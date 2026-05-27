من الخروف إلى كيلو اللحم.. كيف غير الغلاء عادات عيد الأضحى في العالم العربي؟

سبوتنيك عربي

انعكست التوترات الحاصلة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران على كافة الأوضاع الاقتصادية، حتى أنها طالت... 27.05.2026, سبوتنيك عربي

ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار السلع والتضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية أسهم في ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة كبيرة، أدت إلى رفع التكلفة على بعض الأسر فيما لجأت بعض الأسر إلى شراء اللحوم بدلا من الأضحية.في مصر يقول يوسف البسومي نقيب الجزارين في مصر، إن ارتفاع الأسعار هذا العام أثر بشكل واضح على حركة التداول وشراء الأضاحي.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأضاحي سواء الأضاحي أو الماعز أو الأبقار، شهدت ارتفاعا بنسبة تصل إلى 7% عن العام الماضي، إذ وصلت أسعار بعض الخرفان إلى 15 ألف جنيه ( 300 دولار)، فيما وصل سعر الكيلو في "الأبقار الصاحية" إلى 210 جنيهات للكيلو.وأوضح أن ارتفاع الأسعار دفع العديد من الأسر لعدم شراء الأضحية، غير أن هذه النسبة غير معلومة، لكن حركة البيع خلال الأيام قبل العيد كانت أقل مما كانت عليه العام الماضي. ولفت إلى منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة أتاحت اللحوم بأسعار أقل من الشوادر ومحال الجزارة، الأمر الذي خفف الأعباء على المواطنين.وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بتكاليف الأعلاف والنقل والتضخم الذي طال العديد من السلع والمنتجات، وبالتالي انعكست على أسعار الأضحية، مما جعل المعروض أكثر من الطلب هذا العام.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأسر ذات الدخل المحدود باتت تواجه معادلة صعبة جعلت من الأضحية تتجاوز كونها مجرد شعيرة دينية لتصبح مؤشرا حقيقيا لاختبار القدرة الشرائية في ظل الظروف الحالية.وأوضح سامي أن أسعار الأضاحي سجلت ارتفاعا قويا خلال هذه السنة مقارنة بسنوات ما قبل التضخم، وأن متوسط سعر الأضحية انتقل من 2,000 درهم في سنة 2019 إلى 2,400 درهم في سنة 2023، وصولا إلى مستويات فاقت 3,000 درهم في عام 2026، وهو ما يرتبط أساسا بحجم الأضحية وسلالتها وجودتها.وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الارتفاع دفع المواطنين إلى اللجوء لآليات دفاعية لمواجهة الغلاء، تمثلت في تقليص حجم الأضحية، أو الشراء المشترك داخل العائلة الواحدة، أو تأجيل عملية الاقتناء إلى اللحظات الأخيرة، وصولا إلى الاقتراض أو استبدال الخروف بالماعز، أو حتى الاكتفاء بشراء اللحم فقط، مما يعكس تحولا جذريا في "اقتصاد الطقس الاجتماعي" للعيد لدى المغاربة.واستطرد سامي قائلا: "إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بثمن الخروف في حد ذاته فحسب، بل هي نتاج تداخل معقد بين تراجع دخل الأسر وارتفاع كلفة الإنتاج الناجم عن توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بالإضافة إلى تكاليف النقل والوساطة في الأسواق"، مؤكدا أن عيد الأضحى أصبح اليوم مرآة دقيقة تعكس واقع الأمن الغذائي الترابي ومستوى المعيشة.يقول صلاح ربيع الجعيدي، مربي مواشي من مصر، إن الارتفاع الذي طال أسعار الأضاحي هذا العام يرتبط بالأساس بارتفاع أسعار الأعلاف.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن نسبة الأرباح في الماشية سواء الخرفان أو الأبقار تراجعت بالنسبة للمربي، خاصة أن المواطن لم يعد بمقدوره تحمل كام نسبة الزيادة التي طالت الأعلاف والنقل وكافة المدخلات، كما أن المعروض أصبح أكثر من الطلب الأمر الذي انعكس على الأسعار النهائية، خاصة في الأيام الأخيرة قبل العيد.وفي الجزائر، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي: "إن مبادرة الدولة لاستيراد الأضاحي ستسمح للمواطنين باقتناء أضحية العيد رغم الارتفاع الكبير في أسعار المواشي المحلية"، في تصريحات صحفية.وفي ليبيا، تجاوزت فيه أسعار بعض الأضاحي الكبيرة حاجز 6 آلاف دينار ليبي (نحو 1115 دولارا)، بينما تبدأ أسعار الأضاحي الصغيرة من نحو 2000 دينار (نحو 372 دولارا)، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء.ويجمع الخبراء على أن التوترات في المنطقة أدت إلى نسب تضخم مرتفعة انعكست على شراء الأضحية في الكثير من الدول العربية والإسلامية.

محمد حميدة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg

