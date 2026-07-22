https://sarabic.ae/20260722/وزير-الرياضة-الروسي-الأوروبيون-أصبحوا-هامشيين-في-الرياضة-وصوتهم-صاخب-لكنه-غير-مجد-1115416631.html
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
سبوتنيك عربي
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياتلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهوراً في... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T19:04+0000
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ونقلت وسائل إعلام روسية عن ديغتياريف قوله: "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى من أكثر الرياضات إثارة للجدل. نحن بالفعل في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز".واتهم ديغتياريف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سباستيان كو، بـالعداء الشخصي ضد روسيا، قائلاً: "يجب أن نفهم أن العداء تجاهنا في ألعاب القوى هو أمر شخصي. رئيس هذه المنظمة، سباستيان كو، كان قد ترشح لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وخسر بشكل ساحق أمام الرئيس الحالي للمنظمة. ويبدو أنه يمارس التخريب".وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قد أعادت في 7 يوليو الماضي، وبشكل مؤقت، اعترافها باللجنة الأولمبية الروسية، وألغت التوصيات السابقة التي كانت تقيد مشاركة الرياضيين الروس، غير أن إستونيا وثماني دول شريكة لها طالبت المفوض الأوروبي للرياضة بوقف تمويل المنظمات الرياضية التي سمحت للروس بالمشاركة، وهو ما ردت عليه اللجنة الأولمبية الدولية بالتأكيد على أنها لن تغير موقفها.تستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يجري خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.
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رياضة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
19:04 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 19:25 GMT 22.07.2026)
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياتلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهوراً في عقوباتهما ضد الرياضيين الروس.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن ديغتياريف قوله: "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى من أكثر الرياضات إثارة للجدل. نحن بالفعل في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز".
وتابع: "قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى قضائية بشكل فردي. محامونا في سويسرا يعملون على ذلك".
واتهم ديغتياريف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سباستيان كو، بـالعداء الشخصي ضد روسيا، قائلاً: "يجب أن نفهم أن العداء تجاهنا في ألعاب القوى هو أمر شخصي. رئيس هذه المنظمة، سباستيان كو، كان قد ترشح لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وخسر بشكل ساحق أمام الرئيس الحالي للمنظمة. ويبدو أنه يمارس التخريب".
واختتم ديغتياريف تصريحاته بسخرية من الموقف الأوروبي، قائلا: "حاول الأوروبيون هناك أن يصيحوا، ففضحوا أنفسهم. في نفس النقطة، عندما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تمويل اللجنة الأولمبية الدولية، ضجوا لمدة أسبوع، ثم أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تمول اللجنة الأولمبية الدولية وليس لديها ما توقفه عنه، ضحك الجميع على هذه المهزلة، وهكذا يصبح الأوروبيون هامشيين في التيار الرئيسي للرياضة، صوتهم مرتفع وصاخب، لكنه قليل الجدوى".
وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قد أعادت في 7 يوليو الماضي، وبشكل مؤقت، اعترافها باللجنة الأولمبية الروسية، وألغت التوصيات السابقة التي كانت تقيد مشاركة الرياضيين الروس، غير أن إستونيا وثماني دول شريكة لها طالبت المفوض الأوروبي للرياضة بوقف تمويل المنظمات الرياضية التي سمحت للروس بالمشاركة، وهو ما ردت عليه اللجنة الأولمبية الدولية بالتأكيد على أنها لن تغير موقفها.
يُذكر أن رياضيي البياتلون وألعاب القوى الروس ممنوعون من المشاركة في البطولات الدولية منذ عام 2022، وفي يوليو، صرّح ديغتاريوف لوكالة "سبوتنيك" بأن هناك فرصاً قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياتلون.
تستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.
وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يجري خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.
وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.