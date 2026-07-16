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أغلى حدث رياضي في أمريكا... نهائي مونديال 2026 يحطم الأرقام القياسية
أغلى حدث رياضي في أمريكا... نهائي مونديال 2026 يحطم الأرقام القياسية
سبوتنيك عربي
يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، الأحد المقبل، في مواجهة تاريخية لا تقتصر أهميتها على الجانب... 16.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-16T15:21+0000
2026-07-16T15:21+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
كأس العالم 2026
رياضة
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وحجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي عقب فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، فيما بلغ المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية بعد انتصاره المثير على إنجلترا بنتيجة 2-1، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.ويخوض منتخب إسبانيا نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج باللقب في نسخة 2010، بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى النهائي للمرة السابعة، والثانية تواليًا بعد تتويجه بلقب نسخة 2022، وفقا لمواقع رياضية. ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد سلسلة من الانتصارات على السعودية وأوروغواي والنمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا، فيما كان تعادله الوحيد أمام كاب فيردي.أما المنتخب الأرجنتيني، فتجاوز الجزائر والنمسا والأردن وكاب فيردي ومصر وسويسرا وإنجلترا، ليحجز مقعده في النهائي دون التفريط في حلم الاحتفاظ باللقب.وبلغ الحد الأدنى لسعر تذكرة المباراة النهائية 6943 دولارًا، منخفضًا بشكل طفيف مقارنة بنحو 7200 دولار قبل تأهل الأرجنتين إلى النهائي عقب فوزها على إنجلترا.كما سجل متوسط سعر شراء التذاكر 11,327 دولارًا، وهو أعلى متوسط يتم تسجيله على الإطلاق لأي حدث رياضي يُقام في الولايات المتحدة.وكشفت المنصة أن أغلى عملية شراء حتى مساء أمس الأربعاء كانت لتذكرتين في القسم 115A بملعب ميتلايف، حيث بلغ سعر التذكرة الواحدة 28,479 دولارًا، بإجمالي 56,958 دولارًا للتذكرتين.وعلى المستوى الفني، يدخل المنتخبان المباراة النهائية بقيمة سوقية تتجاوز ملياري يورو، إذ تبلغ القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا 1.22 مليار يورو، مقابل 807.5 مليون يورو لمنتخب الأرجنتين، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، ليصل إجمالي القيمة السوقية للاعبي المنتخبين إلى نحو 2.03 مليار يورو.ومن المقرر أن يحصل بطل كأس العالم 2026 على جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار، بزيادة تبلغ 8 ملايين دولار مقارنة بما حصلت عليه الأرجنتين عقب تتويجها بلقب مونديال 2022، فيما ضمن كل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة الحصول على 12.5 مليون دولار على الأقل نظير المشاركة، قبل خوض منافسات البطولة.وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260715/نهائي-كأس-العالم-على-موعد-مع-مفاجأة-غير-مسبوقة-خارج-المستطيل-الأخضر-1115222893.html
https://sarabic.ae/20260712/كأس-العالم-قد-يشهد-أكبر-توسع-في-تاريخه-فيفا-يدرس-مشاركة-64-منتخبا-1115141756.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026, رياضة
الولايات المتحدة الأمريكية, كأس العالم 2026, رياضة

أغلى حدث رياضي في أمريكا... نهائي مونديال 2026 يحطم الأرقام القياسية

15:21 GMT 16.07.2026
© AP Photo / Ricardo Mazalanمؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو.
مؤدون على أرض الملعب خلال حفل الافتتاح قبل انطلاق مباراة المجموعة الأولى من كأس العالم لكرة القدم بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مدينة مكسيكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2026
© AP Photo / Ricardo Mazalan
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يترقب عشاق كرة القدم حول العالم نهائي كأس العالم 2026، الذي يجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، الأحد المقبل، في مواجهة تاريخية لا تقتصر أهميتها على الجانب الرياضي، بل تمتد إلى الأرقام القياسية، بعدما باتت المباراة مرشحة لتكون أغلى حدث رياضي يُقام في الولايات المتحدة من حيث أسعار تذاكر إعادة البيع.
وحجز المنتخب الإسباني مقعده في النهائي عقب فوزه على فرنسا بهدفين دون رد، فيما بلغ المنتخب الأرجنتيني المباراة النهائية بعد انتصاره المثير على إنجلترا بنتيجة 2-1، ليواصل حملة الدفاع عن لقبه.
ويخوض منتخب إسبانيا نهائي كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما توج باللقب في نسخة 2010، بينما يصل منتخب الأرجنتين إلى النهائي للمرة السابعة، والثانية تواليًا بعد تتويجه بلقب نسخة 2022، وفقا لمواقع رياضية.
كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2026
مجتمع
نهائي كأس العالم على موعد مع مفاجأة غير مسبوقة خارج المستطيل الأخضر
أمس, 11:19 GMT
ووصل المنتخب الإسباني إلى المباراة النهائية بعد سلسلة من الانتصارات على السعودية وأوروغواي والنمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا، فيما كان تعادله الوحيد أمام كاب فيردي.
أما المنتخب الأرجنتيني، فتجاوز الجزائر والنمسا والأردن وكاب فيردي ومصر وسويسرا وإنجلترا، ليحجز مقعده في النهائي دون التفريط في حلم الاحتفاظ باللقب.

ووفقًا لبيانات منصة "TickPick" المتخصصة في سوق التذاكر الثانوية، تجاوز متوسط أسعار تذاكر نهائي كأس العالم أسعار تذاكر أبرز الأحداث الرياضية في الولايات المتحدة، مثل نهائي دوري كرة السلة الأمريكي (NBA) ومباراة السوبر بول، ليسجل أعلى متوسط في تاريخ سوق إعادة بيع التذاكر للأحداث الرياضية.

وبلغ الحد الأدنى لسعر تذكرة المباراة النهائية 6943 دولارًا، منخفضًا بشكل طفيف مقارنة بنحو 7200 دولار قبل تأهل الأرجنتين إلى النهائي عقب فوزها على إنجلترا.
كما سجل متوسط سعر شراء التذاكر 11,327 دولارًا، وهو أعلى متوسط يتم تسجيله على الإطلاق لأي حدث رياضي يُقام في الولايات المتحدة.
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
كأس العالم قد يشهد أكبر توسع في تاريخه... "فيفا" يدرس مشاركة 64 منتخبا
12 يوليو, 10:16 GMT
وكشفت المنصة أن أغلى عملية شراء حتى مساء أمس الأربعاء كانت لتذكرتين في القسم 115A بملعب ميتلايف، حيث بلغ سعر التذكرة الواحدة 28,479 دولارًا، بإجمالي 56,958 دولارًا للتذكرتين.
وعلى المستوى الفني، يدخل المنتخبان المباراة النهائية بقيمة سوقية تتجاوز ملياري يورو، إذ تبلغ القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا 1.22 مليار يورو، مقابل 807.5 مليون يورو لمنتخب الأرجنتين، بحسب بيانات موقع "ترانسفير ماركت"، ليصل إجمالي القيمة السوقية للاعبي المنتخبين إلى نحو 2.03 مليار يورو.
ومن المقرر أن يحصل بطل كأس العالم 2026 على جائزة مالية قدرها 50 مليون دولار، بزيادة تبلغ 8 ملايين دولار مقارنة بما حصلت عليه الأرجنتين عقب تتويجها بلقب مونديال 2022، فيما ضمن كل منتخب من المنتخبات الـ48 المشاركة في البطولة الحصول على 12.5 مليون دولار على الأقل نظير المشاركة، قبل خوض منافسات البطولة.
وتقام بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز الجاري، حيث تستضيف كل دولة 13 مباراة من البطولة.
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