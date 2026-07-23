https://sarabic.ae/20260723/دب-يلقى-حتفه-على-عمود-كهرباء-فيديو-1115446214.html
دب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
دب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي دب حتفه إثر تعرضه لصعق كهربائي بعدما تسلق عمودا لنقل الكهرباء في منطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في حادثة وثقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T17:09+0000
2026-07-23T17:09+0000
2026-07-23T17:09+0000
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وأظهر الفيديو الدب وهو يجلس على العارضة الخشبية للعمود محاولا الحفاظ على توازنه، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تعرض لصعقة كهربائية قاتلة قبل وصول فرق الإنقاذ المختصة، التي كانت تستعد لتنفيذ عملية لإجلائه بأمان.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
دب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
لقي دب حتفه إثر تعرضه لصعق كهربائي بعدما تسلق عمودا لنقل الكهرباء في منطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في حادثة وثقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو الدب وهو يجلس على العارضة الخشبية للعمود محاولا الحفاظ على توازنه، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تعرض لصعقة كهربائية قاتلة قبل وصول فرق الإنقاذ المختصة، التي كانت تستعد لتنفيذ عملية لإجلائه بأمان.