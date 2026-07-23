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الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
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https://sarabic.ae/20260723/دب-يلقى-حتفه-على-عمود-كهرباء-فيديو-1115446214.html
دب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
دب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي دب حتفه إثر تعرضه لصعق كهربائي بعدما تسلق عمودا لنقل الكهرباء في منطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في حادثة وثقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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وأظهر الفيديو الدب وهو يجلس على العارضة الخشبية للعمود محاولا الحفاظ على توازنه، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تعرض لصعقة كهربائية قاتلة قبل وصول فرق الإنقاذ المختصة، التي كانت تستعد لتنفيذ عملية لإجلائه بأمان.
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

دب يلقى حتفه على عمود كهرباء... فيديو

17:09 GMT 23.07.2026
© Photo / Unsplash/ mana5280دب
دب - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Photo / Unsplash/ mana5280
تابعنا عبر
لقي دب حتفه إثر تعرضه لصعق كهربائي بعدما تسلق عمودا لنقل الكهرباء في منطقة ريفية بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، في حادثة وثقها مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وأظهر الفيديو الدب وهو يجلس على العارضة الخشبية للعمود محاولا الحفاظ على توازنه، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى أنه تعرض لصعقة كهربائية قاتلة قبل وصول فرق الإنقاذ المختصة، التي كانت تستعد لتنفيذ عملية لإجلائه بأمان.
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