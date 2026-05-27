من الخروف إلى كيلو اللحم.. كيف غير الغلاء عادات عيد الأضحى في العالم العربي؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
إعلان نيروبي يقترح إنشاء لجنة عسكرية مشتركة لوقف إطلاق النار في السودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:49 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
روسيا حاضرة في نظام الاقتصاد العالمي... في لبنان: قبيل عيد الأضحى، ماذا عن الحركة السياحية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
11:03 GMT
27 د
روسيا والعالم العربي
مركز ثقافي عربي في روسيا لتعميق التقارب الحضاري و الثقافي
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
12:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تحولت إلى قضية رأي عام.. غضب عارم في مصر بعد منع رجال يرتدون "الجلابية" من دخول السينما
12:21 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: واشنطن في مأزق وهي تريد توقيع اتفاق مع طهران
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا يربط ترامب الاتفاق مع إيران باستئناف مسار التطبيع؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
08:30 GMT
30 د
من الملعب
من سيحكم العالم كروياً؟ كأس العالم 2026 يقترب
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:31 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
لبنان يمضي قُدُمًا في تنفيذ إصلاحٍ تاريخيّ لنظام التقاعد الاجتماعي وموسكو تستضيف مهرجانا عائليا ضخماً بمناسبة عيد الأضحى... ماذا عن الحضور الإسلامي في المجتمع الروسي؟
10:00 GMT
63 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
تشريعات مصرية جديدة.. هل تُحاصر "زواج القاصرات"
11:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
مصر تعليق قيود الإغلاق المبكر وتطلق مبادرة للاعتماد على الطاقة الشمسية
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
16:36 GMT
24 د
بلا قيود
خبير: زيلينسكي يستعيد رفات النازيين لأنه يرعى هذا الفكر
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
الحوار المهيكل في ليبيا.. بين وضع الحلول والإجماع
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
من الخروف إلى كيلو اللحم.. كيف غير الغلاء عادات عيد الأضحى في العالم العربي؟
انعكست التوترات الحاصلة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران على كافة الأوضاع الاقتصادية، حتى أنها طالت... 27.05.2026, سبوتنيك عربي
من الخروف إلى كيلو اللحم.. كيف غير الغلاء عادات عيد الأضحى في العالم العربي؟

انعكست التوترات الحاصلة في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران على كافة الأوضاع الاقتصادية، حتى أنها طالت "أضحية العيد"، إذ عزف الكثير من الأسر في المنطقة العربية عن شراء أضحية هذا العام.
ويرى خبراء أن ارتفاع أسعار السلع والتضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية أسهم في ارتفاع أسعار الأضاحي بنسبة كبيرة، أدت إلى رفع التكلفة على بعض الأسر فيما لجأت بعض الأسر إلى شراء اللحوم بدلا من الأضحية.
في مصر يقول يوسف البسومي نقيب الجزارين في مصر، إن ارتفاع الأسعار هذا العام أثر بشكل واضح على حركة التداول وشراء الأضاحي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الأضاحي سواء الأضاحي أو الماعز أو الأبقار، شهدت ارتفاعا بنسبة تصل إلى 7% عن العام الماضي، إذ وصلت أسعار بعض الخرفان إلى 15 ألف جنيه ( 300 دولار)، فيما وصل سعر الكيلو في "الأبقار الصاحية" إلى 210 جنيهات للكيلو.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار دفع العديد من الأسر لعدم شراء الأضحية، غير أن هذه النسبة غير معلومة، لكن حركة البيع خلال الأيام قبل العيد كانت أقل مما كانت عليه العام الماضي. ولفت إلى منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة أتاحت اللحوم بأسعار أقل من الشوادر ومحال الجزارة، الأمر الذي خفف الأعباء على المواطنين.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار مرتبط بتكاليف الأعلاف والنقل والتضخم الذي طال العديد من السلع والمنتجات، وبالتالي انعكست على أسعار الأضحية، مما جعل المعروض أكثر من الطلب هذا العام.

وفي المغرب، أكد الخبير الاقتصادي، أمين سامي، أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة أثرت بشكل ملموس على قرار ذبح أضحية العيد لدى الأسر المغربية، وإن كان هذا التأثير يتفاوت في حدته.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأسر ذات الدخل المحدود باتت تواجه معادلة صعبة جعلت من الأضحية تتجاوز كونها مجرد شعيرة دينية لتصبح مؤشرا حقيقيا لاختبار القدرة الشرائية في ظل الظروف الحالية.
وأوضح سامي أن أسعار الأضاحي سجلت ارتفاعا قويا خلال هذه السنة مقارنة بسنوات ما قبل التضخم، وأن متوسط سعر الأضحية انتقل من 2,000 درهم في سنة 2019 إلى 2,400 درهم في سنة 2023، وصولا إلى مستويات فاقت 3,000 درهم في عام 2026، وهو ما يرتبط أساسا بحجم الأضحية وسلالتها وجودتها.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن هذا الارتفاع دفع المواطنين إلى اللجوء لآليات دفاعية لمواجهة الغلاء، تمثلت في تقليص حجم الأضحية، أو الشراء المشترك داخل العائلة الواحدة، أو تأجيل عملية الاقتناء إلى اللحظات الأخيرة، وصولا إلى الاقتراض أو استبدال الخروف بالماعز، أو حتى الاكتفاء بشراء اللحم فقط، مما يعكس تحولا جذريا في "اقتصاد الطقس الاجتماعي" للعيد لدى المغاربة.
واستطرد سامي قائلا: "إن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بثمن الخروف في حد ذاته فحسب، بل هي نتاج تداخل معقد بين تراجع دخل الأسر وارتفاع كلفة الإنتاج الناجم عن توالي سنوات الجفاف وغلاء الأعلاف، بالإضافة إلى تكاليف النقل والوساطة في الأسواق"، مؤكدا أن عيد الأضحى أصبح اليوم مرآة دقيقة تعكس واقع الأمن الغذائي الترابي ومستوى المعيشة.

ويرى أن "الأسر بدأت تعيد تعريف هذه الشعيرة بمنطق اقتصادي براغماتي جديد، وهو ما يستوجب في نظره ضرورة الانتقال من التدبير الموسمي والمؤقت للأسعار، إلى وضع سياسة بنيوية ودائمة تهدف إلى حماية القطيع الوطني وتنظيم السوق بشكل يحمي المنتج والمستهلك على حد سواء".

يقول صلاح ربيع الجعيدي، مربي مواشي من مصر، إن الارتفاع الذي طال أسعار الأضاحي هذا العام يرتبط بالأساس بارتفاع أسعار الأعلاف.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن نسبة الأرباح في الماشية سواء الخرفان أو الأبقار تراجعت بالنسبة للمربي، خاصة أن المواطن لم يعد بمقدوره تحمل كام نسبة الزيادة التي طالت الأعلاف والنقل وكافة المدخلات، كما أن المعروض أصبح أكثر من الطلب الأمر الذي انعكس على الأسعار النهائية، خاصة في الأيام الأخيرة قبل العيد.
ولفت إلى أن العديد من الأسر لجأت إلى أن تتشارك في أضحية واحدة، متخلية بذلك عما اعتادت عليه بشراء كل أسرة لأضحية بمفردها.
وفي الجزائر، قال رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي: "إن مبادرة الدولة لاستيراد الأضاحي ستسمح للمواطنين باقتناء أضحية العيد رغم الارتفاع الكبير في أسعار المواشي المحلية"، في تصريحات صحفية.

وتراوحت أسعار الأضاحي بين 80 ألفا (نحو 595 دولارا) و120 ألف دينار جزائري (نحو 893 دولارا)، وهو ما يفوق أحيانا ضعف الأجرة الشهرية للمواطن متوسط الدخل، بينما تجاوزت أسعار الخراف الكبيرة حاجز 150 ألف دينار (نحو 1116 دولارا).

وفي ليبيا، تجاوزت فيه أسعار بعض الأضاحي الكبيرة حاجز 6 آلاف دينار ليبي (نحو 1115 دولارا)، بينما تبدأ أسعار الأضاحي الصغيرة من نحو 2000 دينار (نحو 372 دولارا)، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع معدلات التضخم وأسعار الغذاء.
ويجمع الخبراء على أن التوترات في المنطقة أدت إلى نسب تضخم مرتفعة انعكست على شراء الأضحية في الكثير من الدول العربية والإسلامية.
