https://sarabic.ae/20250519/السعودية-الملك-سلمان-يأمر-باستضافة-1000-فلسطيني-لأداء-مناسك-الحج-على-نفقته-الخاصة-1100725634.html
ملك السعودية يستضيف 1000 فلسطيني لأداء الحج على نفقته الخاصة
ملك السعودية يستضيف 1000 فلسطيني لأداء الحج على نفقته الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام سعودية، بإصدار الملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا بـ"استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء... 19.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-19T09:22+0000
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وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن استضافة الحجاج الفلسطينيين ستكون على نفقة الملك الخاصة ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين"، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، إن "الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستحقان الشكر على هذه المبادرة الكريمة، التي تعبر عن اهتمام القيادة السعودية بالشعب الفلسطيني وحرصها على دعم قضاياه وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية بين الشعوب".وتابع: "الوزارة شرعت فور صدور التوجيه بوضع خطة شاملة تهدف لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين في جميع مراحل الحج".وتشمل الخطة توفير التسهيلات منذ مغادرة الحجاج لأراضيهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك إلى جانب تأمين الإقامة والتنقلات والخدمات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة متكاملة تضمن أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية ميسرة وآمنة.وأشار وزير الشؤون الإسلامية السعودي إلى أن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، منذ انطلاقه في عام 1417 هجري، (التي توافق 1996 ميلادي) استضاف أكثر من 64 ألف حاج من مختلف الدول، مما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز مكانتها كقبلة للعالم الإسلامي".
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أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم
ملك السعودية يستضيف 1000 فلسطيني لأداء الحج على نفقته الخاصة
09:22 GMT 19.05.2025 (تم التحديث: 09:27 GMT 19.05.2025)
أفادت وسائل إعلام سعودية، بإصدار الملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمرًا بـ"استضافة ألف حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لأداء مناسك الحج لهذا العام".
وذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن استضافة الحجاج
الفلسطينيين ستكون على نفقة الملك الخاصة ضمن برنامج "ضيوف خادم الحرمين الشريفين"، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
وقال وزير الشؤون الإسلامية السعودي الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، إن "الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يستحقان الشكر على هذه المبادرة الكريمة، التي تعبر عن اهتمام القيادة السعودية
بالشعب الفلسطيني وحرصها على دعم قضاياه وتعزيز روابط الأخوة الإسلامية بين الشعوب".
ولفت إلى أن هذه الاستضافة تأتي امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه المملكة للفلسطينيين، خاصة فيما يتعلق بتيسير أدائهم لمناسك الحج.
وتابع: "الوزارة شرعت فور صدور التوجيه بوضع خطة شاملة تهدف لتقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين في جميع مراحل الحج".
وتشمل الخطة توفير التسهيلات منذ مغادرة الحجاج لأراضيهم وحتى عودتهم بعد أداء المناسك
إلى جانب تأمين الإقامة والتنقلات والخدمات الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة ضمن منظومة متكاملة تضمن أداء مناسك الحج في أجواء إيمانية ميسرة وآمنة.
وأشار وزير الشؤون الإسلامية السعودي إلى أن "برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين، منذ انطلاقه في عام 1417 هجري، (التي توافق 1996 ميلادي) استضاف أكثر من 64 ألف حاج من مختلف الدول، مما يعكس الدور الريادي للمملكة في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز مكانتها كقبلة للعالم الإسلامي".