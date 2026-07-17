شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو

عربي
الكرملين: روسيا ترفض اتهامات التدخل في الانتخابات الأمريكية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
الدين الوطني للولايات المتحدة البالغ 39 تريليون دولار سيعني وظائف اقل واجورا اقل لجيل زد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
ايبولا يمتد الى اقليمين اخرين في الكونغو الديمقراطية... وأعلى سد في العالم في جنوب غرب الصين يقترب من التشغيل الكامل مع بدء الوحدة الثانية في توليد الكهرباء
01:30 GMT
54 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:28 GMT
13 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
12:03 GMT
30 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
16:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
قصة إرادة تتحدى الإعاقة وتصنع المستحيل
16:29 GMT
32 د
حصاد الأسبوع
خبير: استهداف مهندسي زابوروجيا استفزاز نووي.. وتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خاضعة للغرب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا... هل نجحت الإجراءات الحكومية في إنهاء أزمة الوقود؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اللاجئون في مرمى الخوارزميات.. كيف تسرق منصات التواصل الاجتماعي بوصلتك الأخلاقية؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260717/شنغهاي-تستضيف-مؤتمر-الذكاء-الاصطناعي-العالمي-2026-فيديو-1115274430.html
شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو
شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو
سبوتنيك عربي
تستضيف مدينة شنغهاي الصينية المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، في الفترة من 17 إلى 20... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T09:44+0000
2026-07-17T09:44+0000
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/11/1115268840_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_97e63b98c5bb0ba2802d064c7c946ba2.jpg
حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم افتتاح المؤتمر وألقى كلمة خلال الحدث، ويُعد هذا الحدث الأضخم من نوعه، حيث يجمع خبراء من 100 دولة لاستعراض ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. يتضمن الحدث عرض أكثر من 300 منتج جديد لأول مرة عالميًا، مع تركيز خاص على الروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء الاصطناعي المُجسّد.انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، حيث كانت أبرز محطاته توقيع اتفاقيات تأسيس منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي (WAICO) بمبادرة صينية. تهدف المنظمة إلى:ودعت الصين نحو 40 دولة للمشاركة في المشاورات حول الاتفاقية التأسيسية، من بينها روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، مع توقع انضمام دول أخرى.يُعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والمؤتمر رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز. وسيكون موضوع المؤتمر الرئيسي "شركاء أذكياء: نصنع المستقبل معاً".ويلقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمةً رئيسيةً في حفل الافتتاح، يُبيّن فيها سياسات بكين ومواقفها ومفاهيمها ومقترحاتها بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته.روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20260716/موسكو-وبكين-تؤسسان-منظمة-عالمية-للتعاون-في-الذكاء-الاصطناعي-بمشاركة-أكثر-من-25-دولة-1115249632.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/11/1115268840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e2c5c1e77c2375dd68df1ad2d8f065e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, العالم
الصين, العالم

شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو

09:44 GMT 17.07.2026
© AP Photo / Pool/Ng Han Guanافتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، يوم الجمعة 17 يوليو
افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، يوم الجمعة 17 يوليو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
© AP Photo / Pool/Ng Han Guan
تابعنا عبر
تستضيف مدينة شنغهاي الصينية المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز الجاري.
حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم افتتاح المؤتمر وألقى كلمة خلال الحدث، ويُعد هذا الحدث الأضخم من نوعه، حيث يجمع خبراء من 100 دولة لاستعراض ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

يحمل المؤتمر شعار "التعاون الذكي، والتآزر لبناء المستقبل"، ويشارك فيه أكثر من 1100 شركة و1400 ضيف دولي، بينهم حائزون على جائزتي "نوبل" و"تورينغ".

يتضمن الحدث عرض أكثر من 300 منتج جديد لأول مرة عالميًا، مع تركيز خاص على الروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء الاصطناعي المُجسّد.
الذكاء الصناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة
أمس, 13:28 GMT
انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، حيث كانت أبرز محطاته توقيع اتفاقيات تأسيس منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي (WAICO) بمبادرة صينية.
تهدف المنظمة إلى:
تقليص الفجوة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والنامية
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات
وضع معايير دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
ودعت الصين نحو 40 دولة للمشاركة في المشاورات حول الاتفاقية التأسيسية، من بينها روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، مع توقع انضمام دول أخرى.

ويوم أمس الخميس، أعلنت روسيا والصين إطلاق "المنظمة العالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي"، في خطوة تهدف إلى صياغة قواعد دولية جديدة لتنظيم القطاع، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مع التأكيد على مبدأ التطوير المفتوح للذكاء الاصطناعي وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى تقنياته لجميع الدول.

يُعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والمؤتمر رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز. وسيكون موضوع المؤتمر الرئيسي "شركاء أذكياء: نصنع المستقبل معاً".
ويلقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمةً رئيسيةً في حفل الافتتاح، يُبيّن فيها سياسات بكين ومواقفها ومفاهيمها ومقترحاتها بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته.
روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала