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عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم
عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم
سبوتنيك عربي
تحتضن إمارة الشارقة فصلًا جديدًا من فصول العطاء الإنساني المتواصل، حيث تتكاتف الجهود لترسيخ بيئة حاضنة ومدمجة للأشخاص من ذوي الإعاقة عبر النسخة الأربعين من... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
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وفي السياق، أوضحت مديرة المركز الصيفي عبير شوقي في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الهدف من هذا المخيم هو أن يقضي أولادنا وبناتنا من ذوي الإعاقة الذهنية فترة صيفية استثنائية مليئة بالمتعة، والورش الفنية، والرحلات الترفيهية، وبرامج الأنشطة الرياضية التي صُممت بهدف إسعادهم واستثمار أوقاتهم بالصورة الأمثل".وأضاف: "بينما تهتم المدينة باستثمار أوقات فراغ الطلاب خلال الدوام الرسمي، تكتسب أوقات الصيف قيمة بالغة لتوفر لطلابنا مساحات واسعة تتيح التركيز على الأنشطة الترفيهية والتعليمية". وتابع: "تم تنويع الأنشطة بين أجزاء داخلية وخارجية لتناسب طبيعة الاستجابة لديهم، ففي حين تتسم التدريبات المعتادة ببعض التقنين والترتيب، يمنحنا الصيف مساحة أرحب ليتعرف الطلاب داخل الصفوف على محتويات تدريبية ضخمة إلى جانب التفاعل المباشر مع البيئة الخارجية عند الخروج".وفي السياق ذاته، قالت المعلمة سالي علي عبد اللطيف لـ "سبوتنيك": "نشرف على فئة عمرية صغار من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات من أطفال طيف التوحد. ركزنا هذا العام على دمجهم الفعلي في المجتمع الخارجي عبر مناطق ترفيهية وثقافية ومعلوماتية مختلفة، فانتقلنا في جولات ميدانية شملت "أكواريوم الشارقة" و"مركز شبه الجزيرة العربية للحياة البرية"، حيث تعرف الأطفال على الحيوانات والأسماك وتفاعلوا معها بحماس شديد، نظرا لعشقهم الدائم للأشياء التفاعلية والأنشطة الخارجية والأصوات والأضواء المميزة".وأشارت إلى أن "الفعاليات داخل المبنى تتضمن ورش عمل في الأشغال اليدوية، الرسم، الزراعة، والمناطق الرياضية التي يفرغون فيها طاقاتهم بكل حيوية، على مدار ثلاثة أسابيع كاملة، لمسنا خلالها أصداء واسعة ودعماً ورضا كبيرا من الأهالي".
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشارقة, ذوي الاحتياجات الخاصة, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, الشارقة, ذوي الاحتياجات الخاصة, تقارير سبوتنيك, حصري

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم

12:32 GMT 23.07.2026 (تم التحديث: 13:11 GMT 23.07.2026)
© Sputnik . basel shartouhعبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم
عبر قافلة الصيف... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
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حصري
تحتضن إمارة الشارقة فصلًا جديدًا من فصول العطاء الإنساني المتواصل، حيث تتكاتف الجهود لترسيخ بيئة حاضنة ومدمجة للأشخاص من ذوي الإعاقة عبر النسخة الأربعين من مخيم "قافلة الصيف 2026" الذي تنظمه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في مقرها الرئيسي وفروعها المختلفة، لتتحول عطلة الصيف إلى مساحة رحبة للمتعة والتطور والدمج المجتمعي.
وفي السياق، أوضحت مديرة المركز الصيفي عبير شوقي في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "الهدف من هذا المخيم هو أن يقضي أولادنا وبناتنا من ذوي الإعاقة الذهنية فترة صيفية استثنائية مليئة بالمتعة، والورش الفنية، والرحلات الترفيهية، وبرامج الأنشطة الرياضية التي صُممت بهدف إسعادهم واستثمار أوقاتهم بالصورة الأمثل".

بدوره، أعرب المعلم الأول في مركز "مسارات" التابع للمدينة، محمد فاضل، في حديث لـ"سبوتنيك"، عن سعادته لـ"مشاركته إلى جانب زملائه المعلمين، الذين يواصلون حمل رسالة المدينة خلال الصيف عبر "قافلة الصيف".

وأضاف: "بينما تهتم المدينة باستثمار أوقات فراغ الطلاب خلال الدوام الرسمي، تكتسب أوقات الصيف قيمة بالغة لتوفر لطلابنا مساحات واسعة تتيح التركيز على الأنشطة الترفيهية والتعليمية".
© Sputnik . basel shartouhعبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم
عبر قافلة الصيف... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم
© Sputnik . basel shartouh
وتابع: "تم تنويع الأنشطة بين أجزاء داخلية وخارجية لتناسب طبيعة الاستجابة لديهم، ففي حين تتسم التدريبات المعتادة ببعض التقنين والترتيب، يمنحنا الصيف مساحة أرحب ليتعرف الطلاب داخل الصفوف على محتويات تدريبية ضخمة إلى جانب التفاعل المباشر مع البيئة الخارجية عند الخروج".
© Sputnik . basel shartouhعبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم
عبر قافلة الصيف... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم
© Sputnik . basel shartouh
وفي السياق ذاته، قالت المعلمة سالي علي عبد اللطيف لـ "سبوتنيك": "نشرف على فئة عمرية صغار من الجنسين تتراوح أعمارهم بين 6 و8 سنوات من أطفال طيف التوحد. ركزنا هذا العام على دمجهم الفعلي في المجتمع الخارجي عبر مناطق ترفيهية وثقافية ومعلوماتية مختلفة، فانتقلنا في جولات ميدانية شملت "أكواريوم الشارقة" و"مركز شبه الجزيرة العربية للحياة البرية"، حيث تعرف الأطفال على الحيوانات والأسماك وتفاعلوا معها بحماس شديد، نظرا لعشقهم الدائم للأشياء التفاعلية والأنشطة الخارجية والأصوات والأضواء المميزة".
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

عبر &quot;قافلة الصيف&quot;... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم. - سبوتنيك عربي
1/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

عبر &quot;قافلة الصيف&quot;... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم. - سبوتنيك عربي
2/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

عبر &quot;قافلة الصيف&quot;... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم. - سبوتنيك عربي
3/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

عبر &quot;قافلة الصيف&quot;... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم. - سبوتنيك عربي
4/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

عبر &quot;قافلة الصيف&quot;... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم. - سبوتنيك عربي
5/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

عبر &quot;قافلة الصيف&quot;... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم. - سبوتنيك عربي
6/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

1/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

2/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

3/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

4/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

5/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

6/6
© Sputnik . basel shartouh

عبر "قافلة الصيف"... الشارقة للخدمات الإنسانية ترسم البسمة على وجوه أصحاب الهمم.

وأشارت إلى أن "الفعاليات داخل المبنى تتضمن ورش عمل في الأشغال اليدوية، الرسم، الزراعة، والمناطق الرياضية التي يفرغون فيها طاقاتهم بكل حيوية، على مدار ثلاثة أسابيع كاملة، لمسنا خلالها أصداء واسعة ودعماً ورضا كبيرا من الأهالي".
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