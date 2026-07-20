https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الروسية-منع-الرياضيين-الصم-الروس-من-دخول-ألمانيا-تم-بسبب-مكافحة-موسكو-للنازية-1115340853.html
الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الرياضيين الروس مُنعوا من المشاركة في الألعاب الأوروبية للصم في ألمانيا،... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T10:06+0000
2026-07-20T10:06+0000
2026-07-20T10:06+0000
روسيا
أخبار ألمانيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_b9e7b96085f833868c2683749f1c2115.jpg
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أودّ أن أذكّر الجمعية الألمانية لرياضة الصم أنه لولا بلدنا، لكان الأشخاص ذوو الإعاقة في ألمانيا لا يزالون يُعتبرون مادة للتخلص منهم، بدلًا من السماح لهم بتأسيس جمعيات وممارسة الرياضة".وأشارت زاخاروفا إلى أنه لاحقًا، شملت دائرة الأشخاص المعرضين للإبادة، الأشخاص غير القادرين على العمل (المعاقين، وكذلك المرضى لأكثر من 5 سنوات)، موضحة أنه "في البداية كانت تتم إبادة الأطفال دون سن الثالثة فقط، ثم شمل ذلك جميع الفئات العمرية".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعنلت السفارة الروسية في برلين، أن الجمعية الألمانية لرياضة الصم، بالتشاور مع الحكومة الألمانية، اتخذت قرارًا بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأوروبية للصم، المقرر إقامتها في هانوفر، في آب/ أغسطس المقبل.الاستخبارات الخارجية الروسية: المساعي الألمانية للوصول إلى السلاح النووي تثير قلقا في أوروباميرتس: نقص إمدادات الغاز الروسي قد تؤدي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد في ألمانيا
https://sarabic.ae/20260720/الاستخبارات-الخارجية-الروسية-مساعي-ألمانيا-للوصول-إلى-السلاح-النووي-تثير-قلقا-في-أوروبا-1115339073.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/02/1113967925_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_ff034cc661a33cd8d812361a87e4bfcb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الاثنين، بأن الرياضيين الروس مُنعوا من المشاركة في الألعاب الأوروبية للصم في ألمانيا، بسبب مكافحة موسكو للنازية.
وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "أودّ أن أذكّر الجمعية الألمانية لرياضة الصم أنه لولا بلدنا، لكان الأشخاص ذوو الإعاقة في ألمانيا لا يزالون يُعتبرون مادة للتخلص منهم، بدلًا من السماح لهم بتأسيس جمعيات وممارسة الرياضة".
وأضافت زاخاروفا: "يُعاقب رياضيونا فقط لأنهم يمثلون دولة لم تنهِ مكافحتها للنازية، بل تخوضها على جميع الجبهات طوال هذه السنوات، لكي لا تعود في العالم برامج الإبادة النازية مثل "تي-4"، التي منحت النازيين الألمانيين الحق في التعقيم، ثم في الإبادة الجسدية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية والمرضى، الذين يعانون من أمراض وراثية".
وأشارت زاخاروفا إلى أنه لاحقًا، شملت دائرة الأشخاص المعرضين للإبادة، الأشخاص غير القادرين على العمل (المعاقين، وكذلك المرضى لأكثر من 5 سنوات)، موضحة أنه "في البداية كانت تتم إبادة الأطفال دون سن الثالثة فقط، ثم شمل ذلك جميع الفئات العمرية".
واختتمت زاخاروفا قائلة: "منع ألمانيا للرياضيين الروس ووضع العقبات أمام الأشخاص ذوي الإعاقة، هو دليل على التشوّه الأخلاقي لجزء معين من النخبة السياسية الألمانية".
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعنلت السفارة الروسية في برلين، أن الجمعية الألمانية لرياضة الصم، بالتشاور مع الحكومة الألمانية، اتخذت قرارًا بمنع الرياضيين الروس من المشاركة في الألعاب الأوروبية للصم، المقرر إقامتها في هانوفر، في آب/ أغسطس المقبل.