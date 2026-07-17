https://sarabic.ae/20260717/شنغهاي-تستضيف-مؤتمر-الذكاء-الاصطناعي-العالمي-2026-فيديو-1115274430.html
شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو
شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو
سبوتنيك عربي
تستضيف مدينة شنغهاي الصينية المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، في الفترة من 17 إلى 20... 17.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-17T09:44+0000
2026-07-17T09:44+0000
2026-07-17T09:44+0000
الصين
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/11/1115268840_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_97e63b98c5bb0ba2802d064c7c946ba2.jpg
حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم افتتاح المؤتمر وألقى كلمة خلال الحدث، ويُعد هذا الحدث الأضخم من نوعه، حيث يجمع خبراء من 100 دولة لاستعراض ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. يتضمن الحدث عرض أكثر من 300 منتج جديد لأول مرة عالميًا، مع تركيز خاص على الروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء الاصطناعي المُجسّد.انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، حيث كانت أبرز محطاته توقيع اتفاقيات تأسيس منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي (WAICO) بمبادرة صينية. تهدف المنظمة إلى:ودعت الصين نحو 40 دولة للمشاركة في المشاورات حول الاتفاقية التأسيسية، من بينها روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، مع توقع انضمام دول أخرى.يُعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والمؤتمر رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز. وسيكون موضوع المؤتمر الرئيسي "شركاء أذكياء: نصنع المستقبل معاً".ويلقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمةً رئيسيةً في حفل الافتتاح، يُبيّن فيها سياسات بكين ومواقفها ومفاهيمها ومقترحاتها بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته.روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20260716/موسكو-وبكين-تؤسسان-منظمة-عالمية-للتعاون-في-الذكاء-الاصطناعي-بمشاركة-أكثر-من-25-دولة-1115249632.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/11/1115268840_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e2c5c1e77c2375dd68df1ad2d8f065e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الصين, العالم
شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو
تستضيف مدينة شنغهاي الصينية المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي 2026 والاجتماع رفيع المستوى بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز الجاري.
حضر الرئيس الصيني شي جين بينغ مراسم افتتاح المؤتمر وألقى كلمة خلال الحدث، ويُعد هذا الحدث الأضخم من نوعه، حيث يجمع خبراء من 100 دولة لاستعراض ابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
يحمل المؤتمر شعار "التعاون الذكي، والتآزر لبناء المستقبل"، ويشارك فيه أكثر من 1100 شركة و1400 ضيف دولي، بينهم حائزون على جائزتي "نوبل" و"تورينغ".
يتضمن الحدث عرض أكثر من 300 منتج جديد لأول مرة عالميًا، مع تركيز خاص على الروبوتات الشبيهة بالبشر والذكاء الاصطناعي المُجسّد.
انطلقت فعاليات المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي، حيث كانت أبرز محطاته توقيع اتفاقيات تأسيس منظمة التعاون العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي (WAICO) بمبادرة صينية.
تقليص الفجوة في الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الدول المتقدمة والنامية
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات
وضع معايير دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي
ودعت الصين نحو 40 دولة للمشاركة في المشاورات حول الاتفاقية التأسيسية، من بينها روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا، مع توقع انضمام دول أخرى.
ويوم أمس الخميس، أعلنت روسيا والصين إطلاق "المنظمة العالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي"، في خطوة تهدف إلى صياغة قواعد دولية جديدة لتنظيم القطاع، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، مع التأكيد على مبدأ التطوير المفتوح للذكاء الاصطناعي وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى تقنياته لجميع الدول.
يُعقد المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي والمؤتمر رفيع المستوى حول الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي في شنغهاي في الفترة من 17 إلى 20 يوليو/تموز. وسيكون موضوع المؤتمر الرئيسي "شركاء أذكياء: نصنع المستقبل معاً".
ويلقي الرئيس الصيني، شي جين بينغ، كلمةً رئيسيةً في حفل الافتتاح، يُبيّن فيها سياسات بكين ومواقفها ومفاهيمها ومقترحاتها بشأن تطوير الذكاء الاصطناعي وحوكمته.