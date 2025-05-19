https://sarabic.ae/20250519/السعودية-الملك-سلمان-يأمر-باستضافة-1000-فلسطيني-لأداء-مناسك-الحج-على-نفقته-الخاصة-1100725634.html

ملك السعودية يستضيف 1000 فلسطيني لأداء الحج على نفقته الخاصة

ملك السعودية يستضيف 1000 فلسطيني لأداء الحج على نفقته الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام سعودية، بإصدار الملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا بـ"استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء... 19.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-19T09:22+0000

2025-05-19T09:22+0000

2025-05-19T09:27+0000

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وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن استضافة الحجاج الفلسطينيين ستكون على نفقة الملك الخاصة ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين"، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، إن "الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستحقان الشكر على هذه المبادرة الكريمة، التي تعبر عن اهتمام القيادة السعودية بالشعب الفلسطيني وحرصها على دعم قضاياه وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية بين الشعوب".وتابع: "الوزارة شرعت فور صدور التوجيه بوضع خطة شاملة تهدف لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين في جميع مراحل الحج".وتشمل الخطة توفير التسهيلات منذ مغادرة الحجاج لأراضيهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك إلى جانب تأمين الإقامة والتنقلات والخدمات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة متكاملة تضمن أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية ميسرة وآمنة.وأشار وزير الشؤون الإسلامية السعودي إلى أن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، منذ انطلاقه في عام 1417 هجري، (التي توافق 1996 ميلادي) استضاف أكثر من 64 ألف حاج من مختلف الدول، مما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز مكانتها كقبلة للعالم الإسلامي".

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