https://sarabic.ae/20260723/حرب-السرطان-القادمة-ولماذا-لا-تكفي-المستشفيات-وحدها؟-1115439353.html
حرب السرطان القادمة... ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
حرب السرطان القادمة... ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إصابات السرطان قد تقترب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T13:04+0000
2026-07-23T13:04+0000
2026-07-23T13:04+0000
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حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
سبوتنيك عربي
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان قد يرتفع إلى ما يقرب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050 ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة. وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي، الذي أعدته بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن السرطان يتسبب في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مع تسجيل نحو 20.6 مليون إصابة جديدة وما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا.حول هذا الموضوع، قال اختصاصي الجراحة العامة وجراحة الأورام، الدكتور صلاح الدين شامل أباظة:وأضاف أباظة في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد الكشك
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
محمد الكشك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/10/1099606518_0:0:1024:1025_100x100_80_0_0_207c2f571b04b76e0e7ab57f22de88ae.jpg
صدى الحياة, аудио
حرب السرطان القادمة... ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إصابات السرطان قد تقترب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان قد يرتفع إلى ما يقرب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050 ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة. وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي، الذي أعدته بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن السرطان يتسبب في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مع تسجيل نحو 20.6 مليون إصابة جديدة وما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا.
حول هذا الموضوع، قال اختصاصي الجراحة العامة وجراحة الأورام، الدكتور صلاح الدين شامل أباظة:
"بالنظر إلى عدد الإصابات، بحلول عام 2050 يُتوقع أن يبلغ عدد سكان الأرض 9.7 مليار نسمة. هذا يعني أن معدل الإصابة السنوي سيبلغ 3.6 إصابة لكل 1000 نسمة. وهذا الرقم يتناسب طرديا مع النمو السكاني، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن تصاعد يستدعي تحركا عاجلا. وأمام هذا التحدي، وفر الذكاء الاصطناعي أدوات مساعدة قيمة؛ مما يختصر نصف وقت الأطباء، على أن تبقى المراجعة البشرية حاسمة".
وأضاف أباظة في حديثه لبرنامجنا:
"أقوى علاج يبدأ من علاقة إنسانية تزرع الأمل في قلب المريض. ورسالتي لوزراء الصحة والأطباء العرب: استثمروا في التشخيص المبكر ومراكز الكشف قبل بناء المشافي العلاجية؛ فالحرب الحقيقية على السرطان تُكسب من خط الدفاع الأول، فلا تجعلوا الوهم بأن كثرة المستشفيات وحدها كافية يُنسيكم ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي...