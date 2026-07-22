https://sarabic.ae/20260722/بطلة-أولمبية-عودة-روسيا-لألعاب-القوى-ستقلص-ألقاب-الآخرين-1115418625.html
بطلة أولمبية: عودة روسيا لألعاب القوى ستقلص ألقاب الآخرين
بطلة أولمبية: عودة روسيا لألعاب القوى ستقلص ألقاب الآخرين
سبوتنيك عربي
أعربت إيرينا بريفالوفا، بطلة سباق 400 متر حواجز في أولمبياد 2000 وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لألعاب القوى، عن تفاؤلها بشأن فرص الاتحاد في محكمة... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T19:42+0000
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2026-07-22T19:42+0000
رياضة
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وقالت بريفالوفا لوكالة "سبوتنيك": "أنا متفائلة بطبيعتي وأؤمن بسيادة القانون، لقد قدمنا استئنافًا، وقد حان الوقت، أعتقد أن رئيسنا (بيتر فرادكوف) قد درس الأمر بعناية فائقة، إنه قرار مدروس جيدًا".وتستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو/تموز، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجدالخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
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رياضة, روسيا, العالم
بطلة أولمبية: عودة روسيا لألعاب القوى ستقلص ألقاب الآخرين
حصري
أعربت إيرينا بريفالوفا، بطلة سباق 400 متر حواجز في أولمبياد 2000 وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لألعاب القوى، عن تفاؤلها بشأن فرص الاتحاد في محكمة التحكيم الرياضي في لوزان، حيث تعمل مع الاتحاد الدولي لألعاب القوى.
وقالت بريفالوفا لوكالة "سبوتنيك": "أنا متفائلة بطبيعتي وأؤمن بسيادة القانون، لقد قدمنا استئنافًا، وقد حان الوقت، أعتقد أن رئيسنا (بيتر فرادكوف) قد درس الأمر بعناية فائقة، إنه قرار مدروس جيدًا".
وأشارت البطلة الأولمبية إلى أن استمرار استبعاد الرياضيين الروس يضر بالمنافسات الدولية نفسها، قائلة: "من ناحية، أصبحت البطولات الدولية (بغياب رياضيينا) فقيرة، ومن ناحية أخرى، لا يوجد من ينافس على الألقاب. ربما لا تريد الدول الأخرى عودتنا، لأن لديها أبطالها وأسماءها، لكن معنا سيصبح عددهم أقل".
وتستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو/تموز، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.
وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يجري خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.
وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.