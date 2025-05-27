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خبير: اعتراف بعض الدول بفلسطين ليس كافيا
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https://sarabic.ae/20250527/السعودية-تعلن-موعد-الوقوف-في-عرفة-وأول-أيام-عيد-الأضحى-1101033683.html
السعودية تعلن موعد الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى
السعودية تعلن موعد الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن "غدًا الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار 2025 هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 الهجري. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
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ووفقا للمحكمة، فإن "يوم وقفة عرفة سيكون الخميس 5 يونيو/ حزيران 2025، ويليه عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2025"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأكدت المحكمة أن لجان الترائي تمكنت من رؤية الهلال بالعين المجردة في عدد من مواقع الرصد الفلكي، خاصة في مناطق تمير وسدير والطائف، وبذلك يكون هذا اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر ذي القعدة للعام 1446هـجري.وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، "وصول أكثر من مليون حاج حتى الآن"، مؤكدة اكتمال جميع الاستعدادات لموسم هذا العام.وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1.102.469) حاجا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الإثنين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الثلاثة بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
https://sarabic.ae/20250424/السعودية-تطلق-تحذيرا-إلى-الراغبين-في-أداء-مناسك-الحج-هذا-العام-1099871401.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي

السعودية تعلن موعد الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى

16:40 GMT 27.05.2025
© Photo / Unsplash/ Izuddin Helmi Adnanالحج والعمرة، مكة، المملكة العربية السعودية
الحج والعمرة، مكة، المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.05.2025
© Photo / Unsplash/ Izuddin Helmi Adnan
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أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن "غدًا الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار 2025 هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 الهجري.
ووفقا للمحكمة، فإن "يوم وقفة عرفة سيكون الخميس 5 يونيو/ حزيران 2025، ويليه عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2025"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.
وأكدت المحكمة أن لجان الترائي تمكنت من رؤية الهلال بالعين المجردة في عدد من مواقع الرصد الفلكي، خاصة في مناطق تمير وسدير والطائف، وبذلك يكون هذا اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر ذي القعدة للعام 1446هـجري.
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
السعودية تطلق تحذيرا إلى الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام
24 أبريل, 21:40 GMT
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، "وصول أكثر من مليون حاج حتى الآن"، مؤكدة اكتمال جميع الاستعدادات لموسم هذا العام.
وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1.102.469) حاجا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الإثنين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الثلاثة بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
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