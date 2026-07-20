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الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الرياضيين الروس مُنعوا من المشاركة في الألعاب الأوروبية للصم في ألمانيا،... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أودّ أن أذكّر الجمعية الألمانية لرياضة الصم أنه لولا بلدنا، لكان الأشخاص ذوو الإعاقة في ألمانيا لا يزالون يُعتبرون مادة للتخلص منهم، بدلًا من السماح لهم بتأسيس جمعيات وممارسة الرياضة".وأشارت زاخاروفا إلى أنه لاحقًا، شملت دائرة الأشخاص المعرضين للإبادة، الأشخاص غير القادرين على العمل (المعاقين، وكذلك المرضى لأكثر من 5 سنوات)، موضحة أنه "في البداية كانت تتم إبادة الأطفال دون سن الثالثة فقط، ثم شمل ذلك جميع الفئات العمرية".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعنلت السفارة الروسية في برلين، أن الجمعية الألمانية لرياضة الصم، بالتشاور مع الحكومة الألمانية، اتخذت قرارًا بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأوروبية للصم، المقرر إقامتها في هانوفر، في آب/ أغسطس المقبل.الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروباميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
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الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية

10:06 GMT 20.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy وزارة الخارجية الروسية
 وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الرياضيين الروس مُنعوا من المشاركة في الألعاب الأوروبية للصم في ألمانيا، بسبب مكافحة موسكو للنازية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أودّ أن أذكّر الجمعية الألمانية لرياضة الصم أنه لولا بلدنا، لكان الأشخاص ذوو الإعاقة في ألمانيا لا يزالون يُعتبرون مادة للتخلص منهم، بدلًا من السماح لهم بتأسيس جمعيات وممارسة الرياضة".

وأضافت زاخاروفا: "يُعاقب رياضيونا فقط لأنهم يمثلون دولة لم تنهِ مكافحتها للنازية، بل تخوضها على جميع الجبهات طوال هذه السنوات، لكي لا تعود في العالم برامج الإبادة النازية مثل "تي-4"، التي منحت النازيين الألمانيين الحق في التعقيم، ثم في الإبادة الجسدية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية والمرضى، الذين يعانون من أمراض وراثية".

مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروبا
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وأشارت زاخاروفا إلى أنه لاحقًا، شملت دائرة الأشخاص المعرضين للإبادة، الأشخاص غير القادرين على العمل (المعاقين، وكذلك المرضى لأكثر من 5 سنوات)، موضحة أنه "في البداية كانت تتم إبادة الأطفال دون سن الثالثة فقط، ثم شمل ذلك جميع الفئات العمرية".

واختتمت زاخاروفا قائلة: "منع ألمانيا للرياضيين الروس ووضع العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، هو دليل على التشوّه الأخلاقي لجزء معين من النخبة السياسية الألمانية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعنلت السفارة الروسية في برلين، أن الجمعية الألمانية لرياضة الصم، بالتشاور مع الحكومة الألمانية، اتخذت قرارًا بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأوروبية للصم، المقرر إقامتها في هانوفر، في آب/ أغسطس المقبل.
الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروبا
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