 سنة، ومن ينظر إلي يقدر عمري بأكثر من 70 سنة من الهم والمعاناة التي نعيشها".ويشير تاجر الخضار في سوق غزة محمود أبو عمرة، إلى أن تجربة المواطنين مع فترات الحصار السابقة جعلت تخزين السلع وسيلة دفاعية مهمة، لكنها سببت خلو الأسواق من المواد الغذائية، بعدما اندفع المواطنون نحو الأسواق والمخابز لشراء السلع الأساسية بكميات كبيرة تفوق حاجتهم اليومية.ويقول محمود أبو عمرة لـ "سبوتنيك": "أسعار الخضار ما زالت مرتفعة بشكل جنوني، وذلك بسبب الحرب على إيران، ولأن المعابر ما زالت تعمل بشكل محدود، والكميات التي تدخل ضئيلة جداً، ونحن ما زلنا في حالة مجاعة وحرب، وأما بالنسبة للأسعار الحالية، فلا يمكن لأي مواطن تحملها، مثلا البطاطا والبصل وسائر الخضروات تدخل بشكل محدود ، بالكاد تدخل شحنة واحدة أو شحنتان في اليوم، وهذا حال باقي السلع".ويضيف أبو عمرة: "المعابر التي تعمل تكون مخصصة للمواد غير الأساسية، أي المواد التي لا فائدة منها، مثل الكولا والشوكولاتة وغيرها، وهذه لا تصلح كغذاء صحي وكاف للجسم، والمواطنون يعيشون يوما بيوم، والمواد الأساسية لا تدخل بشكل عام، وإن دخلت فتكون بشكل مقنن، فقط لتعيش يومك، وبالتالي اعتقد أن الاحتلال جعلنا في مرحلة ثانوية بسبب الحرب على إيران".وحذرت تقارير من انتشار معلبات غذائية فاسدة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة وظروف التخزين القاسية، مما يهدد حياة النازحين، ويشير المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، إلى أن هناك خطورة جدية من توقف ما تبقى من معامل الإنتاج الغذائي داخل القطاع بسبب نقص المواد الخام مثل الزيوت وقطع الغيار، في ظل استمرار إغلاق المعابر.وقال المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب لوكالة "سبوتنيك": "منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ونحن أمام حالة مختلفة في قطاع غزة، من تعقيدات أمنية وإجراءات إسرائيلية باتت مفروضة على المعابر، وتقليص كبير في حجم المساعدات والبضائع التجارية الواردة إلى القطاع، وهناك قيود أمنية وفقا لحالة الطوارئ في إسرائيل، تنعكس بشكل مباشر على الإمدادات وسلاسل التوريد باتجاه غزة، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار وندرة في المعروض من البضائع".وأضاف أبو جياب: "كلما تفاقمت هذه الحرب ووصلت إلى مرحلة الحرب الشاملة، بالتأكيد سنجد أنفسنا أمام تعقيد كبير ستعيشه غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي السابق لهذه الحرب، والقيود الأمنية التي يمكن أن تفرض إذا ما توسعت الحرب، لتصل إلى تعطيل الإمدادات سواء فيما يتعلق بالغذاء أو الوقود أو الإمدادات الطبية أو غيرها من الضروريات الحياتية الأساسية، وهذا سيزيد بالتأكيد من معاناة السكان في القطاع".وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي والهيئات التابعة للأمم المتحدة أن الجوع بات يطارد النازحين وسط البرد والركام، في وقت تحذر فيه التقارير الدولية عن تجاوز مؤشرات سوء التغذية إلى حد اجتياح المجاعة في مناطق معينة من غزة، نتيجة منع وصول قوافل الإغاثة وإغلاق المعابر بشكل شبه كامل، ما ينذر بكارثة إنسانية لقرابة %77 من السكان، قد يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي.
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1f/1112126218_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_5f44864c4e75f25eb8cb1972a1503675.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تابعنا عبر
يشهد قطاع غزة أزمة غذائية حادة، ونقصا في السلع الأساسية، وتعاني العديد من الأسواق في خان يونس ووسط غزة، من نقص شديد في الخضروات والمعلبات والوقود.
يسابق المواطنون الزمن لتأمين ما يمكن من المواد الغذائية الأساسية خوفا من انقطاع سلاسل الإمداد العالمية نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
تداعيات الحرب على إيران تعمق أزمة الغذاء في غزة
ولم تنجو غزة بعد من حصار مستمر على دخول المساعدات من خلال المعابر، حتى تدخل في حالة من المعاناة الجديدة من توسع الحرب الإقليمية، وقد سجلت أسعار المواد الغذائية في القطاع ارتفاعا غير مسبوق، حيث زاد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة تقارب 12% نتيجة تقليص الإمدادات عبر المعابر.
وفي مدينة غزة يحاول المواطن أحمد إسماعيل شراء بعض المواد الغذائية والمعلبات، لكن رفوف المحال التجارية تبدو شبه خالية من السلع نتيجة شرائها من قبل المواطنين بكميات كبيرة.
ويقول المواطن أحمد إسماعيل لوكالة "سبوتنيك": "كل شيء ينقصنا ولا نجد ما نشتريه، والمتوفر نجده بسعر مرتفع جدا، فما زلنا في الحرب وتداعياتها وتزداد سوءا مع مرور الأيام، وأحاول إيجاد ما اشتريه لعائلتي لكن أين، وكما ترى الأسواق شبه فارغة، ونطالب بتغير الواقع الذي نعيش فيه، ونريد حالة أفضل من هذه الحالة، اليوم عمري 40 سنة، ومن ينظر إلي يقدر عمري بأكثر من 70 سنة من الهم والمعاناة التي نعيشها".
ويشير تاجر الخضار في سوق غزة محمود أبو عمرة، إلى أن تجربة المواطنين مع فترات الحصار السابقة جعلت تخزين السلع وسيلة دفاعية مهمة، لكنها سببت خلو الأسواق من المواد الغذائية، بعدما اندفع المواطنون نحو الأسواق والمخابز لشراء السلع الأساسية بكميات كبيرة تفوق حاجتهم اليومية.
ويقول محمود أبو عمرة لـ "سبوتنيك": "أسعار الخضار ما زالت مرتفعة بشكل جنوني، وذلك بسبب الحرب على إيران، ولأن المعابر ما زالت تعمل بشكل محدود، والكميات التي تدخل ضئيلة جداً، ونحن ما زلنا في حالة مجاعة وحرب، وأما بالنسبة للأسعار الحالية، فلا يمكن لأي مواطن تحملها، مثلا البطاطا والبصل وسائر الخضروات تدخل بشكل محدود ، بالكاد تدخل شحنة واحدة أو شحنتان في اليوم، وهذا حال باقي السلع".
ويضيف أبو عمرة: "المعابر التي تعمل تكون مخصصة للمواد غير الأساسية، أي المواد التي لا فائدة منها، مثل الكولا والشوكولاتة وغيرها، وهذه لا تصلح كغذاء صحي وكاف للجسم، والمواطنون يعيشون يوما بيوم، والمواد الأساسية لا تدخل بشكل عام، وإن دخلت فتكون بشكل مقنن، فقط لتعيش يومك، وبالتالي اعتقد أن الاحتلال جعلنا في مرحلة ثانوية بسبب الحرب على إيران".
وحذرت تقارير من انتشار معلبات غذائية فاسدة في الأسواق نتيجة غياب الرقابة وظروف التخزين القاسية، مما يهدد حياة النازحين، ويشير المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب، إلى أن هناك خطورة جدية من توقف ما تبقى من معامل الإنتاج الغذائي داخل القطاع بسبب نقص المواد الخام مثل الزيوت وقطع الغيار، في ظل استمرار إغلاق المعابر.
وقال المختص في الشأن الاقتصادي محمد أبو جياب لوكالة "سبوتنيك": "منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ونحن أمام حالة مختلفة في قطاع غزة، من تعقيدات أمنية وإجراءات إسرائيلية باتت مفروضة على المعابر، وتقليص كبير في حجم المساعدات والبضائع التجارية الواردة إلى القطاع، وهناك قيود أمنية وفقا لحالة الطوارئ في إسرائيل، تنعكس بشكل مباشر على الإمدادات وسلاسل التوريد باتجاه غزة، وهذا أدى إلى ارتفاع الأسعار وندرة في المعروض من البضائع".
وأضاف أبو جياب: "كلما تفاقمت هذه الحرب ووصلت إلى مرحلة الحرب الشاملة، بالتأكيد سنجد أنفسنا أمام تعقيد كبير ستعيشه غزة، في ظل الحصار الإسرائيلي السابق لهذه الحرب، والقيود الأمنية التي يمكن أن تفرض إذا ما توسعت الحرب، لتصل إلى تعطيل الإمدادات سواء فيما يتعلق بالغذاء أو الوقود أو الإمدادات الطبية أو غيرها من الضروريات الحياتية الأساسية، وهذا سيزيد بالتأكيد من معاناة السكان في القطاع".
وتؤكد التقارير الدولية الصادرة عن برنامج الأغذية العالمي والهيئات التابعة للأمم المتحدة أن الجوع بات يطارد النازحين وسط البرد والركام، في وقت تحذر فيه التقارير الدولية عن تجاوز مؤشرات سوء التغذية إلى حد اجتياح المجاعة في مناطق معينة من غزة، نتيجة منع وصول قوافل الإغاثة وإغلاق المعابر بشكل شبه كامل، ما ينذر بكارثة إنسانية لقرابة %77 من السكان، قد يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала