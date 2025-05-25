https://sarabic.ae/20250525/الداخلية-السعودية-توضح-عقوبة-إيواء-المخالفين-خلال-موسم-الحج-1100961502.html
الداخلية السعودية توضح عقوبة إيواء المخالفين خلال موسم الحج
الداخلية السعودية توضح عقوبة إيواء المخالفين خلال موسم الحج
سبوتنيك عربي
حذرت وزارة الداخلية السعودية من إيواء المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة (غير المخصصة للحج) بجميع أنواعها أو التستر عليهم داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر... 25.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-25T18:45+0000
2025-05-25T18:45+0000
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وحددت الوزارة الفترة من الأول من شهر ذي القعدة (29 أبريل/ نيسان الماضي) وحتى نهاية الـ 14 من ذي الحجة (10 يونيو/ حزيران المقبل) لتكون فترة يحظر فيها وجود جميع حاملي التأشيرات (غير المخصصة للحج) في الأماكن المقدسة الخاصة بالحج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار)، مشيرة إلى أن العقوبة يتم مضاعفتها بحسب عدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم.كما أشارت الوزارة إلى أن العقوبة تشمل التستر على المخالفين أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم للبقاء في نطاق المشاعر أو مدينة مكة.وأوضحت أن الأماكن المحظورة تشمل جميع مرافق السكن، مثل الفنادق والشقق المفروشة والمساكن الخاصة ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها.وأكدت الداخلية السعودية أن الإجراءات التي أعلنت عنها تهدف إلى "الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك في أجواء يسودها النظام والطمأنينة".ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، مؤكدة أن التعاون مع الجهات الأمنية يسهم في إنجاح موسم الحج.
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكة
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, مكة
الداخلية السعودية توضح عقوبة إيواء المخالفين خلال موسم الحج
حذرت وزارة الداخلية السعودية من إيواء المخالفين من حاملي تأشيرات الزيارة (غير المخصصة للحج) بجميع أنواعها أو التستر عليهم داخل مدينة مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال موسم الحج.
وحددت الوزارة الفترة من الأول من شهر ذي القعدة (29 أبريل/ نيسان الماضي) وحتى نهاية الـ 14 من ذي الحجة (10 يونيو/ حزيران المقبل) لتكون فترة يحظر فيها وجود جميع حاملي التأشيرات
(غير المخصصة للحج) في الأماكن المقدسة الخاصة بالحج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأحد.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال (نحو 27 ألف دولار)، مشيرة إلى أن العقوبة يتم مضاعفتها بحسب عدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم.
كما أشارت الوزارة إلى أن العقوبة تشمل التستر على المخالفين
أو تقديم أي نوع من المساعدة لهم للبقاء في نطاق المشاعر أو مدينة مكة.
وأوضحت أن الأماكن المحظورة تشمل جميع مرافق السكن، مثل الفنادق والشقق المفروشة والمساكن الخاصة ودور الإيواء ومواقع إسكان الحجاج وغيرها.
وأكدت الداخلية السعودية
أن الإجراءات التي أعلنت عنها تهدف إلى "الحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وتسهيل أدائهم للمناسك في أجواء يسودها النظام والطمأنينة".
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التهاون في الإبلاغ عن المخالفين عبر الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقم (999) في باقي مناطق المملكة، مؤكدة أن التعاون مع الجهات الأمنية يسهم في إنجاح موسم الحج.