https://sarabic.ae/20260723/وزير-الرياضة-الروسي-اتحادا-ألعاب-القوى-والبياثلون-الأكثر-تشددا-في-العقوبات-ضد-الرياضيين-الروس-1115437783.html
وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس
وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس
سبوتنيك عربي
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياثلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهورًا في... 23.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-23T12:55+0000
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وأضاف ديغتاريوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أنه "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى الأكثر إثارةً للجدل. نحن بالفعل نخوض في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز. قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى فردية. محامونا السويسريون يعملون على ذلك".وفي يوليو/تموز، صرّح ديغتاريوف في مقال له، بأن هناك فرصًا قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياثلون.
https://sarabic.ae/20260722/وزير-الرياضة-الروسي-الأوروبيون-أصبحوا-هامشيين-في-الرياضة-وصوتهم-صاخب-لكنه-غير-مجد-1115416631.html
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رياضة, العالم, روسيا
وزير الرياضة الروسي: اتحادا ألعاب القوى و"البياثلون" الأكثر تشددا في العقوبات ضد الرياضيين الروس
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياثلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهورًا في عقوباتهما ضد الرياضيين الروس.
وأضاف ديغتاريوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية، أنه "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى الأكثر إثارةً للجدل. نحن بالفعل نخوض في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز. قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى فردية. محامونا السويسريون يعملون على ذلك".
وأكد على أنه "علينا أن ندرك أن السلبية الموجهة إلينا في ألعاب القوى هي سلبية وشخصية. رئيس هذه المنظمة، سيباستيان كو، ترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الدولية وخسر خسارة فادحة أمام الرئيس الحالي. ويبدو أنه يحاول تخريب الأمور. وكما يُقال، "هل تُخرب جهود المرأة الإنجليزية؟" الآن تُخرب جهود الرجل الإنجليزي. بالطبع، ستدافع اللجنة الأولمبية الدولية عن سلطتها، أحيانًا علنًا وأحيانًا سرًا".
يُذكر أن رياضيي "البياثلون" وألعاب القوى الروس ممنوعون من المشاركة في المسابقات الدولية منذ عام 2022.
وفي يوليو/تموز، صرّح ديغتاريوف في مقال له، بأن هناك فرصًا قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياثلون.