https://sarabic.ae/20260717/شنغهاي-تستضيف-مؤتمر-الذكاء-الاصطناعي-العالمي-2026-فيديو-1115274430.html

شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو

شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو

سبوتنيك عربي

تستضيف مدينة شنغهاي الصينية المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، في الفترة من 17 إلى 20... 17.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-17T09:44+0000

2026-07-17T09:44+0000

2026-07-17T09:44+0000

الصين

العالم

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حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم افتتاح المؤتمر وألقى كلمة خلال الحدث، ويُعد هذا الحدث الأضخم من نوعه، حيث يجمع خبراء من 100 دولة لاستعراض ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. يتضمن الحدث عرض أكثر من 300 منتج جديد لأول مرة عالميًا، مع تركيز خاص على الروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء الاصطناعي المُجسّد.انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، حيث كانت أبرز محطاته توقيع اتفاقيات تأسيس منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي (WAICO) بمبادرة صينية. تهدف المنظمة إلى:ودعت الصين نحو 40 دولة للمشاركة في المشاورات حول الاتفاقية التأسيسية، من بينها روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، مع توقع انضمام دول أخرى.يُعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والمؤتمر رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز. وسيكون موضوع المؤتمر الرئيسي "شركاء أذكياء: نصنع المستقبل معاً".ويلقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمةً رئيسيةً في حفل الافتتاح، يُبيّن فيها سياسات بكين ومواقفها ومفاهيمها ومقترحاتها بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته.روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي

https://sarabic.ae/20260716/موسكو-وبكين-تؤسسان-منظمة-عالمية-للتعاون-في-الذكاء-الاصطناعي-بمشاركة-أكثر-من-25-دولة-1115249632.html

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