بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا

عربي
الكرملين: عملية السلام في أوكرانيا ذات أولوية بالنسبة لموسكو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
09:31 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
عفو ملكي ينهي أزمة بين السنغال والمغرب على خلفية نهائي بطولة الأمم الأفريقية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:03 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
12:11 GMT
30 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
16:41 GMT
19 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260528/بين-برك-المياه-ووجع-النزوح-أطفال-الجنوب-يحتفلون-بالعيد-في-صيدا---1113809719.html
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
سبوتنيك عربي
وسط ضحكات الأطفال التي علت فوق أوجاع النزوح، حاولت مدينة صيدا جنوبي لبنان أن تصنع عيدًا مختلفًا لمئات الأطفال الذين أبعدتهم الحرب عن منازلهم وقراهم في الجنوب. 28.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-28T07:47+0000
2026-05-28T07:47+0000
لبنان
الجنوب اللبناني
صيدا
النزوح
عيد الأضحى
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113808211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_14193059fa575ff8957d531aa1716faf.jpg
ففي المدرسة الكويتية، التي تحولت منذ أشهر إلى مركز لإيواء النازحين، امتزجت أصوات اللعب بالموسيقى وصرخات الفرح، في مشهد بدا وكأنه محاولة مؤقتة لانتزاع الأطفال من ذاكرة الحرب الثقيلة.وتخللت النشاطات فقرات ترفيهية متنوعة، بينها عروض للمهرجين، وبرك سباحة وُضعت في ملعب المدرسة لإضفاء أجواء صيفية على يوم العيد، إلى جانب توزيع الحلوى والهدايا والألعاب على الأطفال.وفي هذا السياق، قالت نورهان أبو عايد، من الفريق المنظّم، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "سعى القائمون على النشاط هذا العام إلى تقديم فكرة مختلفة للأطفال عبر إضافة برك المياه إلى الفقرات المعتادة، لإعطائهم فرصة للاستمتاع والعيش، ولو لساعات، بأجواء الصيف والعيد بعيدًا عن أجواء الحرب والنزوح".وأضافت: "الأطفال يقيمون في المركز منذ ثلاثة أشهر، وقد حُرموا من التعليم ومن أصدقائهم ومن تفاصيل حياتهم الطبيعية"، معتبرة أن "إدخال الفرح إلى قلوبهم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم بعد التجارب القاسية التي عاشوها".ورغم فرحة الأطفال، بدت مشاعر الأهالي أكثر ثقلاً، إذ حملت كلماتهم حنينًا واضحًا إلى القرى والبيوت التي غادروها قسرًا، إذ قالت فاطمة طه، وهي نازحة من الجنوب، إن "الكبار لا يشعرون بفرحة العيد كما الأطفال، لكنهم يقدّرون كل من يحاول التخفيف عنهم وعن أبنائهم".وأضافت: "نحن نشكر كل من يُدخل الفرح إلى قلوب الأطفال، لأن وضعهم النفسي مهم جدًا، لكن عيدنا الحقيقي هو عندما ننتصر ونعود إلى بلداتنا سالمين".من جهتها، قالت نظام مهدي، النازحة من بلدة "صديقين" في جنوب لبنان: "أكثر ما يتمناه النازحون هو أن يحل العيد المقبل في بلداتهم وبين عائلاتهم"، مشيرة إلى أن "النزوح فرّق أفراد الأسرة الواحدة بين مناطق عدة... اشتقنا لبلدتنا كثيرًا، والغصة الأكبر أن كل فرد من العائلة يعيش اليوم في مكان مختلف بسبب النزوح، وكل ما نريده أن يشعر أحد بمعاناتنا وأن نعود إلى بيوتنا".وبين فرح الأطفال المؤقت ووجع الكبار المستمر، بدا العيد في مركز النزوح مساحة صغيرة للحياة وسط قسوة الحرب، ومحاولة إنسانية لحماية ما تبقى من طفولة أنهكتها الخسارات والانتظار الطويل.
لبنان
الجنوب اللبناني
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
عبد القادر الباي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113808211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ab1b3f16cd23246e5e9a9b43d8999c9b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, الجنوب اللبناني, صيدا, النزوح, عيد الأضحى , تقارير سبوتنيك, حصري
لبنان, الجنوب اللبناني, صيدا, النزوح, عيد الأضحى , تقارير سبوتنيك, حصري

بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا

07:47 GMT 28.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
عبد القادر الباي
مراسل "سبوتنيك" في لبنان
كل المواضيع
حصري
وسط ضحكات الأطفال التي علت فوق أوجاع النزوح، حاولت مدينة صيدا جنوبي لبنان أن تصنع عيدًا مختلفًا لمئات الأطفال الذين أبعدتهم الحرب عن منازلهم وقراهم في الجنوب.
ففي المدرسة الكويتية، التي تحولت منذ أشهر إلى مركز لإيواء النازحين، امتزجت أصوات اللعب بالموسيقى وصرخات الفرح، في مشهد بدا وكأنه محاولة مؤقتة لانتزاع الأطفال من ذاكرة الحرب الثقيلة.

وأُقيم مهرجان عيد الأضحى ضمن حملة "ليبقى الأثر" التي تنظمها جمعية "URDA"، المشرفة على المركز الذي يضم نحو 350 طفلًا من النازحين.

وتخللت النشاطات فقرات ترفيهية متنوعة، بينها عروض للمهرجين، وبرك سباحة وُضعت في ملعب المدرسة لإضفاء أجواء صيفية على يوم العيد، إلى جانب توزيع الحلوى والهدايا والألعاب على الأطفال.
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وفي هذا السياق، قالت نورهان أبو عايد، من الفريق المنظّم، في حديث خاص لـ"سبوتنيك": "سعى القائمون على النشاط هذا العام إلى تقديم فكرة مختلفة للأطفال عبر إضافة برك المياه إلى الفقرات المعتادة، لإعطائهم فرصة للاستمتاع والعيش، ولو لساعات، بأجواء الصيف والعيد بعيدًا عن أجواء الحرب والنزوح".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضافت: "الأطفال يقيمون في المركز منذ ثلاثة أشهر، وقد حُرموا من التعليم ومن أصدقائهم ومن تفاصيل حياتهم الطبيعية"، معتبرة أن "إدخال الفرح إلى قلوبهم هو أقل ما يمكن تقديمه لهم بعد التجارب القاسية التي عاشوها".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
ورغم فرحة الأطفال، بدت مشاعر الأهالي أكثر ثقلاً، إذ حملت كلماتهم حنينًا واضحًا إلى القرى والبيوت التي غادروها قسرًا، إذ قالت فاطمة طه، وهي نازحة من الجنوب، إن "الكبار لا يشعرون بفرحة العيد كما الأطفال، لكنهم يقدّرون كل من يحاول التخفيف عنهم وعن أبنائهم".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
وأضافت: "نحن نشكر كل من يُدخل الفرح إلى قلوب الأطفال، لأن وضعهم النفسي مهم جدًا، لكن عيدنا الحقيقي هو عندما ننتصر ونعود إلى بلداتنا سالمين".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2026
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
من جهتها، قالت نظام مهدي، النازحة من بلدة "صديقين" في جنوب لبنان: "أكثر ما يتمناه النازحون هو أن يحل العيد المقبل في بلداتهم وبين عائلاتهم"، مشيرة إلى أن "النزوح فرّق أفراد الأسرة الواحدة بين مناطق عدة... اشتقنا لبلدتنا كثيرًا، والغصة الأكبر أن كل فرد من العائلة يعيش اليوم في مكان مختلف بسبب النزوح، وكل ما نريده أن يشعر أحد بمعاناتنا وأن نعود إلى بيوتنا".
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayبين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
1/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
2/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
3/3
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
بين برك المياه ووجع النزوح... أطفال الجنوب يحتفلون بالعيد في صيدا
وبين فرح الأطفال المؤقت ووجع الكبار المستمر، بدا العيد في مركز النزوح مساحة صغيرة للحياة وسط قسوة الحرب، ومحاولة إنسانية لحماية ما تبقى من طفولة أنهكتها الخسارات والانتظار الطويل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала