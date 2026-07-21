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نبض افريقيا
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علم الخلافات الزوجية: من العادات التلقائية إلى الحلول الذكية
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بلا قيود
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مرايا العلوم
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روسيا: موسكو لا تقبل محاولات بعض الدول عرقلة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للدول الأخرى
روسيا: موسكو لا تقبل محاولات بعض الدول عرقلة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للدول الأخرى
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، بأن روسيا لا تقبل محاولات بعض العواصم فرض معاييرها وفرض عقوبات أحادية الجانب، لحرمان الدول النامية من أدوات... 21.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-21T05:57+0000
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وقال أليموف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" في ختام المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي: "بغض النظر عن الظروف السياسية، من المهم الحفاظ على حوار مهني والبحث عن جدول أعمال توحيدي. يجب أن يخدم الذكاء الاصطناعي التنمية وتقريب البشر، لا أن يصبح عاملاً يقسم العالم".وأوضح أليموف: "لذلك، لا نقبل محاولات بعض العواصم فرض معاييرها وفرض عقوبات أحادية الجانب، وحرمان الدول النامية من الوصول إلى بيانات التدريب، والقدرات الحوسبية، والحيّز البرمجي والعتادي الضروري لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".يُذكر أن المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي عُقد في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 17 إلى 20 تموز/يوليو الجاري.موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولةروسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20260717/شنغهاي-تستضيف-مؤتمر-الذكاء-الاصطناعي-العالمي-2026-فيديو-1115274430.html
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روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار الذكاء الاصطناعي, الذكاء الصناعي, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا: موسكو لا تقبل محاولات بعض الدول عرقلة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للدول الأخرى

05:57 GMT 21.07.2026
© Sputnik . Anna Ratkoglo / الانتقال إلى بنك الصورالمؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي
المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2026
© Sputnik . Anna Ratkoglo
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، بأن روسيا لا تقبل محاولات بعض العواصم فرض معاييرها وفرض عقوبات أحادية الجانب، لحرمان الدول النامية من أدوات إنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وقال أليموف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" في ختام المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي: "بغض النظر عن الظروف السياسية، من المهم الحفاظ على حوار مهني والبحث عن جدول أعمال توحيدي. يجب أن يخدم الذكاء الاصطناعي التنمية وتقريب البشر، لا أن يصبح عاملاً يقسم العالم".

وأضاف أليموف أن بلاده تزداد اقتناعا يوما بعد يوم بأن السياسة التكنولوجية لبعض الدول لا تختلف كثيرا عن ممارسات شركات الهند الشرقية، التي نهبت العالم لقرون دون عقاب وقضت على كل من يقف في طريق سيادتها.

افتتاح المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي في شنغهاي، يوم الجمعة 17 يوليو - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
شنغهاي تستضيف مؤتمر الذكاء الاصطناعي العالمي 2026... فيديو
17 يوليو, 09:44 GMT
وأوضح أليموف: "لذلك، لا نقبل محاولات بعض العواصم فرض معاييرها وفرض عقوبات أحادية الجانب، وحرمان الدول النامية من الوصول إلى بيانات التدريب، والقدرات الحوسبية، والحيّز البرمجي والعتادي الضروري لإنشاء نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها".
يُذكر أن المؤتمر العالمي للذكاء الاصطناعي عُقد في مدينة شنغهاي خلال الفترة من 17 إلى 20 تموز/يوليو الجاري.
موسكو وبكين تؤسسان "منظمة عالمية للتعاون في الذكاء الاصطناعي" بمشاركة أكثر من 25 دولة
روسيا والصين تضعان قواعد عالمية جديدة للذكاء الاصطناعي
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