وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
الألزهايمر... ماذا تقول أحدث الدراسات؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبيرة: وجود النساء في غرف تصميم الذكاء الاصطناعي ضرورة وليس رفاهية
08:30 GMT
29 د
مساحة حرة
تقنية العلاج بالأكسجين في مصر طريقة للتعافي أم للترند؟
09:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مصاصو الطاقة وكيف نحمي أنفسنا منهم؟
09:46 GMT
14 د
الحدث من سبوتنيك
وزير الاقتصاد الفلسطيني المهندس محمد العامور في لقاء خاص عبر "سبوتنيك"... هل أصبحت غزة خارج مسارات المنطقة؟ وماذا عن الملفات الاقتصادية؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
القاهرة تقود تحريك ملفات بين أمريكا وإريتريا وتنسيق بشأن السودان
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
12:43 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لماذا ينكمش كوكب المشتري؟ وكيف يعيش الحيوان المنوي البشري؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260723/وزير-الرياضة-الروسي-اتحادا-ألعاب-القوى-والبياثلون-الأكثر-تشددا-في-العقوبات-ضد-الرياضيين-الروس-1115437783.html
وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس
وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس
سبوتنيك عربي
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياثلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهورًا في... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T12:55+0000
2026-07-23T12:55+0000
رياضة
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115417907_0:0:1347:759_1920x0_80_0_0_6a6078d4e1dd8fff0f97ba42d3796f54.jpg
وأضاف ديغتاريوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أنه "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى الأكثر إثارةً للجدل. نحن بالفعل نخوض في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز. قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى فردية. محامونا السويسريون يعملون على ذلك".وفي يوليو/تموز، صرّح ديغتاريوف في مقال له، بأن هناك فرصًا قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياثلون.
https://sarabic.ae/20260722/وزير-الرياضة-الروسي-الأوروبيون-أصبحوا-هامشيين-في-الرياضة-وصوتهم-صاخب-لكنه-غير-مجد-1115416631.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115417907_146:0:1346:900_1920x0_80_0_0_332b5db9b7ccd51e7fcee8061c6a7f12.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, العالم, روسيا
رياضة, العالم, روسيا

وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس

12:55 GMT 23.07.2026
© Photo / the press service of the Running Communityمسابقات ألعاب القوى
مسابقات ألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2026
© Photo / the press service of the Running Community
تابعنا عبر
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياثلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهورًا في عقوباتهما ضد الرياضيين الروس.
وأضاف ديغتاريوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أنه "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى الأكثر إثارةً للجدل. نحن بالفعل نخوض في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز. قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى فردية. محامونا السويسريون يعملون على ذلك".

وأكد على أنه "علينا أن ندرك أن السلبية الموجهة إلينا في ألعاب القوى هي سلبية وشخصية. رئيس هذه المنظمة، سيباستيان كو، ترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية وخسر خسارة فادحة أمام الرئيس الحالي. ويبدو أنه يحاول تخريب الأمور. وكما يُقال، "هل تُخرب جهود المرأة الإنجليزية؟" الآن تُخرب جهود الرجل الإنجليزي. بالطبع، ستدافع اللجنة الأولمبية الدولية عن سلطتها، أحيانًا علنًا وأحيانًا سرًا".

رياضة البياثلون وألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
أمس, 19:04 GMT

يُذكر أن رياضيي "البياثلون" وألعاب القوى الروس ممنوعون من المشاركة في المسابقات الدولية منذ عام 2022.

وفي يوليو/تموز، صرّح ديغتاريوف في مقال له، بأن هناك فرصًا قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياثلون.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала