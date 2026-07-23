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نبض افريقيا
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
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حرب السرطان القادمة... ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
حرب السرطان القادمة... ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
سبوتنيك عربي
نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إصابات السرطان قد تقترب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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راديو
صدى الحياة
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حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
سبوتنيك عربي
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان قد يرتفع إلى ما يقرب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050 ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة. وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي، الذي أعدته بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن السرطان يتسبب في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مع تسجيل نحو 20.6 مليون إصابة جديدة وما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا.حول هذا الموضوع، قال اختصاصي الجراحة العامة وجراحة الأورام، الدكتور صلاح الدين شامل أباظة:وأضاف أباظة في حديثه لبرنامجنا:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد الكشك
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محمد الكشك
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صدى الحياة, аудио
صدى الحياة, аудио

حرب السرطان القادمة... ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟

13:04 GMT 23.07.2026
راديو
حرب السرطان القادمة.. ولماذا لا تكفي المستشفيات وحدها؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد الكشك
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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نناقش في حلقة اليوم من برنامج "صدى الحياة"، عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": إصابات السرطان قد تقترب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050.
حذرت منظمة الصحة العالمية من أن عدد حالات الإصابة الجديدة بالسرطان قد يرتفع إلى ما يقرب من 35 مليون حالة سنويا بحلول عام 2050 ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة. وأوضحت المنظمة في تقريرها العالمي، الذي أعدته بالتعاون مع الوكالة الدولية لبحوث السرطان، أن السرطان يتسبب في وفاة أكثر من 26 ألف شخص يوميا، مع تسجيل نحو 20.6 مليون إصابة جديدة وما يقرب من 10 ملايين وفاة سنويا.
حول هذا الموضوع، قال اختصاصي الجراحة العامة وجراحة الأورام، الدكتور صلاح الدين شامل أباظة:
"بالنظر إلى عدد الإصابات، بحلول عام 2050 يُتوقع أن يبلغ عدد سكان الأرض 9.7 مليار نسمة. هذا يعني أن معدل الإصابة السنوي سيبلغ 3.6 إصابة لكل 1000 نسمة. وهذا الرقم يتناسب طرديا مع النمو السكاني، لكنه يكشف في الوقت ذاته عن تصاعد يستدعي تحركا عاجلا. وأمام هذا التحدي، وفر الذكاء الاصطناعي أدوات مساعدة قيمة؛ مما يختصر نصف وقت الأطباء، على أن تبقى المراجعة البشرية حاسمة".
وأضاف أباظة في حديثه لبرنامجنا:
"أقوى علاج يبدأ من علاقة إنسانية تزرع الأمل في قلب المريض. ورسالتي لوزراء الصحة والأطباء العرب: استثمروا في التشخيص المبكر ومراكز الكشف قبل بناء المشافي العلاجية؛ فالحرب الحقيقية على السرطان تُكسب من خط الدفاع الأول، فلا تجعلوا الوهم بأن كثرة المستشفيات وحدها كافية يُنسيكم ذلك".
التفاصيل في الملف الصوتي...
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