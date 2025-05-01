https://sarabic.ae/20250501/أبرزها-منع-الدخول-للسعودية-10-أعوام-قرارات-صارمة-بشأن-الحج-1100062527.html
أبرزها منع الدخول للسعودية 10 أعوام... قرارات صارمة بشأن الحج
أبرزها منع الدخول للسعودية 10 أعوام... قرارات صارمة بشأن الحج
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، فرض غرامة تصل إلى 20,000 ريال سعودي، بحق كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح. 01.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-01T05:31+0000
2025-05-01T05:31+0000
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وأوضحت الداخلية السعودية، في يبان لها، أن "المخالفة تضمنت أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما داخل النطاق الجغرافي".ولفتت إلى أن "النطاق الجغرافي يشمل مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، فضلاً عن مراكز الضبط الأمني المؤقتة، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني".وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا، في وقت سابق، حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ "القنوات غير الرسمية".كما لفتت إلى أن الحصول على التأشيرة يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة "نسك حج"، التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة.يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 14 فبراير/ شباط 2025، كموعد نهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، وأكدت ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.
https://sarabic.ae/20250120/السعودية-تعلن-الموعد-النهائي-لتعاقدات-مكاتب-شؤون-الحج-حول-العالم-1096951405.html
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أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار الحج, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم
أبرزها منع الدخول للسعودية 10 أعوام... قرارات صارمة بشأن الحج
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، فرض غرامة تصل إلى 20,000 ريال سعودي، بحق كل من يضبط مؤدياً أو محاولاً أداء الحج دون تصريح.
وأوضحت الداخلية السعودية، في يبان لها
، أن "المخالفة تضمنت أيضاً حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو من يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما داخل النطاق الجغرافي".
ولفتت إلى أن "النطاق الجغرافي يشمل مدينة مكة المكرمة ومداخلها الرسمية وغير الرسمية، المنطقة المركزية، المشاعر المقدسة، محطة قطار الحرمين بالرصيفة، فضلاً عن مراكز الضبط الأمني المؤقتة، ومراكز الفرز، ومراكز الضبط الأمني".
وأضاف البيان، أن "المتسللين للحج سواءً من المقيمين، والمتخلفين لبلادهم، سيتم ترحيلهم ومنعهم من دخول المملكة 10 سنوات".
وأصدرت وزارة الحج والعمرة
السعودية بيانا، في وقت سابق، حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ "القنوات غير الرسمية".
وقالت الوزارة إن أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على "تأشيرة الحج" التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة.
كما لفتت إلى أن الحصول على التأشيرة يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة "نسك حج"، التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 14 فبراير/ شباط 2025، كموعد نهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات
الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، وأكدت ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.