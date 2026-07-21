https://sarabic.ae/20260721/المنتدى-الدولي-الثالث-للذكاء-الاصطناعي-هل-يرسخ-مكانة-تونس-في-هذا-المجال؟-1115385819.html

المنتدى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي... هل يرسخ مكانة تونس في هذا المجال؟

المنتدى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي... هل يرسخ مكانة تونس في هذا المجال؟

سبوتنيك عربي

تحتضن تونس، اليوم الثلاثاء، الدورة الثالثة من المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي، في تظاهرة تسعى إلى جمع الخبراء وصناع القرار ورواد الأعمال والكفاءات التونسية في... 21.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-21T17:55+0000

2026-07-21T17:55+0000

2026-07-21T18:02+0000

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في وقت يشهد فيه العالم سباقا متسارعا نحو تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في مختلف القطاعات.ويأمل المتابعون والمهتمون بالمجال التكنولوجي أن يشكل المنتدى، الذي يحمل شعار "بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي"، فرصة لبلورة رؤية وطنية أكثر وضوحا في هذا المجال، وتعزيز موقع تونس ضمن الخارطة العالمية للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.وينتظم المنتدى ببادرة من جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا، ويشكل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب بحث سبل تحويل الكفاءات والخبرات التونسية إلى قوة فاعلة في صناعة المستقبل الرقمي.ومن أبرز محطات هذه الدورة، تقديم الكتاب الأبيض حول الذكاء الاصطناعي، وهو وثيقة استراتيجية أعدها عدد من الخبراء، وتتضمن مجموعة من التوصيات العملية الرامية إلى دعم سياسات الدولة واستراتيجيات المؤسسات في مجال الذكاء الاصطناعي.تقريب شبكات الكفاءات التونسيةوقال المنسق العام لتظاهرة المنتدى الدولي التونسي، طارق بوعصيدة، في حديث لـ"سبوتنيك"، إن "الهدف من تنظيم المنتدى يتمثل في تقريب شبكات الكفاءات التونسية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم، وخلق ديناميكية جديدة في البلاد".وأضاف أن "اختيار الذكاء الاصطناعي محورا لهذه الدورة يأتي في سياق التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي"، مشيرا إلى أن المنتدى في نسخته الثالثة نجح في استقطاب نحو 2600 مشارك، معظمهم من المهنيين العاملين في قطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مشاركة 150 شركة ناشئة و70 خبيرا من تونس والخارج.وأوضح المتحدث، أن المشاركين سيبحثون مستقبل الذكاء الاصطناعي وتأثيراته على الاقتصاد والمجتمع، معتبرا أن "تونس تقف اليوم أمام خيارين: إما الاكتفاء بمواكبة التحولات الرقمية التي ستفرض نفسها، أو التحول إلى طرف فاعل في صياغة مستقبلها الرقمي".كما تتضمن التظاهرة تنظيم جوائز المنتدى العالمي التونسي للذكاء الاصطناعي، بمشاركة 27 مشروعا في مجالات البحث العلمي.تونس... كفاءات تراهن على موقع متقدموفي تصريح لـ"سبوتنيك"، اعتبر المختص في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الصحبي إبراهيم، أن "احتضان تونس لهذه التظاهرة يعكس المكانة التي باتت تحظى بها البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي".وقال إن "العالم ينظر اليوم إلى تونس باعتبارها إحدى الدول التي يمكن أن تضطلع بدور مهم في الخارطة الجديدة للتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي"، معتبرا أن تنظيم هذه التظاهرة يؤكد المكانة التي بدأت البلاد تكتسبها ضمن هذه الخارطة التي تتشكل على المستوى العالمي.ويرى إبراهيم أن تونس "تمتلك كفاءات بشرية متميزة وبارزة، تمكن عدد منها من إثبات قدراته داخل كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي"، معتبرا أن هذا الرصيد البشري يمكن أن يشكل أحد أهم عناصر القوة التي تسمح للبلاد بالمساهمة في قيادة هذا المجال والمشاركة في صياغة قراراته مستقبلا.وأشار إلى أن الجهود المبذولة في تونس لرسم موقعها ضمن الخارطة العالمية للذكاء الاصطناعي متواصلة، مؤكدا أهمية تحسين البنية التحتية الرقمية في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن البلاد من تعزيز قدرتها على المنافسة والريادة في هذا المجال.الذكاء الاصطناعي... فرص واعدة وتحديات قائمةمن جانبه، قال الخبير الدولي في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي إسماعيل درقاع، في تصريح لـ"سبوتنيك"، إن المنتدى الدولي الثالث للذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في خلق بيئة عمل متعددة الاختصاصات، تجمع بين الخبرات الأكاديمية والتكنولوجية والاقتصادية.ويرى درقاع أن الذكاء الاصطناعي بات يلعب دورا متزايدا في العديد من المجالات، من بينها البحث العلمي، مشيرا إلى أن "الشباب التونسي أصبح قادرا، بفضل هذه التقنيات، على الوصول إلى مصادر المعرفة والاستفادة منها بشكل أوسع، بما في ذلك تجاوز بعض الحواجز المرتبطة باللغة".وأضاف أن تونس حققت، وفق تقديره، قفزة نوعية في مجال البحث الأكاديمي من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن عددا من الباحثين من أصول تونسية تمكنوا من تحقيق حضور لافت في هذا المجال.كما لفت إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي امتد إلى مجالات أخرى، من بينها الطب والرياضة، متوقعا أن يشهد القطاع الرياضي بدوره تطورا متزايدا في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، في ظل تنامي الاهتمام بالتدريب والتأهيل وتوظيف التقنيات الحديثة.وفي المقابل، يرى الخبير الدولي أن "تنظيم المنتدى، وإن كان يعكس ارتفاع مستوى الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي في ظل التسارع الرقمي والتحولات الاقتصادية العميقة التي يشهدها العالم، فإنه يطرح في الوقت ذاته جملة من التحديات التقنية والهيكلية التي لا تزال تواجه تونس".وأوضح أن البلاد ما تزال تفتقر إلى عدد من الإمكانيات الضرورية لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وفي مقدمتها ضعف البنية التحتية الرقمية وغياب ثقافة البيانات في عدد من القطاعات، وخاصة الصحة والتعليم والرياضة.وبينما تتسارع دول العالم نحو الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، يبدو أن التحدي بالنسبة إلى تونس لا يتعلق فقط بامتلاك الكفاءات، بل أيضا بقدرتها على توفير البنية التحتية والبيانات والبيئة التشريعية والاقتصادية الملائمة لتحويل هذه الكفاءات إلى مشاريع وحلول قادرة على المنافسة.ويأمل مؤسسو المنتدى أن يسهم هذا الحدث في دفع تونس إلى الانتقال من موقع المتلقي للتكنولوجيا إلى موقع الفاعل في صناعتها وتطويرها، عبر الاستثمار في كفاءاتها المحلية وربطها بخبرات التونسيين في الخارج، بما قد يفتح أمام البلاد آفاقا جديدة لبناء اقتصاد رقمي أكثر تنافسية، ويعزز قدرتها على حجز موقع لها في عالم يتجه بسرعة نحو عصر الذكاء الاصطناعي.

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