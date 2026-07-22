حرائق الغابات تضرب شمال تونس وسط موجة حر قياسية ودرجات حرارة تلامس 49 مئوية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
الحدث من سبوتنيك
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260722/حرائق-الغابات-تضرب-شمال-تونس-وسط-موجة-حر-قياسية-ودرجات-حرارة-تلامس-49-مئوية-1115396143.html
حرائق الغابات تضرب شمال تونس وسط موجة حر قياسية ودرجات حرارة تلامس 49 مئوية
حرائق الغابات تضرب شمال تونس وسط موجة حر قياسية ودرجات حرارة تلامس 49 مئوية
سبوتنيك عربي
تواصل فرق الحماية المدنية التونسية، بالتعاون مع أعوان الغابات ومروحيات تابعة للجيش الوطني، جهودها للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق شمال... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T08:59+0000
2026-07-22T08:59+0000
تونس
أخبار تونس اليوم
حصري
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115395684_54:0:1026:547_1920x0_80_0_0_d1b940c94ab9fefea5584680025d8603.jpg
واندلعت الحرائق في مناطق جبل الناظور والحماري بمعتمدية رفراف من محافظة بنزرت، حيث تعمل فرق الإطفاء على تطويق النيران والحد من انتشارها وسط ظروف مناخية صعبة بفعل ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح.وقال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، المقدم خليل المشري، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، إن حرائق أخرى اندلعت بشكل متزامن في محافظة كاب نيقرو بباجة، ومحافظة نابل شمالي تونس.وأوضح المشري أن هبوب رياح "الشهيلي" القوية ساهم في سرعة انتشار النيران في عدد من المناطق، بينها بئر بورقبة وبوعرقوب وقرمبالية، ما استدعى تعزيز التدخلات الميدانية.وتشهد تونس منذ أكثر من أسبوع موجة حر قياسية، سجلت خلالها درجات الحرارة نحو 49 درجة مئوية في بعض المناطق، وسط ضغوط إضافية بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه في عدد من المحافظات.وتواصل السلطات التونسية متابعة الوضع الميداني، في وقت تكثف فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى مناطق جديدة.
https://sarabic.ae/20260721/المنتدى-الدولي-الثالث-للذكاء-الاصطناعي-هل-يرسخ-مكانة-تونس-في-هذا-المجال؟-1115385819.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115395684_176:0:905:547_1920x0_80_0_0_c93846772c0782056a26d78d8d6a780e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
تونس, أخبار تونس اليوم, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حرائق الغابات تضرب شمال تونس وسط موجة حر قياسية ودرجات حرارة تلامس 49 مئوية

08:59 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Mariam.Gaderaحرائق الغابات تضرب شمال تونس
حرائق الغابات تضرب شمال تونس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
تواصل فرق الحماية المدنية التونسية، بالتعاون مع أعوان الغابات ومروحيات تابعة للجيش الوطني، جهودها للسيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في عدد من المناطق شمال البلاد، بالتزامن مع موجة حر شديدة تشهدها تونس منذ أيام.
واندلعت الحرائق في مناطق جبل الناظور والحماري بمعتمدية رفراف من محافظة بنزرت، حيث تعمل فرق الإطفاء على تطويق النيران والحد من انتشارها وسط ظروف مناخية صعبة بفعل ارتفاع درجات الحرارة ونشاط الرياح.
وقال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، المقدم خليل المشري، في تصريح لمراسلة "سبوتنيك"، إن حرائق أخرى اندلعت بشكل متزامن في محافظة كاب نيقرو بباجة، ومحافظة نابل شمالي تونس.
© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

حرائق الغابات تضرب شمال تونس. - سبوتنيك عربي
1/3
© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

حرائق الغابات تضرب شمال تونس. - سبوتنيك عربي
2/3
© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

حرائق الغابات تضرب شمال تونس. - سبوتنيك عربي
3/3
© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

1/3
© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

2/3
© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

3/3
© Sputnik . Mariam.Gadera

حرائق الغابات تضرب شمال تونس.

وأوضح المشري أن هبوب رياح "الشهيلي" القوية ساهم في سرعة انتشار النيران في عدد من المناطق، بينها بئر بورقبة وبوعرقوب وقرمبالية، ما استدعى تعزيز التدخلات الميدانية.
وتشهد تونس منذ أكثر من أسبوع موجة حر قياسية، سجلت خلالها درجات الحرارة نحو 49 درجة مئوية في بعض المناطق، وسط ضغوط إضافية بسبب الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والمياه في عدد من المحافظات.
تونس تحتضن ثورة الذكاء الاصطناعي.. مخرج فائز بجائزة المليون دولار وسبوتنيك في فريق واحد - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
المنتدى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي... هل يرسخ مكانة تونس في هذا المجال؟
أمس, 17:55 GMT
وتواصل السلطات التونسية متابعة الوضع الميداني، في وقت تكثف فيه فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحرائق ومنع امتدادها إلى مناطق جديدة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала