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بطلة أولمبية روسية: التمييز في ألعاب القوى مستمر ويجب مقاضاة الاتحاد الدولي
بطلة أولمبية روسية: التمييز في ألعاب القوى مستمر ويجب مقاضاة الاتحاد الدولي
سبوتنيك عربي
صرحت تاتيانا ليبيديفا، البطلة الأولمبية بالوثب الطويل، بأن ألعاب القوى الروسية تمتلك إمكانيات تستحق التطوير، مشيرة إلى أن التمييز في ألعاب القوى مستمر ويجب... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T19:18+0000
2026-07-22T19:26+0000
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وأشارت ليبيديفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يظل أحد الاتحادات القليلة التي تتمسك بالعقوبات الكاملة ضد الرياضيين الروس، رغم التوصيات الجديدة الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية التي خففت القيود.وفي سياق حديثها عن الإمكانات الروسية، شددت البطلة الأولمبية على وجود نجوم صاعدين يستحقون الفرصة، قائلة: "لدينا قادة مثل بولينا كنوروز ودانيل ليسينكو، كما ينمو جيل من الناشئين الذين يحققون أرقاماً قياسية عالمية، وهذا يدل على أن الإمكانات موجودة، ومن أجل هذه الإمكانات، يستحق الأمر الكفاح، لكي يتمكنوا من المنافسة على الساحة الدولية، واكتساب خبرة لا تقدر بثمن، ومواصلة التطور لأنه بطبيعة الحال يتراجع حافز الرياضيين إذا كانوا يشاركون فقط في المسابقات المحلية".وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قد أعادت في 7 يوليو الماضي، وبشكل مؤقت، اعترافها باللجنة الأولمبية الروسية، وألغت التوصيات السابقة التي كانت تقيد مشاركة الرياضيين الروس، غير أن إستونيا وثماني دول شريكة لها طالبت المفوض الأوروبي للرياضة بوقف تمويل المنظمات الرياضية التي سمحت للروس بالمشاركة، وهو ما ردت عليه اللجنة الأولمبية الدولية بالتأكيد على أنها لن تغير موقفها.تستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو/تموز، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجدالخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
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رياضة, العالم, روسيا
رياضة, العالم, روسيا

بطلة أولمبية روسية: التمييز في ألعاب القوى مستمر ويجب مقاضاة الاتحاد الدولي

19:18 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 19:26 GMT 22.07.2026)
© Photo / the press service of the Running Communityمسابقات ألعاب القوى
مسابقات ألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Photo / the press service of the Running Community
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صرحت تاتيانا ليبيديفا، البطلة الأولمبية بالوثب الطويل، بأن ألعاب القوى الروسية تمتلك إمكانيات تستحق التطوير، مشيرة إلى أن التمييز في ألعاب القوى مستمر ويجب مقاضاة الاتحاد الدولي.
وأشارت ليبيديفا، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الاتحاد الدولي لألعاب القوى يظل أحد الاتحادات القليلة التي تتمسك بالعقوبات الكاملة ضد الرياضيين الروس، رغم التوصيات الجديدة الصادرة عن اللجنة الأولمبية الدولية التي خففت القيود.

وقالت ليبيديفا: "يجب أن نخوض التقاضي، وهذا أمر لا شك فيه. كان من الضروري القيام بذلك منذ البداية، كما فعلت الاتحادات الأخرى التي نجحت في النهاية بكسب الدعاوى. العديد من الرياضيين يُسمح لهم بالفعل بالمشاركة بعلمهم ونشيدهم، بينما لا يزال التمييز مستمرا في ألعاب القوى".

رياضة البياثلون وألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
19:04 GMT
وفي سياق حديثها عن الإمكانات الروسية، شددت البطلة الأولمبية على وجود نجوم صاعدين يستحقون الفرصة، قائلة: "لدينا قادة مثل بولينا كنوروز ودانيل ليسينكو، كما ينمو جيل من الناشئين الذين يحققون أرقاماً قياسية عالمية، وهذا يدل على أن الإمكانات موجودة، ومن أجل هذه الإمكانات، يستحق الأمر الكفاح، لكي يتمكنوا من المنافسة على الساحة الدولية، واكتساب خبرة لا تقدر بثمن، ومواصلة التطور لأنه بطبيعة الحال يتراجع حافز الرياضيين إذا كانوا يشاركون فقط في المسابقات المحلية".

ويبقى الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أبرز الاتحادات الدولية التي تواصل فرض الإقصاء الكامل على الرياضيين الروس، رغم التوجه الدولي نحو التخفيف، مما يثير تساؤلات حول مستقبل المشاركة الروسية في الاستحقاقات العالمية المقبلة.

وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قد أعادت في 7 يوليو الماضي، وبشكل مؤقت، اعترافها باللجنة الأولمبية الروسية، وألغت التوصيات السابقة التي كانت تقيد مشاركة الرياضيين الروس، غير أن إستونيا وثماني دول شريكة لها طالبت المفوض الأوروبي للرياضة بوقف تمويل المنظمات الرياضية التي سمحت للروس بالمشاركة، وهو ما ردت عليه اللجنة الأولمبية الدولية بالتأكيد على أنها لن تغير موقفها.
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
20 يوليو, 10:06 GMT
تستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو/تموز، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.

وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يجري خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.


وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
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