وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
6 رواتب إضافية للعاملين في القطاع العام في لبنان... ماذا عن قانون الإعلام الجديد في إسرائيل؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت والقاهرة
بعد الزيدي رئيس الجمهورية اللبنانية في واشنطن... الحكومة السورية، هل تنجح في تحييد دمشق عن حرب إيران؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مساجد موسكو.. جواهر معمارية تروي تاريخ التعايش في روسيا
08:30 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتربع على عرش كرة القدم العالمية للمرة الثانية
09:03 GMT
28 د
صدى الحياة
دير سانت كاترين: بين طموحات التطوير والحفاظ على الهوية
09:31 GMT
28 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
10:00 GMT
123 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
12:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
12:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ثقافة بصرية فريدة: كيف يعيد الجيل الرقمي صياغة التراث العربي؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
عبد الباري عطوان: الإعلام تراجع بشكل غير عادي باستثناء الإعلام الروسي
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فتوى رسمية بشأن تقاسم الإنترنت بين الجيران تشعل الجدل في مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
خط نفطي جديد يربط العراق وسوريا ... ما هي تفاصيله؟
00:30 GMT
57 د
الحدث من سبوتنيك
حلب تتصدر الصناعة السورية وأزمة المقالع في منطقة الكورة شمالي لبنان... هل تعيد قطاع الإسمنت إلى نقطة الصفر؟
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
جدل قانوني بسبب قرار وقف محامية مصرية عن العمل
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
09:33 GMT
11 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
الحدث من سبوتنيك
موجة جديدة من الرسوم الجمركية الأميركية على عشرات الدول... ما هي تفاصيلها؟
10:00 GMT
123 د
طرائف سبوتنيك
لاري.. القط الذي لا يغادر داونينغ ستريت!
12:03 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
تشابه الضيافة في الثقافتين العربية والروسية.. كيف يتقاسم العرب والروس حب الضيف
12:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
12:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
وزير الخارجية المصري يصف ترامب بـ"رجل السلام" ويؤكد دعم القاهرة لخطته في غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
16:43 GMT
17 د
بلا قيود
خبير: الدفاع الجوي الأمريكي يواجه مسيرات تكلفتها متدنية
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
استمرار التصعيد بين إيران والولايات المتحدة مع تراجع فرص الوصول الى اتفاق لوقف الحرب
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علاج ثوري يعيد نمو الأسنان المفقودة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260722/وزير-الرياضة-الروسي-الأوروبيون-أصبحوا-هامشيين-في-الرياضة-وصوتهم-صاخب-لكنه-غير-مجد-1115416631.html
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد
سبوتنيك عربي
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياتلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهوراً في... 22.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-22T19:04+0000
2026-07-22T19:25+0000
رياضة
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115417028_0:161:659:532_1920x0_80_0_0_d13ae354ce71ce39b89f266063c5bee5.jpg
ونقلت وسائل إعلام روسية عن ديغتياريف قوله: "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى من أكثر الرياضات إثارة للجدل. نحن بالفعل في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز".واتهم ديغتياريف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سباستيان كو، بـالعداء الشخصي ضد روسيا، قائلاً: "يجب أن نفهم أن العداء تجاهنا في ألعاب القوى هو أمر شخصي. رئيس هذه المنظمة، سباستيان كو، كان قد ترشح لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وخسر بشكل ساحق أمام الرئيس الحالي للمنظمة. ويبدو أنه يمارس التخريب".وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قد أعادت في 7 يوليو الماضي، وبشكل مؤقت، اعترافها باللجنة الأولمبية الروسية، وألغت التوصيات السابقة التي كانت تقيد مشاركة الرياضيين الروس، غير أن إستونيا وثماني دول شريكة لها طالبت المفوض الأوروبي للرياضة بوقف تمويل المنظمات الرياضية التي سمحت للروس بالمشاركة، وهو ما ردت عليه اللجنة الأولمبية الدولية بالتأكيد على أنها لن تغير موقفها.تستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يجري خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.
https://sarabic.ae/20260720/الخارجية-الروسية-منع-الرياضيين-الصم-الروس-من-دخول-ألمانيا-تم-بسبب-مكافحة-موسكو-للنازية-1115340853.html
https://sarabic.ae/20260716/أغلى-حدث-رياضي-في-أمريكا-نهائي-مونديال-2026-يحطم-الأرقام-القياسية-1115251961.html
https://sarabic.ae/20260717/باحث-في-الشأن-الدولي-كأس-العالم-منصة-تتقاطع-فيها-المصالح-الاقتصادية-والسياسية-بغطاء-رياضي-1115275784.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/16/1115417028_0:99:659:593_1920x0_80_0_0_b00800dd29cb1220f4d3c22547a5f8ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رياضة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
رياضة, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن

وزير الرياضة الروسي: الأوروبيون أصبحوا هامشيين في الرياضة وصوتهم صاخب لكنه غير مجد

19:04 GMT 22.07.2026 (تم التحديث: 19:25 GMT 22.07.2026)
© Photo / wikipediaرياضة البياثلون وألعاب القوى
رياضة البياثلون وألعاب القوى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2026
© Photo / wikipedia
تابعنا عبر
وصف وزير الرياضة الروسي ورئيس اللجنة الأولمبية الروسية، ميخائيل ديغتاريوف، الاتحاد الدولي للبياتلون والاتحاد الدولي لألعاب القوى بأنهما الأكثر تهوراً في عقوباتهما ضد الرياضيين الروس.
ونقلت وسائل إعلام روسية عن ديغتياريف قوله: "تُعدّ رياضة البياثلون وألعاب القوى من أكثر الرياضات إثارة للجدل. نحن بالفعل في المحكمة بخصوص البياثلون، والإجراءات لا تزال جارية. أما بالنسبة لألعاب القوى، فقد كنا ننتظر قرار مجلس الاتحاد الدولي لألعاب القوى في يوليو/تموز".

وتابع: "قرارات المجلس سلبية بالنسبة لنا. والآن لدينا كل السبل القانونية للطعن في هذه القرارات. الاتحاد الروسي لألعاب القوى بصدد رفع دعوى قضائية. كما ندعم الرياضيين الروس الذين يرفعون دعاوى قضائية بشكل فردي. محامونا في سويسرا يعملون على ذلك".

وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
الخارجية الروسية: منع الرياضيين الصم الروس من دخول ألمانيا تم بسبب مكافحة موسكو للنازية
20 يوليو, 10:06 GMT
واتهم ديغتياريف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، البريطاني سباستيان كو، بـالعداء الشخصي ضد روسيا، قائلاً: "يجب أن نفهم أن العداء تجاهنا في ألعاب القوى هو أمر شخصي. رئيس هذه المنظمة، سباستيان كو، كان قد ترشح لمنصب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية وخسر بشكل ساحق أمام الرئيس الحالي للمنظمة. ويبدو أنه يمارس التخريب".

واختتم ديغتياريف تصريحاته بسخرية من الموقف الأوروبي، قائلا: "حاول الأوروبيون هناك أن يصيحوا، ففضحوا أنفسهم. في نفس النقطة، عندما دعوا الاتحاد الأوروبي إلى عدم تمويل اللجنة الأولمبية الدولية، ضجوا لمدة أسبوع، ثم أعلنت المفوضية الأوروبية أنها لا تمول اللجنة الأولمبية الدولية وليس لديها ما توقفه عنه، ضحك الجميع على هذه المهزلة، وهكذا يصبح الأوروبيون هامشيين في التيار الرئيسي للرياضة، صوتهم مرتفع وصاخب، لكنه قليل الجدوى".

مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
أغلى حدث رياضي في أمريكا... نهائي مونديال 2026 يحطم الأرقام القياسية
16 يوليو, 15:21 GMT
وكانت اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الدولية قد أعادت في 7 يوليو الماضي، وبشكل مؤقت، اعترافها باللجنة الأولمبية الروسية، وألغت التوصيات السابقة التي كانت تقيد مشاركة الرياضيين الروس، غير أن إستونيا وثماني دول شريكة لها طالبت المفوض الأوروبي للرياضة بوقف تمويل المنظمات الرياضية التي سمحت للروس بالمشاركة، وهو ما ردت عليه اللجنة الأولمبية الدولية بالتأكيد على أنها لن تغير موقفها.

يُذكر أن رياضيي البياتلون وألعاب القوى الروس ممنوعون من المشاركة في البطولات الدولية منذ عام 2022، وفي يوليو، صرّح ديغتاريوف لوكالة "سبوتنيك" بأن هناك فرصاً قانونية واعدة لرفع دعاوى قضائية أمام محكمة التحكيم الرياضي ضد الاتحاد الدولي لألعاب القوى والاتحاد الدولي للبياتلون.

تستضيف مدينة يكاترينبورغ الروسية، خلال الفترة من 23 إلى 26 يوليو، منافسات بطولة روسيا لألعاب القوى، التي تُعد الحدث الأبرز في موسم ألعاب القوى المحلي، بمشاركة نحو 700 رياضي يمثلون قرابة 50 منطقة روسية.
كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
باحث في الشأن الدولي: كأس العالم منصة تتقاطع فيها المصالح الاقتصادية والسياسية بغطاء رياضي
17 يوليو, 10:06 GMT

وتشهد البطولة إقامة 23 مسابقة، يجري خلالها التنافس على 44 مجموعة من الميداليات، بمشاركة نخبة من أبطال المنتخب الروسي وحاملي الأرقام القياسية الوطنية، إلى جانب عدد من المواهب الصاعدة.

وعلى هامش البطولة، يعقد الاتحاد الروسي لألعاب القوى مؤتمرًا صحفيًا يناقش واقع ألعاب القوى الروسية على الساحة الدولية، بما في ذلك ملف الدعوى التي رفعها الاتحاد أمام محكمة التحكيم الرياضية، بحضور رئيس الاتحاد الروسي لألعاب القوى بيوتر فرادكوف، والمدربة الرئيسية للمنتخب الروسي سفيتلانا أبراموفا، وعدد من أبرز الرياضيين والمسؤولين، بينهم حاتم السيد علي أحمد فودة، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала