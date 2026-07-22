https://sarabic.ae/20260722/بطلة-أولمبية-روسية-التمييز-في-ألعاب-القوى-مستمر-ويجب-مقاضاة-الاتحاد-الدولي-1115417725.html

بطلة أولمبية روسية: التمييز في ألعاب القوى مستمر ويجب مقاضاة الاتحاد الدولي

بطلة أولمبية روسية: التمييز في ألعاب القوى مستمر ويجب مقاضاة الاتحاد الدولي

سبوتنيك عربي

صرحت تاتيانا ليبيديفا، البطلة الأولمبية بالوثب الطويل، بأن ألعاب القوى الروسية تمتلك إمكانيات تستحق التطوير، مشيرة إلى أن التمييز في ألعاب القوى مستمر ويجب... 22.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-22T19:18+0000

2026-07-22T19:18+0000

2026-07-22T19:26+0000

رياضة

العالم

روسيا

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وأشارت ليبيديفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يظل أحد الاتحادات القليلة التي تتمسك بالعقوبات الكاملة ضد الرياضيين الروس، رغم التوصيات الجديدة الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية التي خففت القيود.وفي سياق حديثها عن الإمكانات الروسية، شددت البطلة الأولمبية على وجود نجوم صاعدين يستحقون الفرصة، قائلة: "لدينا قادة مثل بولينا كنوروز ودانيل ليسينكو، كما ينمو جيل من الناشئين الذين يحققون أرقاماً قياسية عالمية، وهذا يدل على أن الإمكانات موجودة، ومن أجل هذه الإمكانات، يستحق الأمر الكفاح، لكي يتمكنوا من المنافسة على الساحة الدولية، واكتساب خبرة لا تقدر بثمن، ومواصلة التطور لأنه بطبيعة الحال يتراجع حافز الرياضيين إذا كانوا يشاركون فقط في المسابقات المحلية".وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قد أعادت في 7 يوليو الماضي، وبشكل مؤقت، اعترافها باللجنة الأولمبية الروسية، وألغت التوصيات السابقة التي كانت تقيد مشاركة الرياضيين الروس، غير أن إستونيا وثماني دول شريكة لها طالبت المفوض الأوروبي للرياضة بوقف تمويل المنظمات الرياضية التي سمحت للروس بالمشاركة، وهو ما ردت عليه اللجنة الأولمبية الدولية بالتأكيد على أنها لن تغير موقفها.تستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو/تموز، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجدالخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية

https://sarabic.ae/20260722/وزير-الرياضة-الروسي-الأوروبيون-أصبحوا-هامشيين-في-الرياضة-وصوتهم-صاخب-لكنه-غير-مجد-1115416631.html

https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الروسية-منع-الرياضيين-الصم-الروس-من-دخول-ألمانيا-تم-بسبب-مكافحة-موسكو-للنازية-1115340853.html

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رياضة, العالم, روسيا