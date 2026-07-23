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https://sarabic.ae/20260723/عداء-إيطالي-استبعاد-الروس-من-بطولات-ألعاب-القوى-يضر-بمستوى-المنافسة-العالمية-1115439910.html
عداء إيطالي: استبعاد الروس من بطولات ألعاب القوى يضر بمستوى المنافسة العالمية
عداء إيطالي: استبعاد الروس من بطولات ألعاب القوى يضر بمستوى المنافسة العالمية
سبوتنيك عربي
أكد العداء الإيطالي فيديريكو باروكو، أن استبعاد الرياضيين الروس لا يضر بروسيا وحدها، بل ينعكس سلبًا على مستوى المنافسة نفسها، معتبرًا أن الجمهور لن يشاهد أفضل... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T14:01+0000
2026-07-23T14:01+0000
رياضة
العالم
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وقال: "من وجهة نظري، هذا اختيار متعمد، وليس مجرد حظر لروسيا فقط. والحقيقة هي، في رأيي، أنهم يخلطون بين الاختيار، الذي يجب أن يكون مرتبطا حصريا بالرياضة، و حرية العمل والمنافسة في تخصص، حيث أولئك الذين تدربوا أو هم أكثر الموهوبين من الفوز الآخرين".وتابع: "منع روسيا فقط هو ضار ليس فقط للشعب الروسي، ولكن أيضا للحدث نفسه. سيجد المشاهدون منافسةً لا يُقدّم فيها الرياضي أفضل ما لديه، حيث لن يظهر الرياضي الحد الأقصى له لأنه لن يكون لديه خصم قوي مثل المنافس الروسي".وأضاف: "الرياضة يجب أن تبقى بعيدة عن الاعتبارات السياسية، وأن التنافس الحقيقي يكون بين أفضل الرياضيين بغض النظر عن جنسياتهم.وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياثلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهورًا في عقوباتهما ضد الرياضيين الروس.وأضاف ديغتاريوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن "رياضة البياثلون وألعاب القوى تُعدّ الأكثر إثارةً للجدل. نحن بالفعل نخوض في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز".يُذكر أن رياضيي "البياثلون" وألعاب القوى الروس ممنوعون من المشاركة في المسابقات الدولية منذ عام 2022.وفي يوليو/تموز، صرّح ديغتاريوف في مقال له، بأن هناك فرصًا قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياثلون.
https://sarabic.ae/20260723/وزير-الرياضة-الروسي-اتحادا-ألعاب-القوى-والبياثلون-الأكثر-تشددا-في-العقوبات-ضد-الرياضيين-الروس-1115437783.html
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رياضة, العالم
رياضة, العالم

عداء إيطالي: استبعاد الروس من بطولات ألعاب القوى يضر بمستوى المنافسة العالمية

14:01 GMT 23.07.2026
© Sputnik . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورألعاب القوى
ألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Sputnik . Anton Denisov
/
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أكد العداء الإيطالي فيديريكو باروكو، أن استبعاد الرياضيين الروس لا يضر بروسيا وحدها، بل ينعكس سلبًا على مستوى المنافسة نفسها، معتبرًا أن الجمهور لن يشاهد أفضل أداء ممكن في غياب منافسين من هذا المستوى.
وقال: "من وجهة نظري، هذا اختيار متعمد، وليس مجرد حظر لروسيا فقط. والحقيقة هي، في رأيي، أنهم يخلطون بين الاختيار، الذي يجب أن يكون مرتبطا حصريا بالرياضة، و حرية العمل والمنافسة في تخصص، حيث أولئك الذين تدربوا أو هم أكثر الموهوبين من الفوز الآخرين".
وتابع: "منع روسيا فقط هو ضار ليس فقط للشعب الروسي، ولكن أيضا للحدث نفسه. سيجد المشاهدون منافسةً لا يُقدّم فيها الرياضي أفضل ما لديه، حيث لن يظهر الرياضي الحد الأقصى له لأنه لن يكون لديه خصم قوي مثل المنافس الروسي".
وأضاف: "الرياضة يجب أن تبقى بعيدة عن الاعتبارات السياسية، وأن التنافس الحقيقي يكون بين أفضل الرياضيين بغض النظر عن جنسياتهم.
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياثلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهورًا في عقوباتهما ضد الرياضيين الروس.
مسابقات ألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس
12:55 GMT
وأضاف ديغتاريوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أن "رياضة البياثلون وألعاب القوى تُعدّ الأكثر إثارةً للجدل. نحن بالفعل نخوض في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز".

وأضاف: "قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى فردية. محامونا السويسريون يعملون على ذلك".

يُذكر أن رياضيي "البياثلون" وألعاب القوى الروس ممنوعون من المشاركة في المسابقات الدولية منذ عام 2022.
وفي يوليو/تموز، صرّح ديغتاريوف في مقال له، بأن هناك فرصًا قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياثلون.
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