https://sarabic.ae/20260723/سائح-سعودي-يغرق-في-أحد-أنهار-تركيا-خلال-التقاط-صورة-فيديو-1115440760.html
سائح سعودي يغرق في أحد أنهار تركيا خلال التقاط صورة... فيديو
سائح سعودي يغرق في أحد أنهار تركيا خلال التقاط صورة... فيديو
سبوتنيك عربي
لقي سائح سعودي حتفه، بينما كان يحاول التقاط صورة داخل أحد الأنهار بولاية طرابزون شمالي تركيا، حيث فشلت محاولة إنقاذه بواسطة شقيقه الأصغر. 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T14:20+0000
2026-07-23T14:20+0000
2026-07-23T14:20+0000
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وأظهر مقطع فيديو لحظة كان فيها السائح السعودي يحاول الإمساك بغصن شجرة وسط مياه نهر هاديزين التركي، بينما حاول شقيقه الأصغر إنقاذه بالإمساك بالطرف الآخر من الغصن، قبل أن تجرفه المياه.كما وثق مقطع آخر لحظة انتشال جثمانه من النهر، في حين نجا شقيقه بمساعدة عدد من المتواجدين في الموقع.ويقع النهر في منطقة أوزونغول السياحية الشهيرة، التي تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار سنويا، وتشهد بين الحين والآخر حوادث غرق مماثلة، رغم التحذيرات المستمرة من الاقتراب من ضفافه الصخرية بسبب قوة التيارات المائية.
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سبوتنيك عربي
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منوعات, نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, السعودية
منوعات, نادي الفيديو, أخبار تركيا اليوم, السعودية
سائح سعودي يغرق في أحد أنهار تركيا خلال التقاط صورة... فيديو
لقي سائح سعودي حتفه، بينما كان يحاول التقاط صورة داخل أحد الأنهار بولاية طرابزون شمالي تركيا، حيث فشلت محاولة إنقاذه بواسطة شقيقه الأصغر.
وأظهر مقطع فيديو لحظة كان فيها السائح السعودي يحاول الإمساك بغصن شجرة وسط مياه نهر هاديزين التركي
، بينما حاول شقيقه الأصغر إنقاذه بالإمساك بالطرف الآخر من الغصن، قبل أن تجرفه المياه.
كما وثق مقطع آخر لحظة انتشال جثمانه من النهر، في حين نجا شقيقه بمساعدة عدد من المتواجدين في الموقع.
ويقع النهر في منطقة أوزونغول السياحية
الشهيرة، التي تستقطب أعدادا كبيرة من الزوار سنويا، وتشهد بين الحين والآخر حوادث غرق مماثلة، رغم التحذيرات المستمرة من الاقتراب من ضفافه الصخرية بسبب قوة التيارات المائية.