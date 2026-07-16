https://sarabic.ae/20260716/أغلى-حدث-رياضي-في-أمريكا-نهائي-مونديال-2026-يحطم-الأرقام-القياسية-1115251961.html

أغلى حدث رياضي في أمريكا... نهائي مونديال 2026 يحطم الأرقام القياسية

أغلى حدث رياضي في أمريكا... نهائي مونديال 2026 يحطم الأرقام القياسية

سبوتنيك عربي

يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، الأحد المقبل، في مواجهة تاريخية لا تقتصر أهميتها على الجانب... 16.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-16T15:21+0000

2026-07-16T15:21+0000

2026-07-16T15:21+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

كأس العالم 2026

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/0c/1114285464_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_59e64bd6d8f1a73f7807ec595134c5e6.jpg

وحجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي عقب فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، فيما بلغ المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية بعد انتصاره المثير على إنجلترا بنتيجة 2-1، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.ويخوض منتخب إسبانيا نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج باللقب في نسخة 2010، بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى النهائي للمرة السابعة، والثانية تواليًا بعد تتويجه بلقب نسخة 2022، وفقا لمواقع رياضية. ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد سلسلة من الانتصارات على السعودية وأوروغواي والنمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا، فيما كان تعادله الوحيد أمام كاب فيردي.أما المنتخب الأرجنتيني، فتجاوز الجزائر والنمسا والأردن وكاب فيردي ومصر وسويسرا وإنجلترا، ليحجز مقعده في النهائي دون التفريط في حلم الاحتفاظ باللقب.وبلغ الحد الأدنى لسعر تذكرة المباراة النهائية 6943 دولارًا، منخفضًا بشكل طفيف مقارنة بنحو 7200 دولار قبل تأهل الأرجنتين إلى النهائي عقب فوزها على إنجلترا.كما سجل متوسط سعر شراء التذاكر 11,327 دولارًا، وهو أعلى متوسط يتم تسجيله على الإطلاق لأي حدث رياضي يُقام في الولايات المتحدة.وكشفت المنصة أن أغلى عملية شراء حتى مساء أمس الأربعاء كانت لتذكرتين في القسم 115A بملعب ميتلايف، حيث بلغ سعر التذكرة الواحدة 28,479 دولارًا، بإجمالي 56,958 دولارًا للتذكرتين.وعلى المستوى الفني، يدخل المنتخبان المباراة النهائية بقيمة سوقية تتجاوز ملياري يورو، إذ تبلغ القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا 1.22 مليار يورو، مقابل 807.5 مليون يورو لمنتخب الأرجنتين، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، ليصل إجمالي القيمة السوقية للاعبي المنتخبين إلى نحو 2.03 مليار يورو.ومن المقرر أن يحصل بطل كأس العالم 2026 على جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار، بزيادة تبلغ 8 ملايين دولار مقارنة بما حصلت عليه الأرجنتين عقب تتويجها بلقب مونديال 2022، فيما ضمن كل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة الحصول على 12.5 مليون دولار على الأقل نظير المشاركة، قبل خوض منافسات البطولة.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.

https://sarabic.ae/20260715/نهائي-كأس-العالم-على-موعد-مع-مفاجأة-غير-مسبوقة-خارج-المستطيل-الأخضر-1115222893.html

https://sarabic.ae/20260712/كأس-العالم-قد-يشهد-أكبر-توسع-في-تاريخه-فيفا-يدرس-مشاركة-64-منتخبا-1115141756.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026, رياضة