https://sarabic.ae/20250527/السعودية-تعلن-موعد-الوقوف-في-عرفة-وأول-أيام-عيد-الأضحى-1101033683.html
السعودية تعلن موعد الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى
السعودية تعلن موعد الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى
سبوتنيك عربي
أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن "غدًا الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار 2025 هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 الهجري. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T16:40+0000
2025-05-27T16:40+0000
2025-05-27T16:40+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار الحج
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097549319_0:803:1123:1435_1920x0_80_0_0_d7e897e567b2a7ab7c35e31468c15bd3.jpg
ووفقا للمحكمة، فإن "يوم وقفة عرفة سيكون الخميس 5 يونيو/ حزيران 2025، ويليه عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2025"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأكدت المحكمة أن لجان الترائي تمكنت من رؤية الهلال بالعين المجردة في عدد من مواقع الرصد الفلكي، خاصة في مناطق تمير وسدير والطائف، وبذلك يكون هذا اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر ذي القعدة للعام 1446هـجري.وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، "وصول أكثر من مليون حاج حتى الآن"، مؤكدة اكتمال جميع الاستعدادات لموسم هذا العام.وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1.102.469) حاجا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الإثنين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الثلاثة بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
https://sarabic.ae/20250424/السعودية-تطلق-تحذيرا-إلى-الراغبين-في-أداء-مناسك-الحج-هذا-العام-1099871401.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097549319_0:698:1123:1540_1920x0_80_0_0_5ae49752d0f0cd56766ae48d7672d0ad.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تعلن موعد الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى
أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن "غدًا الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار 2025 هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 الهجري.
ووفقا للمحكمة، فإن "يوم وقفة عرفة سيكون الخميس 5 يونيو/ حزيران 2025، ويليه عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2025"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.
وأكدت المحكمة أن لجان الترائي تمكنت من رؤية الهلال بالعين المجردة في عدد من مواقع الرصد الفلكي، خاصة في مناطق تمير وسدير والطائف، وبذلك يكون هذا اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر ذي القعدة للعام 1446هـجري.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، "وصول أكثر من مليون حاج
حتى الآن"، مؤكدة اكتمال جميع الاستعدادات لموسم هذا العام.
وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1.102.469) حاجا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الإثنين"، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء السعودية "واس".
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الثلاثة بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.