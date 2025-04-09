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تحذيرات شديدة من السعودية للراغبين في الحج هذا العام
تحذيرات شديدة من السعودية للراغبين في الحج هذا العام
سبوتنيك عربي
تسببت المخالفات التي رصدتها السلطات السعودية خلال موسم الحج الماضي، في اتخاذ الرياض إجراءات مشددة لمنع تكرارها خلال موسم الحج المقبل. 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T06:45+0000
2025-04-09T06:45+0000
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وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ "القنوات غير الرسمية"، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.وقالت الوزارة إن أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على "تأشيرة الحج" التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة.كما لفت إلى أن الحصول على التأشيرة يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة "نسك حج"، التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة. وأكدت وزارة الحج السعودية وجود قناتين رسميتان لحجز الباقات الخاصة بحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الأجانب، وهما "المسار الإلكتروني" في موقع الوزارة الرسمي (https://masar.nusuk.sa) و"تطبيق نسك".وقالت الوزارة إن أي عروض عبر القنوات غير الرسمية هي عروض مضللة وليس لها أي علاقة بالوزارة أو الجهات الرسمية المختصة بالحج، مشددة على ضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالحج مع تجنب الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو عروض الحج الوهمية.ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الحج السعودية أتاحت استقبال الاستفسارات والبلاغات بعدة لغات على مدار الساعة عبر مركز "العناية بضيوف الرحمن" على الرقم الموحد: 1966 (من داخل المملكة)، والرقم الدولي: +966920002814 (من خارج المملكة)، كما خصصت عنوان بريد إلكتروني لذات الغرض وهو (care@haj.gov.sa)، مشيرة إلى أن كل تلك الوسائل هدفها خدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل أداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة. وشددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في المملكة، كما طالبت حذرت الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة من عدم إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 14 فبراير/ شباط 2025، كموعد نهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، وأكدت ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.
https://sarabic.ae/20250114/افتتاح-مؤتمر-ومعرض-الحج-2025-بنسخته-الرابعة-في-جدة-1096781780.html
https://sarabic.ae/20250120/السعودية-تعلن-الموعد-النهائي-لتعاقدات-مكاتب-شؤون-الحج-حول-العالم-1096951405.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم

تحذيرات شديدة من السعودية للراغبين في الحج هذا العام

06:45 GMT 09.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributorالحرم المكي
الحرم المكي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.04.2025
© Getty Images / Anadolu / Contributor
تابعنا عبر
تسببت المخالفات التي رصدتها السلطات السعودية خلال موسم الحج الماضي، في اتخاذ الرياض إجراءات مشددة لمنع تكرارها خلال موسم الحج المقبل.
وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ "القنوات غير الرسمية"، حسبما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.
مدينة جدة، السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2025
افتتاح مؤتمر ومعرض "الحج 2025" بنسخته الرابعة في جدة
14 يناير, 13:06 GMT
وقالت الوزارة إن أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على "تأشيرة الحج" التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة.
كما لفت إلى أن الحصول على التأشيرة يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة "نسك حج"، التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة.
وأكدت وزارة الحج السعودية وجود قناتين رسميتان لحجز الباقات الخاصة بحجاج الداخل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة من الأجانب، وهما "المسار الإلكتروني" في موقع الوزارة الرسمي (https://masar.nusuk.sa) و"تطبيق نسك".
وقالت الوزارة إن أي عروض عبر القنوات غير الرسمية هي عروض مضللة وليس لها أي علاقة بالوزارة أو الجهات الرسمية المختصة بالحج، مشددة على ضرورة تحري الدقة فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة بالحج مع تجنب الانسياق وراء الإعلانات الزائفة أو عروض الحج الوهمية.
يقوم حاجان مكفوفان بأداء فريضة الحج بمساعدة مرشدهما خارج المسجد الحرام أثناء أداء فريضة الحج السنوية في مكة، المملكة العربية السعودية، 13 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
السعودية تعلن الموعد النهائي لتعاقدات مكاتب شؤون الحج حول العالم
20 يناير, 02:24 GMT
ولفتت الصحيفة إلى أن وزارة الحج السعودية أتاحت استقبال الاستفسارات والبلاغات بعدة لغات على مدار الساعة عبر مركز "العناية بضيوف الرحمن" على الرقم الموحد: 1966 (من داخل المملكة)، والرقم الدولي: +966920002814 (من خارج المملكة)، كما خصصت عنوان بريد إلكتروني لذات الغرض وهو (care@haj.gov.sa)، مشيرة إلى أن كل تلك الوسائل هدفها خدمة ضيوف الرحمن وتيسير سبل أداء مناسك حجهم بكل يسر وطمأنينة.
وشددت وزارة الداخلية السعودية على أهمية التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة في المملكة، كما طالبت حذرت الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الحج والعمرة من عدم إبلاغ الجهات المختصة عن أي حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة لإقامته.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 14 فبراير/ شباط 2025، كموعد نهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، وأكدت ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.
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