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القوات الروسية تحرر بلدة ألكسييفكا في مقاطعة سومي
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https://sarabic.ae/20250601/دولة-عربية-تتخذ-إجراءات-صارمة-لمنع-بيع-أغنام-عيد-الأضحى-بشكل-غير-قانوني-1101179381.html
دولة عربية تتخذ إجراءات صارمة لمنع بيع أغنام عيد الأضحى
دولة عربية تتخذ إجراءات صارمة لمنع بيع أغنام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
شددت سلطات دولة عربية تعليماتها لمراقبة بيع الأضاحي والحد من تداولها خارج المسارات القانونية، مع تفعيل إجراءات صارمة تشمل تحرير محاضر وحجز المواشي المباعة... 01.06.2025, سبوتنيك عربي
2025-06-01T07:32+0000
2025-06-01T07:36+0000
عيد الأضحى
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ووجهت السلطات في جهة طنجة تطوان الحسيمة بالمغرب، تعليمات صارمة للباشوات والعمال لتشديد الرقابة ومنع بيع الأضاحي بشكل غير قانوني، وذلك للحد من مظاهر الذبح المرتبطة بعيد الأضحى.ووفق مصادر مطلعة، فقد ترأس والي الجهة يونس التازي، أمس السبت، اجتماعا مع المسؤولين المحليين، أمر خلاله بتحرير محاضر ومصادرة رؤوس الماشية، التي يتم ترويجها دون ترخيص، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.وشددت سلطات تطوان، بتنسيق مع الأمن والدرك، المراقبة على مداخل المدينة، حيث تُمنع الشاحنات المحمّلة بالخراف من الدخول إلا بتصريح رسمي للتوجه إلى المجازر.وكما اتخذت إجراءات مماثلة في العرائش، حيث سيُمنع تسويق الأضاحي في سوق "أولاد حميد" الشهير، مع مصادرة المواشي المخالفة وتحرير محاضر ضد المتورطين، وهي تعليمات جرى تعميمها على مختلف أقاليم الجهة، بحسب الصحيفة.وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد شاركوا في الآونة الأخيرة، مقطع فيديو، يزعم مداهمة العناصر الأمنية منازل السكان في المغرب لمصادرة الأغنام، ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو حتى الآن.وكان المغرب قد أصدر قرارا يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل، ولفتت سلطات البلاد إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من شهر مارس/ آذار 2025، حتى نهاية الشهر ذاته من عام 2026.ووجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب، دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات، والأقاليم والمقاطعات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فقد أعلنت الوزارتان أنه "لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز"، لافتة إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026".
https://sarabic.ae/20250525/مركز-الفلك-الدولي-يحدد-موعد-عيد-الأضحى-في-معظم-الدول-الإسلامية-1100953192.html
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عيد الأضحى , أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
عيد الأضحى , أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

دولة عربية تتخذ إجراءات صارمة لمنع بيع أغنام عيد الأضحى

07:32 GMT 01.06.2025 (تم التحديث: 07:36 GMT 01.06.2025)
© Photo / Unsplash/ Andrea Lightfootأغنام
أغنام - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2025
أغنام
© Photo / Unsplash/ Andrea Lightfoot
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شددت سلطات دولة عربية تعليماتها لمراقبة بيع الأضاحي والحد من تداولها خارج المسارات القانونية، مع تفعيل إجراءات صارمة تشمل تحرير محاضر وحجز المواشي المباعة خلافا للتعليمات، وسط استنفار أمني وإداري غير مسبوق قبيل عيد الأضحى.
ووجهت السلطات في جهة طنجة تطوان الحسيمة بالمغرب، تعليمات صارمة للباشوات والعمال لتشديد الرقابة ومنع بيع الأضاحي بشكل غير قانوني، وذلك للحد من مظاهر الذبح المرتبطة بعيد الأضحى.
ووفق مصادر مطلعة، فقد ترأس والي الجهة يونس التازي، أمس السبت، اجتماعا مع المسؤولين المحليين، أمر خلاله بتحرير محاضر ومصادرة رؤوس الماشية، التي يتم ترويجها دون ترخيص، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.
وشددت سلطات تطوان، بتنسيق مع الأمن والدرك، المراقبة على مداخل المدينة، حيث تُمنع الشاحنات المحمّلة بالخراف من الدخول إلا بتصريح رسمي للتوجه إلى المجازر.
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وكما اتخذت إجراءات مماثلة في العرائش، حيث سيُمنع تسويق الأضاحي في سوق "أولاد حميد" الشهير، مع مصادرة المواشي المخالفة وتحرير محاضر ضد المتورطين، وهي تعليمات جرى تعميمها على مختلف أقاليم الجهة، بحسب الصحيفة.
وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد شاركوا في الآونة الأخيرة، مقطع فيديو، يزعم مداهمة العناصر الأمنية منازل السكان في المغرب لمصادرة الأغنام، ولم يتسن التأكد من صحة الفيديو حتى الآن.
وكان المغرب قد أصدر قرارا يقضي بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز لعام كامل، ولفتت سلطات البلاد إلى أن هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من شهر مارس/ آذار 2025، حتى نهاية الشهر ذاته من عام 2026.
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ووجّهت كل من وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية في المغرب، دورية مشتركة إلى الولاة على الجهات، والأقاليم والمقاطعات، والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، تعلن فيها منع ذبح إناث الأغنام والماعز.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، فقد أعلنت الوزارتان أنه "لتدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع وتحسين تدابير إعادة تكوين القطيع الوطني من الأغنام والماعز، قررت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الداخلية منع ذبح إناث الأغنام والماعز"، لافتة إلى أن "هذا القرار يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ توقيع الدورية (19 مارس 2025) إلى غاية نهاية مارس 2026".
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