https://sarabic.ae/20260723/وزير-الرياضة-الروسي-اتحادا-ألعاب-القوى-والبياثلون-الأكثر-تشددا-في-العقوبات-ضد-الرياضيين-الروس-1115437783.html

وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس

وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس

سبوتنيك عربي

وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياثلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهورًا في... 23.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-23T12:55+0000

2026-07-23T12:55+0000

2026-07-23T12:55+0000

رياضة

العالم

روسيا

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وأضاف ديغتاريوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أنه "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى الأكثر إثارةً للجدل. نحن بالفعل نخوض في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز. قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى فردية. محامونا السويسريون يعملون على ذلك".وفي يوليو/تموز، صرّح ديغتاريوف في مقال له، بأن هناك فرصًا قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياثلون.

https://sarabic.ae/20260722/وزير-الرياضة-الروسي-الأوروبيون-أصبحوا-هامشيين-في-الرياضة-وصوتهم-صاخب-لكنه-غير-مجد-1115416631.html

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