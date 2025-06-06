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https://sarabic.ae/20250606/دولة-عربية-تطلق-حملة-ذكية-لاستعادة-جلود-الأضاحي-في-عيد-الأضحى-ما-السر-1101400431.html
دولة عربية تطلق "حملة ذكية" لاستعادة جلود الأضاحي في عيد الأضحى.. ما السر؟
دولة عربية تطلق "حملة ذكية" لاستعادة جلود الأضاحي في عيد الأضحى.. ما السر؟
سبوتنيك عربي
أطلقت سلطات دولة عربية، حملة لاستعادة جلود أضاحي عيد الأضحى، وذلك بغرض التوعية بقيمتها الاقتصادية كمادة أولية للصناعة، وجمعها في الأحياء عبر تطبيقات ذكية تسهل... 06.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-06T16:08+0000
2025-06-06T16:08+0000
مجتمع
الجزائر
الأخبار
منوعات
عيد الأضحى
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وكان مختصون في الجزائر طالبوا بضرورة الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لجلود الأضاحي، عبر جمعها بشكل منظم، وتوجيهها للمصانع المختصة بصناعة الجلود والألبسة، خاصة مع ذبح نحو 4 ملايين رأس خلال عيد الأضحى، مما يشكل كمية ضخمة من الجلود.واستجابة لذلك، أطلقت وزارة الصناعة الجزائرية تطبيقين رقميين ذكيين لتسهيل جمع جلود الأضاحي، من خلال تحديد مواقع التجميع وتيسير التبرع، ليكونا حلقة وصل فعالة بين المواطنين والمجمعين المعتمدين، وفقا لموقع الإذاعة الجزائرية.وفي السابق، كان الجزائريون يستخدمون جلود الأضاحي في صنع الزرابي والأفرشة، والديكورات المنزلية، بعد تمليحها وتجفيفها، إذ كانت قطعة الجلد جزءا لا يُستغنى عنه من الأضحية.لكن هذه العادة تلاشت تدريجيا، مع استبدال الديكورات القديمة بعصرية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة التخلص العشوائي من الجلود في كل عيد أضحى.وتحمل عملية جمع الجلود أهمية اقتصادية وبيئية معا، إذ توفر مادة أولية ذات قيمة عالية تُستخدم في صناعة الجلود والأحذية والمصنوعات الجلدية والنسيج، كما تسهم في تجنب طمر أو رمي نفايات عضوية ضارة.وتعتمد المؤسسة الجزائرية للجلود ومشتقاتها، التابعة للمجمع العمومي "جيتيكس"، المتخصص في صناعة النسيج والجلود، هذا العام على جمع كمية من الجلود تتجاوز ما جُمع خلال عيد الأضحى الماضي 2024، والذي تجاوز 500 ألف جلد، وفقً لتصريحات الرئيس المدير العام للمجمع، حميد بلخيري.وأشار بلخيري إلى توقيع عدة اتفاقيات مع مراكز الردم التقني في مختلف أنحاء الجزائر، لتنظيم سلسلة استعادة جلود الأضاحي بشكل أفضل.
https://sarabic.ae/20250313/دولة-عربية-تواجه-نقصا-حادا-في-أضاحي-العيد-بـ3-ملايين-رأس-فقط-1098638777.html
https://sarabic.ae/20250601/دولة-عربية-تتخذ-إجراءات-صارمة-لمنع-بيع-أغنام-عيد-الأضحى-بشكل-غير-قانوني-1101179381.html
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الجزائر, الأخبار, منوعات, عيد الأضحى
الجزائر, الأخبار, منوعات, عيد الأضحى

دولة عربية تطلق "حملة ذكية" لاستعادة جلود الأضاحي في عيد الأضحى.. ما السر؟

16:08 GMT 06.06.2025
© Sputnik . Mohammad Damour عيد الأضحى المبارك في سوريا
عيد الأضحى المبارك في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2025
عيد الأضحى المبارك في سوريا
© Sputnik . Mohammad Damour
تابعنا عبر
أطلقت سلطات دولة عربية، حملة لاستعادة جلود أضاحي عيد الأضحى، وذلك بغرض التوعية بقيمتها الاقتصادية كمادة أولية للصناعة، وجمعها في الأحياء عبر تطبيقات ذكية تسهل الوصول إليها.
وكان مختصون في الجزائر طالبوا بضرورة الاستفادة من القيمة الاقتصادية الكبيرة لجلود الأضاحي، عبر جمعها بشكل منظم، وتوجيهها للمصانع المختصة بصناعة الجلود والألبسة، خاصة مع ذبح نحو 4 ملايين رأس خلال عيد الأضحى، مما يشكل كمية ضخمة من الجلود.
واستجابة لذلك، أطلقت وزارة الصناعة الجزائرية تطبيقين رقميين ذكيين لتسهيل جمع جلود الأضاحي، من خلال تحديد مواقع التجميع وتيسير التبرع، ليكونا حلقة وصل فعالة بين المواطنين والمجمعين المعتمدين، وفقا لموقع الإذاعة الجزائرية.
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وفي السابق، كان الجزائريون يستخدمون جلود الأضاحي في صنع الزرابي والأفرشة، والديكورات المنزلية، بعد تمليحها وتجفيفها، إذ كانت قطعة الجلد جزءا لا يُستغنى عنه من الأضحية.
لكن هذه العادة تلاشت تدريجيا، مع استبدال الديكورات القديمة بعصرية، مما أدى إلى انتشار ظاهرة التخلص العشوائي من الجلود في كل عيد أضحى.
وتحمل عملية جمع الجلود أهمية اقتصادية وبيئية معا، إذ توفر مادة أولية ذات قيمة عالية تُستخدم في صناعة الجلود والأحذية والمصنوعات الجلدية والنسيج، كما تسهم في تجنب طمر أو رمي نفايات عضوية ضارة.
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وتعتمد المؤسسة الجزائرية للجلود ومشتقاتها، التابعة للمجمع العمومي "جيتيكس"، المتخصص في صناعة النسيج والجلود، هذا العام على جمع كمية من الجلود تتجاوز ما جُمع خلال عيد الأضحى الماضي 2024، والذي تجاوز 500 ألف جلد، وفقً لتصريحات الرئيس المدير العام للمجمع، حميد بلخيري.
وأشار بلخيري إلى توقيع عدة اتفاقيات مع مراكز الردم التقني في مختلف أنحاء الجزائر، لتنظيم سلسلة استعادة جلود الأضاحي بشكل أفضل.
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