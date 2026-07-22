حرائق الغابات تضرب شمال تونس وسط موجة حر قياسية ودرجات حرارة تلامس 49 مئوية

واندلعت الحرائق في مناطق جبل الناظور والحماري بمعتمدية رفراف من محافظة بنزرت، حيث تعمل فرق الإطفاء على تطويق النيران والحد من انتشارها وسط ظروف مناخية صعبة بفعل ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح.وقال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، المقدم خليل المشري، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، إن حرائق أخرى اندلعت بشكل متزامن في محافظة كاب نيقرو بباجة، ومحافظة نابل شمالي تونس.وأوضح المشري أن هبوب رياح "الشهيلي" القوية ساهم في سرعة انتشار النيران في عدد من المناطق، بينها بئر بورقبة وبوعرقوب وقرمبالية، ما استدعى تعزيز التدخلات الميدانية.وتشهد تونس منذ أكثر من أسبوع موجة حر قياسية، سجلت خلالها درجات الحرارة نحو 49 درجة مئوية في بعض المناطق، وسط ضغوط إضافية بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه في عدد من المحافظات.وتواصل السلطات التونسية متابعة الوضع الميداني، في وقت تكثف فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى مناطق جديدة.
تواصل فرق الحماية المدنية التونسية، بالتعاون مع أعوان الغابات ومروحيات تابعة للجيش الوطني، جهودها للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق شمال البلاد، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها تونس منذ أيام.
واندلعت الحرائق في مناطق جبل الناظور والحماري بمعتمدية رفراف من محافظة بنزرت، حيث تعمل فرق الإطفاء على تطويق النيران والحد من انتشارها وسط ظروف مناخية صعبة بفعل ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح.
وقال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، المقدم خليل المشري، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، إن حرائق أخرى اندلعت بشكل متزامن في محافظة كاب نيقرو بباجة، ومحافظة نابل شمالي تونس.