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https://sarabic.ae/20250424/السعودية-تطلق-تحذيرا-إلى-الراغبين-في-أداء-مناسك-الحج-هذا-العام-1099871401.html
السعودية تطلق تحذيرا إلى الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام
السعودية تطلق تحذيرا إلى الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام
سبوتنيك عربي
وجهت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر رسالة للجزائريين والمقيمين في البلاد من الجنسيات الأخرى، حذرتهم فيها مما وصفته بـ "حملات الحج الوهمية". 24.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-24T21:40+0000
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وقالت السفارة إن تلك الحملات التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقدم عروضا بأسعار مغرية لجذب الناس إليها، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الخميس.وتابعت: "من يتبع تلك الحملات سيكون ضحية لها"، مشيرة إلى أن أداء فريضة الحج لا يتم إلا بتأشيرة حج صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة مباشرة".وتسببت المخالفات التي رصدتها السلطات السعودية خلال موسم الحج الماضي، في اتخاذ الرياض إجراءات مشددة لمنع تكرارها خلال موسم الحج المقبل.وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا، في وقت سابق، حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ "القنوات غير الرسمية".وقالت الوزارة إن أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على "تأشيرة الحج" التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة.كما لفت إلى أن الحصول على التأشيرة يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة "نسك حج"، التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة.يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 14 فبراير/ شباط 2025، كموعد نهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، وأكدت ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.
https://sarabic.ae/20250409/تحذيرات-شديدة-من-السعودية-للراغبين-في-الحج-هذا-العام-1099361435.html
https://sarabic.ae/20250419/شرط-جديد-للحج-هذا-العام-السعودية-تعلن-وتوضح-التفاصيل-1099696476.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

السعودية تطلق تحذيرا إلى الراغبين في أداء مناسك الحج هذا العام

21:40 GMT 24.04.2025
© AP Photo / Rafiq Maqboolحجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024.
حجاج مسلمون يطوفون حول الكعبة، المبنى المكعب في المسجد الحرام، خلال موسم الحج السنوي في مكة، المملكة العربية السعودية، 11 يونيو 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2025
© AP Photo / Rafiq Maqbool
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وجهت سفارة المملكة العربية السعودية بالجزائر رسالة للجزائريين والمقيمين في البلاد من الجنسيات الأخرى، حذرتهم فيها مما وصفته بـ "حملات الحج الوهمية".
وقالت السفارة إن تلك الحملات التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تقدم عروضا بأسعار مغرية لجذب الناس إليها، حسبما ذكرت صحيفة "الشروق" الجزائرية اليوم الخميس.
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وتابعت: "من يتبع تلك الحملات سيكون ضحية لها"، مشيرة إلى أن أداء فريضة الحج لا يتم إلا بتأشيرة حج صادرة عن الديوان الوطني للحج والعمرة أو سفارة المملكة مباشرة".
وتسببت المخالفات التي رصدتها السلطات السعودية خلال موسم الحج الماضي، في اتخاذ الرياض إجراءات مشددة لمنع تكرارها خلال موسم الحج المقبل.
وأصدرت وزارة الحج والعمرة السعودية بيانا، في وقت سابق، حذرت فيه الراغبين في أداء مناسك الحج من التعامل مع ما وصفته بـ "القنوات غير الرسمية".
وقالت الوزارة إن أداء فريضة الحج يجب أن يكون وفقا للقوانين التي تقتضي الحصول على "تأشيرة الحج" التي تصدرها الجهات المختصة في المملكة.
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كما لفت إلى أن الحصول على التأشيرة يجب أن يتم بالتنسيق مع مكاتب الحج المنتشرة في 80 دولة حول العالم، أو عبر منصة "نسك حج"، التي يمكن لمواطني 126 دولة استخدامها للحجز المباشر عبر المنصة.
يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت 14 فبراير/ شباط 2025، كموعد نهائي لإنهاء تعاقدات مكاتب شؤون الحج في مختلف الدول على الخدمات الخاصة بحجاجها لموسم حج هذا العام"، وأكدت ضرورة إتمام هذه التعاقدات عبر منصة "نسك مسار" المخصصة لحجاج الخارج.
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