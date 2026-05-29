"بوجلود" و "سبع بولبطاين"...ما هي أغرب طقوس العيد في المغرب

يعيش المغاربة في عيد الأضحى حالة خاصة بشأن الطقوس المرتبطة بهذه المناسبة والمتوارثة منذ قرون، تختلف من منطقة لأخرى، رغم تراجع بعضها في الكثير من المناطق

وترتبط العادات الإسلامية في معظم أنحاء العالم بعادات تراثية، تختلف من دولة لأخرى حسب الثقافة المتوارثة.قالت الكاتبة والإعلامية المغربية سناء بنوهو، إن عيد الأضحى في مدينة مراكش يحتفظ بطابع خاص يمزج ببراعة بين الجانب الديني والاحتفال الشعبي والعائلي.وأشارت بنوهو إلى أن المراكشيين يشتهرون بأجواء "اللمة" العائلية، حيث تجتمع الأسرة صباح العيد بعد الصلاة حول وجبة الفطور التقليدية، والتي يتصدرها طبق "الهربل" المكون من القمح المسلوق والحليب، والذي يُقدم ساخناً مع الزبدة كرمز للبركة والترابط الأسري.وذكرت أن الكثير من الأسر تحرص على تناول هذه الوجبة إلى جانب الشاي المغربي و"المسمن" والعسل والحلويات، قبل الانطلاق في طقوس الذبح وتقاسم الأدوار داخل البيت، وما يرافق ذلك من تحضير أطباق شهيرة كـ "بولفاف" في اليوم الأول، ثم "التقلية" و"الدوارة" ووصولاً إلى "الطنجية المراكشية" خلال أيام العيد. وبيّنت أن فكرة هذا الطقس تقوم على ارتداء الشباب لجلود الأضاحي والتنكر في قالب احتفالي يجوب الأزقة على إيقاع الموسيقى الشعبية والرقصات الفلكلورية.وأشارت بنوهو إلى أن هذا التقليد يعود إلى جذور أمازيغية قديمة مرتبطة بالفرجة والاحتفال الجماعي، وقد تطور مع مرور الزمن ليصبح جزءا لا يتجزأ من التراث الشعبي المغربي الأصيل.وبينت مسقال إلى أن "عملية نحر الأضحية تخضع لتقاليد صارمة، حيث جرت العادة ألا تُنحر الأضاحي إلا بعد قيام الإمام بنحر أضحيته في المصلى، لتبدأ بعدها عملية تقاسم الأدوار داخل البيت؛ إذ تتولى النساء تنظيف "الدوارة" (الأحشاء)، بينما يتكفل الرجال بمهام السلخ والتقطيع".وحول المطبخ المغربي في هذا اليوم، ذكرت مسقال أن هناك أطباقاً "مقدسة" لا تغيب عن المائدة، وأنه بعد النحر، تفطر العائلات بوجبة "المشوشة" أو "المخازي" مع الشاي المغربي بالنعناع، بينما يتربع طبق "بولفاف" (الكبد الملفوف بالشحم والمشوي على الفحم) على مائدة الغداء كقاسم مشترك بين جميع المغاربة، ليُخصص العشاء غالباً لطبق "التقلية".فيما قالت وردة نور الدين، في تصريح خاص لـ "سبوتنيك": إن "طقس "بوجلود" يمثل ظاهرة احتفالية ضاربة في القدم بالمغرب ويحتفى بها بشكل كبير في أكادير وضواحيها مثل إنزكان والدشيرة وأيت ملول، حيث يُنظم هناك أكبر كرنفال لـ "بيلماون".وأشارت وردة في تصريح لـ"سبوتنيك، إلى أن "تفاصيل هذا الطقس، ترتبط بجمع الشباب جلود الأضاحي من الماعز وتنظيفها جيدا، ثم يلفونها حول أجسادهم، واضعين قرون الخراف فوق رؤوسهم مع تلطيخ وجوههم بالفحم (قديما) لإتمام عملية التنكر والتي أصبحت تتم بمساحيق المكياج، وهي لا تشمل عموم المغرب بل تقام في بعض المناطق وبشكل أكبر في الأحياء الشعبية التاريخية".وفي السياق ذاته، قال الكاتب المغربي يوسف الحايك، في تصريح لـ "سبوتنيك"، إن "طقوس عيد الأضحى في المغرب تمثل عادات متجذرة ومتوارثة عبر الأجيال، وتمتد لتشمل أبعادا اجتماعية واقتصادية بارزة.وأوضح الحايك أن "الاستعدادات تبدأ قبل العيد بأيام أو أسابيع، حيث تحرص النساء على تنظيف البيوت وتجهيزها، بالتوازي مع شراء الأضحية واقتناء مستلزمات الذبح من فحم وأوانٍ، وإعداد الحلويات التقليدية التي تزين الموائد المغربية".وأوضح الحايك إلى أن هذه العادات والتقاليد تتسم بتنوع يطبع مختلف مناطق المملكة من الشمال إلى الجنوب، لافتا بشكل خاص إلى المظاهر الاحتفالية والفلكلورية التي تتميز بها منطقة سوس، وأن هذه المنطقة تحتفي بالموروث الحضاري والثقافي الأمازيغي، الذي يظل مكوناً أصيلاً وجوهرياً في نسيج الحضارة المغربية العريقة.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

