https://sarabic.ae/20250527/السعودية-تعلن-موعد-الوقوف-في-عرفة-وأول-أيام-عيد-الأضحى-1101033683.html

السعودية تعلن موعد الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى

السعودية تعلن موعد الوقوف في عرفة وأول أيام عيد الأضحى

سبوتنيك عربي

أعلنت المحكمة العليا في السعودية، أن "غدًا الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار 2025 هو غرة شهر ذو الحجة لعام 1446 الهجري. 27.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-27T16:40+0000

2025-05-27T16:40+0000

2025-05-27T16:40+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار الحج

أخبار العالم الآن

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/06/1097549319_0:803:1123:1435_1920x0_80_0_0_d7e897e567b2a7ab7c35e31468c15bd3.jpg

ووفقا للمحكمة، فإن "يوم وقفة عرفة سيكون الخميس 5 يونيو/ حزيران 2025، ويليه عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو/ حزيران 2025"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وأكدت المحكمة أن لجان الترائي تمكنت من رؤية الهلال بالعين المجردة في عدد من مواقع الرصد الفلكي، خاصة في مناطق تمير وسدير والطائف، وبذلك يكون هذا اليوم الثلاثاء آخر أيام شهر ذي القعدة للعام 1446هـجري.وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق اليوم، "وصول أكثر من مليون حاج حتى الآن"، مؤكدة اكتمال جميع الاستعدادات لموسم هذا العام.وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1.102.469) حاجا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الإثنين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الثلاثة بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

https://sarabic.ae/20250424/السعودية-تطلق-تحذيرا-إلى-الراغبين-في-أداء-مناسك-الحج-هذا-العام-1099871401.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, أخبار العالم الآن, العالم العربي