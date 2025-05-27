https://sarabic.ae/20250527/السعودية-تكشف-عدد-الحجاج-الذين-وصلوا-من-الخارج-1101028870.html
السعودية تكشف عدد الحجاج الذين وصلوا من الخارج
السعودية تكشف عدد الحجاج الذين وصلوا من الخارج
سبوتنيك عربي
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، "وصول أكثر من مليون حاج حتى الآن"، مؤكدة اكتمال جميع الاستعدادات لموسم هذا العام. 27.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-27T14:39+0000
2025-05-27T14:39+0000
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وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1.102.469) حاجا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الإثنين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الثلاثة بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.وحذرت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق، من إيواء المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة (غير المخصصة للحج) بجميع أنواعها أو التستر عليهم داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.وحددت الوزارة الفترة من الأول من شهر ذي القعدة (29 أبريل/ نيسان الماضي) وحتى نهاية الـ 14 من ذي الحجة (10 يونيو/ حزيران المقبل) لتكون فترة يحظر فيها وجود جميع حاملي التأشيرات (غير المخصصة للحج) في الأماكن المقدسة الخاصة بالحج.وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار)، مشيرة إلى أن العقوبة يتم مضاعفتها بحسب عدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم.كما أشارت الوزارة إلى أن العقوبة تشمل التستر على المخالفين أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم للبقاء في نطاق المشاعر أو مدينة مكة.
https://sarabic.ae/20250525/مركز-الفلك-الدولي-يحدد-موعد-عيد-الأضحى-في-معظم-الدول-الإسلامية-1100953192.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية تكشف عدد الحجاج الذين وصلوا من الخارج
14:39 GMT 27.05.2025 (تم التحديث: 14:40 GMT 27.05.2025)
أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، "وصول أكثر من مليون حاج حتى الآن"، مؤكدة اكتمال جميع الاستعدادات لموسم هذا العام.
وقالت المديرية العامة للجوازات في المملكة، إن "إجمالي ضيوف الرحمن القادمين من الخارج عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، بلغ (1.102.469) حاجا، وذلك حتى نهاية يوم أمس الإثنين"، حسبما ذكرت وكالة
الأنباء السعودية "واس".
وأكدت المديرية تسخير إمكاناتها كافة، لتسهيل إجراءات دخول الحجاج، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الثلاثة بأحدث الأجهزة التقنية التي يعمل عليها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.
وحذرت وزارة الداخلية السعودية، في وقت سابق، من إيواء المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة
(غير المخصصة للحج) بجميع أنواعها أو التستر عليهم داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وحددت الوزارة الفترة من الأول من شهر ذي القعدة (29 أبريل/ نيسان الماضي) وحتى نهاية الـ 14 من ذي الحجة (10 يونيو/ حزيران المقبل) لتكون فترة يحظر فيها وجود جميع حاملي التأشيرات
(غير المخصصة للحج) في الأماكن المقدسة الخاصة بالحج.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار)، مشيرة إلى أن العقوبة يتم مضاعفتها بحسب عدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم.
كما أشارت الوزارة إلى أن العقوبة تشمل التستر على المخالفين
أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم للبقاء في نطاق المشاعر أو مدينة مكة.