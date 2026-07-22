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منظمة التجارة العالمية: تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية يمثل فرصة تاريخية لأفريقيا
منظمة التجارة العالمية: تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية يمثل فرصة تاريخية لأفريقيا
سبوتنيك عربي
اعتبرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الأربعاء، أن تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية يمثل فرصة تاريخية للبلدان... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T17:20+0000
2026-07-22T17:20+0000
المعادن
العالم
منظمة التجارة العالمية
اقتصاد
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وقالت أوكونجو أمام مجلس الأمن الدولي إن "الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية يجب أن يمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة في الجيل لأفريقيا وغيرها من المناطق النامية الغنية بالموارد لتسخير ثرواتها لتسريع التنمية الصناعية، ورفع مستويات معيشة الملايين".وأشارت مديرة منظمة التجارة العالمية إلى أن أفريقيا تمتلك نحو 30% من المعادن الحيوية في العالم، ولم يتم استكشاف سوى أقل من نصف احتياطياتها المعدنية.وتتمتع أفريقيا أيضا بميزات زراعية ومائية كبيرة، حيث تضم نحو 65% من الأراضي الصالحة للزراعة عالميا، وتحتوي على 10% من موارد المياه العذبة المتجددة في العالم. وتُسهم الثروات الطبيعية بما يتراوح بين 30% و50% من إجمالي ثروة معظم الدول الأفريقية.
https://sarabic.ae/20250228/خبير-اقتصادي-جزائري-أفريقيا-تمتلك-30-من-المعادن-العالمية-ويجب-استغلال-ذلك-1098266850.html
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المعادن, العالم, منظمة التجارة العالمية, اقتصاد
المعادن, العالم, منظمة التجارة العالمية, اقتصاد

منظمة التجارة العالمية: تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية يمثل فرصة تاريخية لأفريقيا

17:20 GMT 22.07.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsynمنجم نحاس
منجم نحاس - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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اعتبرت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا، اليوم الأربعاء، أن تزايد الطلب العالمي على المعادن الحيوية يمثل فرصة تاريخية للبلدان الأفريقية والاقتصادات النامية الأخرى لاستخدام مواردها الطبيعية لتسريع التنمية الصناعية.
وقالت أوكونجو أمام مجلس الأمن الدولي إن "الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية يجب أن يمثل فرصة لا تتكرر إلا مرة في الجيل لأفريقيا وغيرها من المناطق النامية الغنية بالموارد لتسخير ثرواتها لتسريع التنمية الصناعية، ورفع مستويات معيشة الملايين".
وأضافت أوكونجو أن "هذه الفرص يجب أن تصبح قاعدة لإرساء السلام والازدهار، وليس للصراعات والفقر".
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خبير اقتصادي جزائري: أفريقيا تمتلك 30% من المعادن العالمية ويجب استغلال ذلك
28 فبراير 2025, 14:06 GMT
وأشارت مديرة منظمة التجارة العالمية إلى أن أفريقيا تمتلك نحو 30% من المعادن الحيوية في العالم، ولم يتم استكشاف سوى أقل من نصف احتياطياتها المعدنية.
تزخر القارة الأفريقية بموارد طبيعية هائلة، إذ تضم نحو 30% من احتياطيات المعادن في العالم، إلى جانب حوالي 8% من احتياطيات الغاز الطبيعي و12% من احتياطيات النفط العالمية،كما تستحوذ على نحو 40% من احتياطيات الذهب، و90% من احتياطيات الكروم والبلاتين، فضلًا عن امتلاكها أكبر الاحتياطيات العالمية من معادن الكوبالت والألماس واليورانيوم والبلاتين، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام عربية.
وتتمتع أفريقيا أيضا بميزات زراعية ومائية كبيرة، حيث تضم نحو 65% من الأراضي الصالحة للزراعة عالميا، وتحتوي على 10% من موارد المياه العذبة المتجددة في العالم. وتُسهم الثروات الطبيعية بما يتراوح بين 30% و50% من إجمالي ثروة معظم الدول الأفريقية.
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